هواوي تعرض ميزة لتقييم خطر الإصابة بالسكري عبر ساعاتها الذكية

عرضت شركة هواوي ميزة لتقييم خطر الإصابة بمرض السكري ضمن مشاركتها في معرض الصحة العالمي دبي 2026، بالاعتماد على تقنية قياس الإشارة الضوئية لتحديد حجم الدم (PPG) عبر المستشعرات المدمجة في ساعاتها الذكية لتقديم تنبيهات وقائية مبنية على بيانات مُجمّعة، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت هواوي إن الهدف من الميزة هو زيادة الوعي بمخاطر السكري المحتملة، وتشجيع المستخدمين على السعي إلى التدخل الطبي المبكر عند الحاجة.

أرقام السكري عالميًا وفي الشرق الأوسط

استندت هواوي في تقديم سياق الميزة إلى بيانات الاتحاد الدولي للسكري (IDF) لعام 2024، التي تشير إلى أن 589 مليون بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا يعانون مرض السكري عالميًا. ووفق التقرير نفسه، لا يُشخَّص 43% من المصابين، بينما يعيش 81% منهم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبلغ عدد البالغين المصابين بالسكري 85 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بنسبة 92% ليصل إلى 163 مليونًا بحلول عامأما في الإمارات، فتبلغ نسبة انتشار مرض السكري بين البالغين 20.7%.

كيف تُقيّم الميزة الخطر اعتمادًا على PPG

وفق ما ورد في البيان، تربط هواوي تطوير الميزة بنتائج أبحاث حديثة أشارت إلى وجود ارتباط وراثي مشترك بين معدل ضربات القلب أثناء الراحة ومرض السكري. كما ذكرت أن تصلب الشرايين الصغير المرتبط بالسكري والاعتلال العصبي يمكن أن يؤثرا في إشارات PPG.

وبناءً على ذلك، طوّرت الشركة ميزة لقياس تقلبات نسبة السكر في الدم استنادًا إلى قراءات PPG عبر الساعات الذكية. وتتطلب الميزة ارتداء الساعة بشكل مستمر على المعصم لمدة تتراوح بين 3 إلى 14 يومًا، ثم يقوم تطبيق Diabetes Risk بتصنيف نمط الصحة العامة للمستخدم ضمن ثلاث فئات: منخفض، متوسط، أو مرتفع.

متى يُنصح بمراجعة الطبيب وما حدود الاستخدام

أوصت هواوي بأن يسعى المستخدمون المصنَّفون ضمن فئات المخاطر المتوسطة والعالية للحصول على مساعدة طبية متخصصة لإجراء تشخيص دقيق. وأضافت أن الميزة تستهدف دعم الرعاية الوقائية عبر مساعدة الأفراد على التعرّف مبكرًا إلى مؤشرات صحية محتملة وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة لا تُعد بديلًا عن قياس مستويات السكر الدقيقة في الدم أو التشخيص الطبي، حتى مع تأكيدها أنها “آمنة لجميع المستخدمين” ولا تسبب آثارًا جانبية أو موانع استخدام.

دور أكاديمي وتوسيع التوافق على ساعات أخرى

خلال الحدث، تحدث البروفيسور جيغوانغ وانغ، مدير معهد ارتفاع ضغط الدم في شنغهاي، عن فعالية تقنية PPG المعتمدة على الأجهزة القابلة للارتداء بوصفها “طريقة موثوقة لزيادة الوعي بالاتجاهات الصحية بشكل استباقي”، وفق البيان. وقالت هواوي إن وانغ تعاون معها لتعزيز إدارة الصحة عبر الأجهزة القابلة للارتداء، وأدى دورًا في تطوير ساعة HUAWEI WATCH D، وكذلك الإصدار اللاحق HUAWEI WATCH D2.

وأفادت هواوي أنها أطلقت الميزة بالفعل على ساعة HUAWEI WATCH GT 6 Pro عبر تحديث هوائي (OTA)، مع خطط لتوسيع التوافق ليشمل مزيدًا من طرازات الساعات الذكية لاحقًا.

يمكن الاطلاع على معلومات إضافية عبر الموقع الرسمي: consumer.huawei.com.