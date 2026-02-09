تقرير: HONOR تتصدر نمو شحنات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

سجلت علامة HONOR نموًا في شحنات الهواتف الذكية خلال عام 2025 بنسبة قدرها 11% على أساس سنوي، لتتصدر نمو الشحنات بين أفضل عشر علامات تجارية للهواتف الذكية عالميًا، بحسب تقرير صادر عن شركة Omdia. وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، يعكس هذا الأداء تقدمًا لعلامة HONOR في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على التوسع خارج الصين.

زخم خارج الصين في فئات سعرية محددة

استند البيان أيضًا إلى بيانات من IDC تفيد بأنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 جاءت HONOR في المرتبة الأولى بين أفضل عشر علامات تجارية من حيث نمو الشحنات في الأسواق الخارجية عبر عدة فئات.

وشملت هذه الفئات الهواتف الذكية التي يزيد سعرها على 300 دولار أمريكي، سواء ضمن فئة الأجهزة الرائدة أو الفئة المتوسطة العليا، إضافة إلى الأجهزة اللوحية التي تتراوح أسعارها بين 300 و600 دولار أمريكي.

خطة المنتجات القادمة في MWC برشلونة 2026

قالت HONOR إنها تتوقع تقديم منتجين جديدين خلال مؤتمر MWC برشلونة في مارس 2026، هما «هاتف HONOR الروبوت» وأحدث هواتفها القابلة للطي «HONOR Magic V6».

وأوضح البيان أن هذه الأجهزة تأتي ضمن ما وصفته الشركة بـ«خطة Alpha»، في سياق مساعيها لمواصلة النمو وتطوير منتجات جديدة.

الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مناطق النمو في 2025

على مستوى المناطق، ذكر البيان أن الشرق الأوسط وأفريقيا شكّلا محركًا لنمو HONOR خلال عام 2025، في ظل ارتفاع حضور العلامة في أسواق متعددة بالمنطقة.

وبحسب ما ورد في البيان، عزت HONOR هذا التوسع إلى اهتمام المستخدمين بمزيج من الأداء والمزايا، إلى جانب عناصر ترتبط بالتصميم والتسعير ضمن الفئة الفاخرة، كما أشارت إلى أن انتشار أجهزتها ارتبط بعوامل مثل قدرات التصوير ووظائف الذكاء الاصطناعي والنظام المتكامل.

شراكات التجزئة والاتصالات لتعزيز الحضور في أسواق الخليج

أفاد البيان بأن HONOR ركزت على بناء شراكات مع شركات الاتصالات وتجار الإلكترونيات والمتاجر ذات العلامات التجارية والمتاجر المعتمدة، بهدف تعزيز الوعي بالعلامة ودعم حضورها في السوق، مع تركيز على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت HONOR أن هذه الإستراتيجية تتضمن عروضًا توضيحية داخل المتاجر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومبادرات بيع بالتجزئة تفاعلية، ومتاجر رئيسية، ومناطق مخصصة للتجربة، بهدف رفع تفاعل المستهلكين وإبراز مزايا المنتجات، بما يدعم النمو في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة HONOR هي علامة تعمل في مجال الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضم محفظتها منتجات تشمل الهواتف الذكية، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وفق ما ورد في البيان.