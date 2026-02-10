كلاوديرا توسّع خدمات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي ومستودع البيانات إلى البيئات المحلية

وسّعت شركة «كلاوديرا» نطاق خدماتها لتشمل تشغيل قدرات «استدلال الذكاء الاصطناعي» و«مستودع البيانات المدعوم بتقنية ترينو» داخل مراكز بيانات العملاء، إلى جانب تعزيز قدرات التحليلات والذكاء الاصطناعي ضمن أداة «Cloudera Data Visualization» بهدف توحيد سير العمل عبر السحابة المتعددة، والحوسبة الطرفية، ومراكز البيانات. وذلك وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وتأتي الخطوة في وقت تنتقل فيه مؤسسات عديدة من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى التشغيل الفعلي في بيئات الإنتاج، مع تركيز متزايد على كيفية إتاحة وصول آمن وموثوق وخاضع للرقابة إلى البيانات بغضّ النظر عن مكان وجودها، بدلًا من الاقتصار على نقاش موقع تخزينها.

تشغيل الاستدلال داخل مراكز البيانات لتقليل نقل البيانات الحساسة

أشارت «كلاوديرا» إلى تقرير حديث لها بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي المؤسسي وهندسة البيانات»، يفيد بأن ما يقرب من نصف الشركات تحتفظ ببياناتها داخل مستودعات بيانات خاصة. وبحسب البيان، فإن تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى هذه البيانات داخل البيئات المحمية قد يقلل الحاجة إلى نقل المعلومات الحساسة خارج المؤسسة، بما ينعكس على مخاطر الأمن والامتثال والعمليات التشغيلية.

اعتماد تقنيات إنفيديا لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا

قالت الشركة إن إتاحة خدمة «استدلال الذكاء الاصطناعي» في البيئات المحلية ستكون مدعومة بتقنيات «إنفيديا»، بما يسمح للمؤسسات بنشر وتوسيع نطاق نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة داخل مراكز بياناتها، ومن ذلك نماذج «إنفيديا نيموترون» المفتوحة، وضمن سيناريوهات مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، واكتشاف الاحتيال، والرؤية الحاسوبية، وتقنيات الصوت.

وأضافت «كلاوديرا» أن الخدمة تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، ووحدات معالجة الرسومات «NVIDIA Blackwell»، وخادم الاستدلال «NVIDIA Dynamo-Triton»، وخدمات «NVIDIA NIM» المصغرة لخدمة النماذج. ووفقًا للبيان، يهدف هذا التوجه إلى تقديم نشر محكّم للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة مع تكاليف أكثر قابلية للتنبؤ مقارنة بنماذج التكلفة المتغيرة في السحابة، إضافة إلى منح المؤسسات تحكمًا أكبر في زمن الاستجابة والامتثال وخصوصية البيانات عند انتقال المشاريع إلى الإنتاج.

«Cloudera Data Warehouse with Trino» يصل إلى مراكز بيانات العملاء

أوضحت الشركة أن «مستودع بيانات كلاوديرا مع ترينو» أصبح متاحًا الآن في بيئات مراكز البيانات، مع ما وصفته بأمان مركزي وحوكمة شاملة وقابلية للرصد عبر أصول البيانات، بهدف تسريع الوصول إلى الرؤى التحليلية. وأضاف البيان أن دمج التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات التصور يهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحويل البيانات إلى نتائج قابلة للتنفيذ مع الحفاظ على متطلبات الأمان والامتثال والسيطرة التشغيلية.

تحديثات «Cloudera Data Visualization» لرفع قابلية التتبع وتبسيط الإدارة

كشفت «كلاوديرا» عن تحسينات في أداة «Cloudera Data Visualization» قالت إنها تستهدف تعميق الرؤى وتبسيط سير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي داخل مراكز البيانات وخارجها. وتشمل التحسينات:

الشرح التوضيحي بالذكاء الاصطناعي: لإنشاء ملخصات فورية ورؤى سياقية للمخططات والرسوم البيانية دون كتابة يدوية.

مزايا ذكاء اصطناعي مرنة: للتعامل مع المشكلات العابرة وتوفير تحليلات استخدام مفصلة لأغراض المراقبة والتحسين.

تتبع وتسجيل استعلامات الذكاء الاصطناعي: عبر تسجيل كل استعلام مع معرف الرسالة، والطابع الزمني، والسؤال لضمان إمكانية التتبع.

إدارة مبسطة للمسؤولين: عبر تعيين أدوار إدارية بسهولة باستخدام معايير تكوين محدثة لتبسيط الإعداد القائم على تسجيل الدخول الموحد (SSO)، مع إزالة بيانات الاعتماد المضمنة والترقية اليدوية للمستخدمين.

ماذا تقول كلاوديرا وإنفيديا عن التوسعة

قال ليو برونيك، الرئيس التنفيذي للمنتجات في «كلاوديرا»: «تمنح هذه التطورات عملاءنا مستوى فائقًا من التحكم والمرونة. فمع إتاحة كل من خدمة استدلال الذكاء الاصطناعي، ومستودع البيانات مع ترينو، وأدوات تصور البيانات داخل مراكز البيانات، بات بإمكان المؤسسات نشر الذكاء الاصطناعي والتحليلات بشكل آمن تمامًا حيث توجد أكثر بياناتهم أهمية. وهذا يعني تمكين المؤسسات من دفع عجلة الابتكار واستخلاص الرؤى دون تقديم أي تنازلات فيما يخص أمن البيانات، أو الامتثال، أو الكفاءة التشغيلية».

وقال بات لي، نائب رئيس قسم الشراكات المؤسسية الإستراتيجية في «إنفيديا»: «تتحقق القيمة الحقيقية لبيانات المؤسسات عندما يمكن نشر الذكاء الاصطناعي بمرونة وأمان في المكان نفسه الذي توجد فيه تلك البيانات. إن تعاوننا مع كلاوديرا يمكّن العملاء من نشر وتوسيع نطاق استدلال الذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة الرسومات Blackwell من إنفيديا، وتقنيات Dynamo-Triton وخدمات NIM المصغرة، مما يوفر التحكم الكامل، واقتصاديات يمكن التنبؤ بها، وكفاءة عالية لمراكز البيانات».

جلسة في «أسبوع المطورين» خلال فبراير 2026

قالت «كلاوديرا» إنها ستشارك في حدث «أسبوع المطورين» خلال المدة الممتدة من 18 إلى 20 من فبراير 2026، إذ تعتزم استضافة جلسة عن هندسة «بحيرة البيانات المفتوحة» (Open Lakehouse) السحابية الأصلية باستخدام «أباتشي آيسبرغ» (Apache Iceberg).

تجدر الإشارة إلى أن شركة «كلاوديرا» هي شركة تعمل في مجال منصات البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وتوفر خدماتها عبر السحابة المتعددة والحوسبة الطرفية ومراكز البيانات، وفق ما ورد في البيان.