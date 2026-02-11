أندرويد 17 وكروم 145: تحديثات واسعة للمستخدمين

أعلنت جوجل قرب وصول النسخة التجريبية من نظام التشغيل أندرويد 17، إذ توقعت الشركة إطلاق النسخة الأولى في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي يهيئ المطورين والشركات المصنعة لاتخاذ خطوات أولية نحو الجيل المقبل من منصات الهواتف الذكية. جاء الإعلان خلال مؤتمر Google I/O السنوي في مايو 2024، إذ أكدت جوجل تعزيز التركيز على الأداء والكفاءة والأمان في أندرويد 17. ولم تعلن الشركة منصة الإطلاق الدقيقة، لكنها أشارت إلى أن النسخة التجريبية ستكون متاحة لمجموعة محدودة من/log devices/بيكسل أولًا، قبل التوسع لاحقًا.

تركز التحديثات الجديدة على تحسين إدارة الطاقة والبطارية، وتوسيع خيارات الذكاء الاصطناعي في النظام. كما أضافت جوجل مزايا مثل التفاعل الصوتي المتقدم وتخصيص الإشعارات والواجهات بدرجة أكبر. وأضافت الشركة دعمًا موسعًا لواجهات البرمجة، بما يتيح للمطورين تطوير تطبيقات ذات قدرات متقدمة في التحكم في الخصوصية وإدارة بيانات الموقع.

كروم 145: دعم JPEG-XL وتطورات في التصفح

أطلقت جوجل الإصدار 145 من متصفح كروم في منتصف يونيو 2024، مقدمةً دعمًا رسميًا لتنسيق الصور JPEG-XL، وهو تطور بارز يُنتظر منه تسريع تحميل الصور وتحسين الجودة البصرية مع تقليل حجم الملفات مقارنة بتنسيقات مثل JPEG التقليدي وPNG. جاء قرار دعم JPEG-XL بعد مدة من op تجرية وطلب متزايد من المطورين والمستخدمين، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى استعراض صور عالية الدقة دون التأثير في سرعة التصفح أو استهلاك البيانات.

أضافت جوجل في كروم 145 أيضًا أدوات متطورة لإدارة كلمات المرور وتكامل الخصوصية، مثل تحسين ميزة Password Checkup والتحقق من تسرب البيانات تلقائيًا. وشملت التحديثات زيادة استقرار النظام، وتصحيحًا لبعض الثغرات الأمنية، وتحديثات في واجهات البرمجة التي تسهّل تطوير تطبيقات ويب تفاعلية أكثر قدرة على Governance/استغلال الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الحديثة.

خلفية الابتكار: أندرويد وكروم في سباق التطوير

تصدر نظام أندرويد سوق أنظمة الهواتف الذكية بقرابة ثلاثة مليارات جهاز نشط عالميًا، وتواصل جوجل تطويره بوتيرة ثابتة منذ انطلاق أول نسخة عام 2008. اتسمت النسخ الأخيرة من النظام بالتركيز على الاستقرار والاتصال الذكي بين الأجهزة، بينما يستعد أندرويد 17 لإضافة إمكانيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي المحلي وإدارة البطارية، مع توجه متزايد نحو مزايا الخصوصية وإتاحة الدعم لمختلف أنواع الأجهزة القابلة للطي والمنزلية.

أما متصفح كروم، فقد بلغ أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا، ويهيمن على حصة الأسواق بنسب تتجاوز سبعين في المئة من الحواسيب والهواتف الذكية، حسب بيانات Statcounter. ركزت جوجل في السنوات الأخيرة على رفع سرعة التصفح وتخفيض استهلاك الموارد، إلى جانب مواجهة الثغرات الأمنية باستمرار. يُعد دعم JPEG-XL خطوة إستراتيجية؛ إذ أطلق فريق JPEG-XL معيار الصورة الجديد عام 2022 بغرض سد الفجوة بين الجودة العالية وملفات الصور الصغيرة الحجم، وتسعى جوجل إلى الاستفادة من هذه المزايا في تحسين التصفح وتخزين الصور عبر خدماتها.

التأثير المتوقع: آفاق جديدة للمستخدمين والمطورين

يدفع التحديث المقبل في أندرويد 17 وكروم 145 نحو تحقيق تطورات ملموسة في تجربة الاستخدام والأمان. إذ يعمل نظام أندرويد 17 على دعم الأجهزة الجديدة، وتوفير إمكانيات الذكاء الاصطناعي محليًا في الهاتف، ما يفتح آفاقًا أمام الشركات والمستخدمين لتطوير تطبيقات متكاملة تعتمد على معالجة البيانات دون الحاجة إلى الاتصال الدائم بالإنترنت، مع تقليل زمن الاستجابة وتحسين الطاقة.

أما دعم JPEG-XL في كروم 145 فيتيح لمصممي المواقع نشر صور أوضح تقنيًا، ويقلل استهلاك البيانات بنسبة تصل إلى أربعين في المئة، مقارنة بالاستخدام السابق لتنسيق JPEG أو PNG، مع الاحتفاظ بجودة الصورة العالية. يدعم هذا التحديث المستخدمين في المناطق منخفضة السرعة على الإنترنت، ويتيح تصميم مواقع أسرع وأكثر تفاعلية. ويتوقع محللون في قطاع الأعمال أن تسهم هذه التحسينات في رفع معدلات الاعتماد على كروم لدى الشركات والتطبيقات المتخصصة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والتصميم.

أشارت جوجل إلى أنها ستكثف التعاون مع مجتمع المطورين لاختبار النسخ التجريبية ومراجعة الأداء والتحسينات. وأوضحت الشركة أن معدلات التحديث ستصبح أكثر انتظامًا، مع توافر الدعم الفوري للأجهزة الجديدة وبنية البرامج الخاصة بها.

وفقًا للمعطيات الحالية، تسعى جوجل لإطلاق أندرويد 17 رسميًا بحلول نهاية صيف 2024، بينما كشفت أحدث بياناتها عن تجاوز كروم مليون تحديث يوميًا عالميًا، ما يضمن سرعة اعتماد الميزات الجديدة وانتشارها في sum خلال أسابيع قليلة.