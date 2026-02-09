فاراداي فيوتشر تطرح 3 سلاسل روبوتات في NADA وتبدأ الطلبات السابقة المأجورة

طرحت شركة «فاراداي فيوتشر إنتليجنت إلكتريك» (Faraday Future Intelligent Electric Inc.) ثلاث سلاسل من روبوتات «الذكاء الاصطناعي المتجسّد» (EAI) خلال مشاركتها في معرض الرابطة الوطنية لوكلاء السيارات (NADA) السنوي في لاس فيغاس، مع فتح باب البيع وجمع الطلبات السابقة المأجورة في اليوم نفسه. وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتكون «أول شركة أمريكية» تسلّم روبوتات بشرية ورباعية الأرجل في الوقت نفسه، دون تقديم تفاصيل إضافية مستقلة للتحقق من هذا الادعاء.

3 منتجات؛ روبوتان بشريان وروبوت رباعي الأرجل

بحسب البيان، تتضمن السلاسل الجديدة ثلاثة منتجات: «FF Futurist» بوصفه روبوتًا بشريًا كامل الحجم مخصصًا للأدوار المهنية، و«FF Master» بوصفه روبوتًا بشريًا عالي الحركة يستهدف الموازنة بين الأداء والتكلفة، إلى جانب «FX Aegis» بوصفه روبوتًا رباعي الأرجل لمهام الأمن والمرافقة والعمل في بيئات معقدة.

وأضافت الشركة أنها تخطط لتسليم الدفعة الأولى بنهاية شهر فبراير، كما أشارت إلى خطط لإطلاق سلسلة روبوتات «ذات ذراع متحركة متنقلة» لاحقًا خلال الربع الثاني من العام.

الأسعار وباقات المهارات للنظام البيئي

أعلنت «فاراداي فيوتشر» أسعار المنتجات الثلاثة، وقالت إن أسعار سلسلة «FF Futurist» تبدأ من 34,990 دولارًا أمريكيًا، إضافة إلى «باقة مهارات النظام البيئي» بقيمة 5,000 دولار. وتبدأ سلسلة «FF Master» من 19,990 دولارًا، إضافة إلى باقة مهارات بقيمة قدرها 3,000 دولار. أما سلسلة «FX Aegis» فتبدأ من 2,499 دولارًا، إضافة إلى باقة مهارات بقيمة قدرها 1,000 دولار.

ودائع B2B تتجاوز 1,200 وحدة وتحضيرات للإنتاج

قالت الشركة إن عدد وحدات روبوتات EAI المشمولة بـ«ودائع B2B غير ملزمة وغير قابلة للاسترداد» تجاوز 1,200 وحدة. وأضافت أن الروبوتات دخلت مرحلة التحضير للإنتاج بالتوازي مع عمليات تخصيص بحسب «سيناريوهات الاستخدام المختلفة»، وإجراء الاختبارات وتدريب البيانات، بهدف تسريع عمليات التسليم.

منظومة «ثلاثة في واحد» ونموذج شراكة للوكلاء

استعرضت «فاراداي فيوتشر» خلال المعرض ما وصفته بإستراتيجية منظومة روبوتات «FF EAI» «ثلاثة في واحد»، التي تجمع بين أجهزة الذكاء الاصطناعي المتجسّد، و«عقل ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر»، و«مصنع بيانات لامركزي».

كما عرضت نموذج «FF Par» لشركاء النظام البيئي، وقالت إنه يدمج بين مبيعات المركبات والروبوتات وتشغيل «المحطات الذكية»، مع الإشارة إلى أن الشركة تتوقع تداخل قنوات بيع الروبوتات مستقبلًا مع قنوات صناعة السيارات، بما قد يفتح المجال أمام وكلاء السيارات للعمل بوصفهم «مشغلي محطات ذكية» لبيع المركبات ومنتجات الروبوتات معًا.

قال يوتينغ جيا (YT Jia)، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك العالمي لشركة «فاراداي فيوتشر»: «يمثل هذا اليوم محطة مفصلية ومثيرة في تاريخ فاراداي فيوتشر، كنا نخطط لها منذ مدة طويلة. نحن نؤمن بأن روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسّد، من خلال عملها مع البشر، ستسهم في إعادة تشكيل نماذج الإنتاجية، وإحداث قفزة نوعية جديدة في كفاءة العمل عبر التكامل العميق بين الإنسان والآلة».

من جهته، قال صانع المحتوى التقني جون ريتنغر: «إن التحديات والعقبات التي حدّت تطور الروبوتات في الماضي تحولت اليوم إلى فرص صناعية كبيرة… ولا شك أن صناعة الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي المتجسّد وصلت إلى لحظة حاسمة – نقطة تحوُّل تنتقل فيها الابتكارات التقنية إلى مرحلة التسويق التجاري الواسع النطاق».

وعلى المدى الطويل، قالت الشركة إنها تتوقع أن يصل عدد الروبوتات المملوكة عالميًا إلى «عشرات المليارات» من الوحدات، بما قد يفوق حجم أسطول السيارات العالمي الحالي، دون تقديم أرقام تفصيلية أو مصادر داعمة لهذه التقديرات ضمن البيان.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «فاراداي فيوتشر إنتليجنت إلكتريك» هي شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا، تأسست عام 2014، وتعمل على تطوير منظومة التنقل الذكي الكهربائي. وتشير الشركة إلى أن طرازها الرائد «FF 91» ضمن محفظتها، كما تتضمن إستراتيجيتها «FX» طرح طُرُز إنتاجية بمواصفات فاخرة تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين.