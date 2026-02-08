iGarden تطلق منظف المسابح M1 Pro Max برؤية ثنائية وشفط يصل إلى 300%

أطلقت iGarden جهاز «iGarden M1 Pro Max» لتنظيف المسابح عالميًا بعد حصوله على جائزة الابتكار في معرض CES 2026، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وتقدّم الشركة الجهاز بوصفه منظف مسابح يعتمد على «الرؤية الثنائية البيونيكية»، وهو ما تقول إنه يميّزه عن الروبوتات التي تعتمد على مستشعرات تقليدية وخوارزميات حركة أقل دقة.

رؤية ثنائية لتقدير العمق والتعرّف على تضاريس المسبح

بحسب iGarden، يعتمد «M1 Pro Max» على مبدأ اختلاف المنظر لتوليد بيانات عمق ثلاثية الأبعاد، بهدف تحسين إدراك الجهاز لتفاصيل المسبح. وتقول الشركة إن النظام قادر على تعرّف الدرج والمنحدرات ومناطق التشمس في المياه الضحلة بعمق يصل إلى 40 سم.

وتضيف أن البيانات البصرية تُغذّي ما تصفه بـ«نظام الذكاء البصري» الذي يدعم «الاستهداف الذكي» المعتمد على الذكاء الاصطناعي. ووفق البيان، إذا رصد الجهاز وجود حطام في المنطقة نفسها بعد مروره عدة مرات، يفعّل تلقائيًا «وضع التوربو» لرفع قوة الشفط إلى ثلاثة أضعاف (300%) لتركيز الطاقة على أكثر البقع صعوبة.

زمن تشغيل قدره 10 ساعات ومؤقّت حتى 21 يومًا دون صيانة

ترجع iGarden أداء التنظيف وزمن التشغيل إلى «هيكل معماري مزدوج»، وبطارية عالية الطاقة، ومحوّل «iGarden AI-Inverter 2.0». وتقول الشركة إن المحوّل يكيّف استهلاك الطاقة بحسب المهمة لتحسين الكفاءة، مع «نظام تدفّق مزدوج القوة» للحفاظ على موجة شفط قوية ومستدامة وتلاصق أعلى في أثناء التنظيف.

ووفق البيان، تصل مدة التشغيل إلى 10 ساعات. كما تشير الشركة إلى وجود «مؤقّت مدعوم بالذكاء الاصطناعي» يتيح تشغيل الجهاز بصورة مستمرة دون صيانة لمدة تصل إلى 21 يومًا.

خصائص لاسترجاع أسهل وصيانة أقل

تركّز iGarden في تصميم تجربة الاستخدام على تقليل التدخل اليدوي. وتشير إلى أن الجهاز يضم ميزة «العودة بضغطة واحدة إلى خط الماء» لمعالجة ما تسميه الشركة «قلق الاسترجاع»، مع الاعتماد على التواصل عبر الموجات الصوتية لتسريع الاستجابة.

وفي جانب الصيانة، تقول الشركة إن «M1 Pro Max» يأتي بحجرة حطام بسعة قدرها 4.5 لترات، ونظام ترشيح مزدوج الطبقات، مع تصميم مقاوم للانسداد للحفاظ على كفاءة التنظيف حتى عند امتلاء الحجرة بالكامل.

إشارات من تغطية CES واقتباس من مديرة تطوير المنتجات

ذكر البيان أن موقع The Gadgeteer رصد في تغطيته خلال CES 2026 ما وصفه بإطلاق iGarden «لنظام ذكاء اصطناعي يرتكز على الثقة»، مع الإشارة إلى توجه العلامة التجارية لتقديم قيمة عملية للمستخدمين.

وفي تعليق من الشركة، قالت كاثلين كاو، مديرة تطوير المنتجات في iGarden: «يجب ألا تكون التكنولوجيا مصدر إلهاء؛ بل يجب أن تنظم الحياة بهدوء وبشكلٍ سلِس». وأضافت أنه: «يمثل جهاز M1 Pro Max تجسيدًا لفلسفتنا ’عندما تتراجع التكنولوجيا إلى الخلف‘. أكثر التكنولوجيات تقدّمًا هي تلك التي تمرّ مرور الكرام ولا تترك أثرًا يُذكر، سوى بيئة مثالية مُحافَظ عليها بالكامل».

السعر والتوفر

يتوفر جهاز «iGarden M1 Pro Max» الآن للشراء، بأسعار تبدأ من 1,199 دولارًا أمريكيًا، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أن شركة iGarden هي علامة تجارية تابعة لـ Fairland Group، وتعمل في تطوير حلول للحدائق الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشمل وفق تعريفها منتجات مثل منظفات المسابح ونفاثات السباحة وجزازات العشب الذكية والمضخّات وأنظمة AIoT.