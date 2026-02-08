LAiPIC تطلق Doratoon لتوليد حلقات أنمي تصل إلى 16 دقيقة من أمر نصي واحد

أطلقت شركة LAiPIC منصة «Doratoon» لإنشاء رسوم أنمي مولدة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إنها قادرة على إنتاج فيديوهات متواصلة تصل مدتها إلى ست عشرة دقيقة اعتمادًا على أمر نصي واحد، وفقًا لبيان صحفي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وتأتي المنصة في وقت تزداد فيه شعبية المقاطع القصيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، في حين لا يزال إنتاج قصص رسوم متحركة طويلة ومتماسكة يمثل تحديًا دون الاعتماد على فرق إنتاج تقليدية، بحسب ما ورد في البيان.

محاولة لتوسيع الرسوم المتحركة المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى «المحتوى الطويل»

قالت الشركة، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها وتعمل في مجال المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي (AIGC)، إن «Doratoon» دُشنت رسميًا في 1 من فبراير 2026، وإنها تستهدف الانتقال من إنتاج لقطات مجزأة إلى بناء محتوى سردي أكثر تماسكًا.

وبحسب البيان، تعتمد المنصة على «محرك الذكاء البصري» (Visual Intelligence Engine) الذي تملكه شركة LAiPIC، وعلى أكثر من عقد من البحث والتطوير في مجال الرسوم المتحركة. وأضافت الشركة أن تدريب المنصة استند إلى مكتبة تضم أكثر من ثمانية عشر مليون أصل من أصول الرسوم المتحركة.

أتمتة مراحل الإنتاج من تفسير النص إلى الصوت والموسيقى

أوضحت LAiPIC أن إدخال جملة واحدة يتيح للمنصة تنفيذ سلسلة خطوات تلقائيًا تشمل: تفسير النصوص، وإنشاء لوحات القصة، وتصميم الشخصيات، وتصييـر المشاهد، ودمج الأداء الصوتي والموسيقى التصويرية، لإخراج فيديو رسوم متحركة كامل «بأقل قدر من التدخل البشري»، وفقًا للبيان.

وأضافت الشركة أن المنصة صُممت لدعم السرد المتعدد اللقطات مقارنة بأدوات تركز على المقاطع القصيرة. وبحسب البيان، يمكن لـ«Doratoon» توليد عشر لقطات في المرة الواحدة، مع القدرة على التوسع حتى تسع وتسعين لقطة، على أن تصل مدة كل لقطة إلى اثنتي عشرة ثانية.

الرهان على «الاتساق البصري» عبر مكتبة أصول مهيكلة

قالت LAiPIC إن «Doratoon» يستهدف معالجة مشكلة الاتساق البصري في الرسوم المتحركة المولدة بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء مكتبة أصول مهيكلة للشخصيات الرئيسية والبيئات والأشياء والدعائم، بما يهدف إلى الحفاظ على تصميم ثابت للشخصيات وأسلوب بصري موحد واستمرارية للعالم عبر مشاهد وحلقات متعددة.

وربط البيان ذلك باستخدامات تتطلب استمرارية في الشخصيات والعوالم، مثل تطوير الملكية الفكرية وبناء العوالم وسرد قصص العلامات التجارية.

حالات الاستخدام: التعليم والتجارة الإلكترونية والتواصل العلمي

وفقًا للبيان، تعتمد المنصة «سير عمل متكاملًا ومؤتمتًا كليًا» من البداية إلى النهاية، بما يتيح لمستخدمين لا يملكون خبرة في الرسوم المتحركة أو المونتاج إنتاج فيديوهات جاهزة للنشر.

وذكرت LAiPIC أن المنصة تدعم حالات استخدام تشمل: التعليم، والمحتوى الخاص بالعلامات التجارية، والسلاسل المخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي، ومرئيات التجارة الإلكترونية، والسياحة الرقمية، والتواصل العلمي. وأضافت أن تقليل تكلفة وتعقيد إنتاج الرسوم المتحركة بصيغة المحتوى الطويل يتيح للمبدعين والعلامات التجارية تجربة محتوى سردي بسرعة وعلى نطاق أوسع.

وقال بروس وي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LAiPIC: «إن هدفنا من منصة Doratoon ليس استبدال رسامي الرسوم المتحركة المحترفين، بل إزالة العوائق التقنية والتكاليف التي تمنع المبدعين من سرد قصص أطول وأكثر تعقيدًا».

تجدر الإشارة إلى أن شركة LAiPIC هي شركة مقرها هونغ كونغ، تعمل في مجال المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي (AIGC)، وتطور أدوات لإنشاء الرسوم المتحركة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ورد في البيان.