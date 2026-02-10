تقرير: تيك توك تضيف 1.1 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات وتدعم 7 آلاف وظيفة

قالت منصة «تيك توك» إن نشاطها في دولة الإمارات أسهم في إضافة أثر اقتصادي يُقدَّر بنحو 1.1 مليار درهم ودعم نحو 7,000 وظيفة، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وجاءت النتائج ضمن تقرير بعنوان: «تأثير تيك توك؛ تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات»، عُرض بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2026، التي قالت الجهة المنظمة إنها شهدت مشاركة 6,250 مشاركًا من القيادات الحكومية والخبراء.

قراءة حكومية لدور المنصات في الاقتصاد الرقمي

قال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن دولة الإمارات أصبحت «نموذجًا عالميًا» في بناء الاقتصاد الرقمي و«بيئة جاذبة للابتكار»، مرجعًا ذلك إلى رؤيتها في تطوير المنظومات الرقمية وتمكين التقنيات المتقدمة ضمن مسارات التنمية الاقتصادية.

وأضاف العلماء أن الإمارات «أرست بنية تحتية رقمية وتشريعية متقدمة» ووفّرت بيئة داعمة للأعمال، مما مكّن المنصات العالمية من «تعزيز حضورها الإيجابي» والإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي وازدهار الصناعات الإبداعية، مع تبني التقنيات المتقدمة لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة.

منصة محتوى تتحول إلى قناة أعمال للشركات الصغيرة

قالت جِنان محمد الهاشلي، رئيسة السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في تيك توك، إن التقرير يشير إلى «تطور تيك توك من منصة ترفيهية إلى محرك فاعل في المشهد الرقمي لدولة الإمارات»، مضيفة أن تأثير المنصة «يتجاوز حدود الشاشة» عبر مساهمة تتجاوز مليار درهم ودعم آلاف الوظائف.

وبحسب التقرير المُعد بالتعاون مع شركة Redseer Strategy Consultants، بدأت أكثر من 10,000 شركة صغيرة ومتوسطة أعمالها من خلال منصة تيك توك، فيما يتفاعل على المنصة أكثر من 70,000 شركة صغيرة ومتوسطة محلية. كما قدّر التقرير أن المنصة دعمت 7,000 وظيفة عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المأجورة من تيك توك.

الاقتصاد الإبداعي كمصدر دخل لصناع المحتوى

أشار التقرير إلى دور المنصة في الاقتصاد الإبداعي وتنويع القطاعات، إذ قال واحد من كل أربعة من صنّاع المحتوى إن تيك توك كانت السبب الرئيس لبدء نشاطهم في إنشاء المحتوى. وأضاف أن عددًا منهم تحوّل إلى «مسارات إبداعية مستدامة» ومصدر دخل أساسي.

وذكر التقرير أن فرص تحقيق الدخل تمتد عبر مجالات مثل إنشاء المحتوى، والإعلام، والأزياء، والموسيقى، والترفيه، في إطار ما وصفه بارتباط هذه الأنشطة بأهداف التنويع الاقتصادي ونمو «المهن الرقمية الجديدة».

تأثير في قرارات السفر والإنفاق السياحي

قدّر التقرير أن تيك توك يؤثر بنحو 10% من إنفاق السياح، في ما وصفه بدور للمنصة في دعم صورة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أفاد 50% من مستخدمي تيك توك بأنهم تعرفوا إلى دولة الإمارات كوجهة سياحية من خلال المنصة. وعلى المستوى المحلي داخل الإمارات، قال 39% من المستخدمين إن تيك توك زاد وعيهم بالوجهات السياحية في الدولة، وأسهم في التأثير في قراراتهم المتعلقة بالمعالم السياحية والمطاعم والفعاليات والتجارب.

التعلم والمهارات والسلامة الرقمية ضمن مؤشرات الاستخدام

عن جانب الأثر الاجتماعي، قال 26% من المستخدمين إن التعلم هو السبب الرئيس لاستخدامهم تيك توك. وأفاد 75% بأن المنصة طورت مهاراتهم المهنية، في حين قال 81% إنها طورت مهاراتهم الشخصية. كما ذكر التقرير أن 94% من المستخدمين يرون تيك توك منصة ذات صلة بتعزيز الاطلاع المستمر والوصول إلى المعرفة.

وفي سياق بناء المجتمعات والتبادل الثقافي في دولة تضم أكثر من 200 جنسية، أشار 79% من المستخدمين إلى أن المنصة تحفّز الأفراد للتعبير عن هويتهم الثقافية ومشاركتها. وقال التقرير إن الحملات المرتبطة بمناسبات وطنية مثل يوم الاتحاد الإماراتي ويوم العلم الإماراتي حققت أكثر من ملياري مشاهدة.

وتناول التقرير السلامة الرقمية، إذ أفاد 71% من المستخدمين بأن تيك توك تتخذ خطوات ملموسة لحماية خصوصيتهم وسلامتهم، وفقًا لنتائج الدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تيك توك هي منصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة عبر الهواتف المحمولة، ولها مكاتب في لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا وسيول وطوكيو، وفقًا لما ورد في البيان.