Magna AI وZchwantech توقعان مذكرة لإنشاء مركز بيانات بقدرة 20 ميغاواط في ماليزيا

وقّعت شركة «Magna AI» مذكرة تفاهم مع مجموعة «Zchwantech» لإنشاء مركز بيانات متخصص بقدرة تبلغ 20 ميغاواط في ولاية «ساراواك» الماليزية، بقيمة تقديرية للمشروع تبلغ 700 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم توجه ماليزيا نحو بناء منظومة «ذكاء اصطناعي سيادي» وتعزيز أمنها الرقمي، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، يستهدف التعاون تطوير إطار وطني يتيح توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل ماليزيا، بما يشمل إدارة البيانات وتشغيل النماذج والتطبيقات الذكية، إلى جانب إنشاء مراكز بيانات توفر قدرات حوسبة عالية لتلبية احتياجات المؤسسات والقطاعات الحيوية في الاقتصاد الماليزي.

مركز بيانات في ساراواك ضمن برنامج الذكاء الاصطناعي السيادي

قال الطرفان إن مذكرة التفاهم تركز على دعم التحول الرقمي عبر بنية تحتية للحوسبة، بما يرفع كفاءة الأداء ويُسرّع تبني التقنيات الرقمية لدى الجهات المستهدفة. وأضاف البيان أن المشروع يرتبط بمبادرات أوسع ضمن «برنامج الذكاء الاصطناعي السيادي الوطني» في ماليزيا.

وأشار البيان إلى أن «Magna AI» تأسست عبر شراكة بين «Trend Micro» و«Wistron»، وبـ«تعاون إستراتيجي» مع «NVIDIA»، في حين تعمل مجموعة «Zchwantech» في ماليزيا مزوّدًا لحلول تقنية.

الأمن السيبراني شرط لحماية البيانات والأنظمة

أوضح البيان أن الشراكة تمنح الأمن السيبراني أولوية لحماية البيانات والأنظمة التي تقوم عليها مشاريع الذكاء الاصطناعي، عبر دمج خبرة مجموعة «Zchwantech» في الأمن السيبراني والحلول الرقمية مع قدرات «Magna AI» في تنفيذ مشاريع ذكاء اصطناعي «على نحو سيادي وموثوق ومتكامل»، وفق وصف البيان.

ونقل البيان عن تنغكو داتو ستيا بوترا الحاج بن المرحوم تنغكو عزمان شاه الحاج، رئيس مجلس إدارة شركة الأمن السيبراني «Zchwantech Cybersecurity»، قوله: إن الشراكة تأتي استجابة لتغير طبيعة المخاطر السيبرانية، مضيفًا أن: تسارع التحول الرقمي يجعل الاعتماد على الأساليب التقليدية في الأمن غير كافٍ. وقال: إن الجمع بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المتقدم يهدف إلى توفير حلول استباقية ومرنة لحماية الأنظمة الحيوية ودعم الابتكار.

كما نقل البيان عن تشان تشاو لونغ، المدير التنفيذي لشركة «Zchwantech»، قوله: إن إدماج الأمن في صميم إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي «ضرورة ملحة»، مع الإشارة إلى أن التعاون مع «Magna AI» يستهدف تقديم حلول «آمنة وقابلة للتطوير».

أرقام عن تبني الذكاء الاصطناعي مقابل تصاعد الهجمات المدعومة به

جاء توقيع مذكرة التفاهم، بحسب البيان، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي ومنظومة الذكاء الاصطناعي في ماليزيا توسعًا متسارعًا؛ إذ أشار إلى تبني نحو مليونين وأربعمئة ألف شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد، مع نمو سنوي في اعتماد الذكاء الاصطناعي بلغ خمسة وثلاثين بالمئة خلال عام ألفين وخمسة وعشرين.

وفي المقابل، أورد البيان أن التهديدات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتصاعد، إذ أفادت قرابة نصف المؤسسات بتعرضها لحوادث ناجمة عن هجمات مدعومة بهذه التقنيات، وهو ما عدَّه البيان دافعًا للحاجة إلى حلول تجمع بين الابتكار والأمن في الوقت نفسه.

مشاركة WiAdvance وحضور وزير الاتصالات في مراسم التوقيع

ونقل البيان عن الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magna AI»، قوله: إن ماليزيا «تمتلك فرصة حقيقية للريادة إقليميًا» في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، مضيفًا أن: الشراكة تستند إلى «رؤية واضحة» لدعم تحول وطني واسع النطاق.

كما نقل عن الدكتور مايكل هسيا، الرئيس التنفيذي لشركة «WiAdvance Technology»، قوله: إن شركته تدعم هذا التعاون بصفتها «مزوّدًا موثوقًا لخدمات الذكاء الاصطناعي»، مع الإشارة إلى المساهمة في تطوير تطبيقات ذكية للاقتصاد الرقمي الماليزي.

وبحسب البيان، يأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد مدة عمل مشترك بين «Magna AI» ومجموعة «Zchwantech»، وبمشاركة شركة «WiAdvance Technology»، لوضع إطار يجمع بين الابتكار وحماية البيانات ومتطلبات السيادة الرقمية. وأضاف البيان أن الأطراف تتعاون في التخطيط الفني والتنسيق مع الجهات المعنية لمشروع مركز بيانات «ساراواك»، بالتوازي مع أوسع المبادرات ضمن البرنامج الوطني.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم معالي يانغ برهورمات داتوك أحمد فهمي بن محمد فضل، وزير الاتصالات، في إشارة إلى ارتباط المشروع بالأولويات الوطنية لبناء اقتصاد رقمي «آمن ومستدام»، وفق ما ورد في البيان.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «Magna AI» شركة عالمية قيد التأسيس تتخصص في تطوير حلول وتقنيات وخدمات للذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وقد تأسست من خلال شراكة بين «Trend Micro» و«Wistron» وبالتعاون الإستراتيجي مع «NVIDIA».

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «Zchwantech» شركة تقنية تعمل في ماليزيا وفيتنام، وتركّز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتقدم خدمات للقطاعين الحكومي والخاص تشمل تطوير البرمجيات والمنصات الذكية وبنى تحتية رقمية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «WiAdvance Technology» تتخذ من تايوان مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في خدمات الحوسبة السحابية، وهي شركة تابعة لمجموعة «Wistron Corporation»، وتقدم حلولًا رقمية قائمة على السحابة تعتمد على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لقطاعات متعددة.