مجموعة stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع «Silklink» للاتصالات في سورية

وقّعت مجموعة stc اتفاقية لتنفيذ مشروع «Silklink» في الجمهورية العربية السورية، بعد فوزها بتنفيذ المشروع ضمن إطار تنافسي شاركت فيه شركات اتصالات إقليمية أخرى.

وقالت المجموعة إن الاستثمار في المشروع يُقدّر بمبلغ يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سعودي، ويستهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في سوريا وربطها إقليميًا ودوليًا.

شبكة ألياف ضوئية ومراكز بيانات ومحطات كوابل بحرية

يتضمن مشروع «Silklink» إنشاء شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من أربعة آلاف وخمسمئة كيلومتر داخل سورية، إلى جانب إنشاء مراكز بيانات ومحطات كوابل بحرية دولية.

وأضافت المجموعة أن المشروع يستهدف توفير سعات عالية لنقل البيانات ورفع مستويات الاعتمادية، بما يتيح لمشغلي الاتصالات في سورية والمنطقة تقديم خدمات اتصالات متقدمة.

خدمات سحابية وإنترنت الأشياء ضمن استخدامات الشبكة الجديدة

أشارت مجموعة stc إلى أن القدرات التي يستهدف المشروع توفيرها تشمل دعم التطبيقات الرقمية والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء، إلى جانب تحسين جودة الإنترنت ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية داخل سورية.

الربط العابر للحدود ضمن توسع الاستثمارات الإقليمية

ربطت المجموعة المشروع بإستراتيجيتها للتوسع في استثمارات البنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، وبناء منظومة ربط إقليمي تصل بين الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة stc هي مجموعة اتصالات وخدمات رقمية مقرها المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية والخدمات الرقمية.