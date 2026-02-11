ابتكارات جالكسي S26 وآيفون 18 برو في 2026

استعدت سامسونج وآبل لإطلاق هواتفهما الرائدة المنتظرة، جالكسي S26 وآيفون 18 برو، خلال الربع الأول من عام 2026، وسط ترقب عالمي لكبرى التحديثات التقنية في قطاع الهواتف الذكية. بحسب التوقعات، تكشف سامسونج النقاب عن سلسلة جالكسي S26 في فعالية Galaxy Unpacked في الخامس والعشرين من فبراير، بينما تعلن آبل إطلاق آيفون 18 برو بنسخته المحسنة خلال النصف الثاني من العام في مؤتمرها السنوي. ويبدو أن الشركتين تراهنان على تغييرات محورية في التصميم والأداء، مع منافسة شرسة تتركز على تقنيات الكاميرا، والشاشات، وتجربة الذكاء الاصطناعي.

كاميرات متغيرة الفتحة وخوارزميات تصوير مزدوجة

اتجهت سامسونج إلى إعادة تقنية فتحة العدسة المتغيرة إلى جالكسي S26، مستلهمة بذلك ميزة موجودة في آيفون 15 برو ماكس، ومواكبة لمتطلبات التصوير الاحترافي المتنامية. وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تعمل على تطوير كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل تدعم فتحة عدسة متغيرة آليًا بين عدة درجات (f/1.4 إلى f/4.0)، تمنح المستخدمين إمكانيات استثنائية للتحكم في العمق وكمية الضوء، وتقدم صورًا أكثر وضوحًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تُمثل ميزة فتحة العدسة المتغيرة عودة لمزايا طورتها سامسونج أول مرة مع جهاز جالكسي S9 عام 2018، غير أنها تُقدم الآن بإمكانات أحدث وبدعم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور. وتخطط سامسونج لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر جميع وحدات التصوير، وتشمل تحسين العزل وتكبير المشاهد دون فقد التفاصيل ودعم التصوير الليلي الفائق.

أما آبل، فتواصل الرهان على تحسين جودة الصور والفيديو من خلال تطوير خوارزميات التصوير الحاسوبي وتقديم مزايا التحكم اليدوي بفتحة العدسة في آيفون 18 برو، مع توقعات بوصول دقة الكاميرا إلى 48 ميغابكسل عريضة ومستشعر أكبر لدعم التصوير الاحترافي بوضوح عالٍ. وتطمح الشركة لتعزيز تجربة المستخدم في منصة iOS من خلال تفعيل إمكانيات التصوير السينمائي ومعالجة الصور اعتمادًا على معالجها الجديد المرتقب (A20 Pro).

تصميمات ثورية وشاشات أكثر تميزًا

تعد كلا الشركتين بتغييرات بارزة في تصميم الأجهزة الجديدة لعام 2026. تشير تسريبات صحفية إلى اعتزام سامسونج جعل إطار سلسلة جالكسي S26 أكثر انسيابية وسُمكًا أقل، مع تحسين مقاومة الصدمات والماء عبر دمج مواد متطورة كالتيتانيوم. ستركز سامسونج كذلك على تقليل الحواف حول الشاشة وزيادة مساحة العرض مع دعم معدل تحديث حتى 144 هرتز، وتطوير تقنية توفير الطاقة لتمديد عمر البطارية دون زيادة السُمك الكلي للجهاز.

آبل من جانبها تستعد لتنفيذ أكبر تغيير في التصميم الخارجي منذ سنوات، إذ يُتوقع أن يأتي آيفون 18 برو بشاشة أكبر وحواف أرفع ووزن أخف، مع انتقال الشركة إلى جيل جديد من شاشات OLED فائقة السطوع وإدخال ميزة العرض الدائم ودرجة وضوح أعلى من الجيل السابق. كما تعمل آبل على جعل منفذ الشحن متوافقًا كليًا مع معيار USB Type-C، استجابة للمعايير الأوروبية.

تهدف تحديثات التصميم إلى تحسين تجربة الاستخدام اليومي، مع التركيز على متانة الهاتف، وتحسين التبريد، وزيادة سعة البطارية في كلا الطرازين بما يتناسب مع تطور التطبيقات وتجارب الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

ذكاء اصطناعي وتجربة برامج متقدمة

يدخل الذكاء الاصطناعي بقوة في هواتف 2026، إذ تعتزم سامسونج تقديم واجهة One UI 8 المبنية على أندرويد 16، مع باقة حصرية من الأدوات الذكية، تشمل خدمة مساعد «Galaxy AI» المُحدثة، وقدرات الترجمة الفورية المعززة، وإجراءات أتمتة متقدمة في تطبيقات النظام. تتيح هذه الإمكانات إدارة المهام المعقدة، وتخصيص التوصيات، وتحسين جودة الاتصالات والتصوير عبر الذكاء الاصطناعي الآني.

على صعيد آبل، تشير التقارير إلى تطوير أعمق لخصائص الذكاء الاصطناعي في iOS 20، مع مزايا مثل تحليل المحتوى في الوقت الفعلي، وتوليد الصور والنصوص بمساعدة النموذج الذكائي الخاص بـ «Apple Intelligence». تهدف الشركة إلى تعزيز التكامل بين الأجهزة والخدمات السحابية، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة لدعم أنشطة الذكاء الاصطناعي المكثفة دون التأثير الملحوظ في البطارية.

منافسة محمومة وتوقعات المستخدمين

تتأهب سوق الهواتف الذكية لموجة تحديثات قوية مع الإطلاق المتوقع لجالكسي S26 وآيفون 18 برو مطلع 2026، ما يعزز المنافسة المستمرة بين سامسونج وآبل لاستقطاب المستخدمين في الفئة العليا. ويُنتظر أن يتراوح سعر الإصدارات الأساسية بين ألف ومئة دولار وألف وثلاثمئة دولار أمريكي، مع احتمالات لنسخ بمواصفات وسعات تخزين أعلى بأسعار تُقدّر حتى ألف وستمئة دولار.

يترقب المستخدمون بصفة خاصة انعكاسات ذكاء الأجهزة والكاميرات المتطورة على حياتهم اليومية، خاصة للجمهور المهتم بالتصوير الاحترافي والإبداع الرقمي، نظرًا لقوة السعة التقنية والمتانة ومرونة تجربة الاستخدام في ظل تصاعد تكاليف الهواتف الذكية. وتسعى الشركات المصنعة لتعزيز مكانتها في الأسواق الرئيسية، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا، إذ تمثل الفئة الرائدة محرك الربحية والابتكار المحوري.