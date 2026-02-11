شراكة لتأهيل كفاءات رقمية وطنية في قطاع العمارة والهندسة والإنشاءات بالسعودية

وقّعت «نيميتشك العربية»، التابعة لمجموعة «نيميتشك» العالمية، شراكة إستراتيجية مع «جامعة الأمير سلطان» في السعودية لتطوير مهارات الطلبة الرقمية في مجالات العمارة والهندسة والإنشاءات عبر ورش عمل وبرامج تدريب، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن الشراكة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» المتعلقة بتطوير المهارات وتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة، مع التركيز على مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

«أكاديمية نيميتشك» جسر بين التعليم وسوق العمل

بحسب البيان، ستمكن الشراكة طلبة «جامعة الأمير سلطان» من الانخراط في «أكاديمية نيميتشك»، بما يتيح لهم استخدام أدوات وتقنيات رقمية تُستخدم في قطاعات العمارة والهندسة والإنشاءات، إضافة إلى الإعلام. وذكر البيان أن هذا التعاون يستهدف ربط التدريب الأكاديمي بالتطبيقات المهنية المرتبطة بسوق العمل.

وأضافت «نيميتشك العربية» أن الطرفين سيبحثان أيضًا إمكانية إطلاق برنامج لدعم المشاريع الناشئة، دون كشف عن جدول زمني أو نطاق التنفيذ.

تصريحات من نيميتشك والجامعة حول أهداف الشراكة

قال إيف بادرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيميتشك»، إن تمكين الجيل الجديد من الكفاءات يُعد جزءًا من أهداف المجموعة المتعلقة بتطوير البيئة العمرانية، مضيفًا أن الشراكة تأتي ضمن توجه الشركة لدعم «رؤية السعودية 2030» عبر الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار.

من جانبه، قال مؤيّد سمباوه، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، إن الخطوة تستهدف تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات قطاع البناء في المملكة، مشيرًا إلى أن نقل الخبرات العالمية والبرامج الأكاديمية المتخصصة إلى الجامعة، وفق تعبيره، يهدف إلى إعداد طلبة يمتلكون مهارات عملية وقيادية تتوافق مع متطلبات المستقبل وتنسجم مع «رؤية السعودية 2030».

بدوره، قال الدكتور عبدالحكيم الماجد، عميد كلية الهندسة في «جامعة الأمير سلطان»، إن الشراكة تتيح للجامعة تعزيز مناهجها بأحدث التقنيات العالمية، وتوسيع فرص اطّلاع الطلبة على الممارسات المهنية الواقعية، بما يمنحهم ميزة تنافسية ويدعم مساهمتهم في نمو قطاعات الهندسة والإعلام في المملكة. وأضاف أن الجامعة ملتزمة بتقديم تعليم جامعي بمستوى أكاديمي عالمي، بحسب البيان.

أرقام عن مجموعة نيميتشك وتقنياتها

وأشار البيان إلى أن مجموعة «نيميتشك» تتبنى تقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والمعايير المفتوحة (OPEN BIM)، في سياق تطوير حلولها البرمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني والإعلام. كما ذكرت المجموعة أن أكثر من سبعة ملايين مستخدم حول العالم يستخدمون حلولها، وأنها تضم ما يقارب أربعة آلاف خبير حول العالم.

وأفادت المجموعة بأنها سجلت إيرادات بلغت مليون يورو وأرباحًا تشغيلية (EBITDA) وصلت إلى مليون يورو في عام 2024، كما حصلت منذ نهاية عام 2024 على شهادة ISO الخاصة بأنظمة إدارة أمن المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «نيميتشك» هي مجموعة تقنية تأسست عام 1963 على يد البروفيسور جورج نيميتشك، وتطوّر حلولًا برمجية لقطاعات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني والإعلام. وتقول المجموعة إن حلولها تغطي مراحل دورة حياة مشاريع البناء والبنية التحتية، كما توفر أدوات لإنتاج المحتوى الرقمي مثل الرسومات البصرية والأفلام وألعاب الكمبيوتر، وهي مُدرجة ضمن مؤشري «MDAX» و«TecDAX» منذ عام 1999.

تجدر الإشارة إلى أن «جامعة الأمير سلطان» إحدى الجامعات الأهلية في المملكة العربية السعودية، وتعمل في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتشير الجامعة إلى أن الاعتمادات التي حصلت عليها ترتبط بتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وتعزيز التعاون الدولي، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.