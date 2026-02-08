اتفاقية بين أكوا وWTCO ووزارة الطاقة السورية لدراسة مشاريع تحلية ونقل المياه

وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اتفاقية تطوير مشترك مع ائتلاف يضم شركة أكوا وشركة نقل المياه (WTCO) في المملكة العربية السعودية، لبدء دراسات تمهيدية لتقييم وتطوير مشاريع تحلية المياه ونقلها داخل سورية، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه على نطاق واسع، بما يرتبط بخطط تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، عبر تقييم الحلول الممكنة قبل الانتقال إلى أي مرحلة تطوير لاحقة.

دراسات فنية وتجارية لتقييم الطلب والموارد والحلول المتاحة

قالت الأطراف إن اتفاقية التطوير المشترك تتضمن إجراء دراسات فنية وتجارية ودراسات جدوى خلال مرحلة التطوير. وتشمل الدراسات: تقييم الطلب على المياه، وتقييم موارد المياه المتاحة، ومراجعة حلول التحلية ونقل المياه المحتملة.

وبحسب البيان، تستهدف الدراسات دعم تقييم مشاريع تحلية مياه البحر بسعة إجمالية تصل إلى مليون ومئتي ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لنقل المياه والمرافق المساندة. وأضاف البيان أن هذا النهج المرحلي يهدف إلى دعم اتخاذ قرارات مبنية على نتائج التقييم، مع الاستفادة من خبرة أكوا في تحلية المياه ونقلها وتشغيلها وتمويل المشاريع.

الشركات: التركيز على منهج مرحلي قبل أي تطوير

قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا: «تتمتع أكوا بسجل حافل في تطوير وتنفيذ مشاريع تحلية ونقل المياه واسعة النطاق حول العالم، مما يسهم في مساعدة الدول على تأمين مياه موثوقة وبأسعار تنافسية لشعوبها. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتطبيق هذه الخبرة لدعم الأمن المائي الطويل الأمد في سورية، وذلك من خلال نهج منظم ومرحلي يركز على الدقة الفنية والجدوى والاستدامة. ونتطلع إلى العمل مِن كثب مع وزارة الطاقة لتقييم الحلول التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمياه ودعم التنمية المستقبلية».

وأشار البيان إلى أن اتفاقية التطوير المشترك وُقِّعت بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة السورية وائتلاف أكوا مع شركة نقل المياه، في خطوة قالت الأطراف إنها تستهدف مواءمة مشاريع المياه المحتملة مع أفضل الممارسات الدولية في التقييم والتخطيط.

قدرة التحلية المستهدفة: حتى مليون ومئتي ألف متر مكعب يوميًا

أبرز رقم ورد في نطاق الدراسات هو تقييم قدرة تحلية إجمالية تصل إلى مليون ومئتي ألف متر مكعب يوميًا. ووفق البيان، يشمل التقييم كذلك متطلبات نقل المياه والبنية التحتية والمرافق المساندة، بما يربط بين إنتاج المياه المحلاة وإيصالها للمناطق المستهدفة ضمن سيناريوهات مختلفة للطلب والموارد.

ما الذي يعنيه الاتفاق لقطاع المياه في سورية؟

بحسب البيان، يُنظر إلى الاتفاق بوصفه إطارًا منظمًا للدراسة والتقييم يسبق أي قرار استثماري أو تنفيذي لاحق، مع تركيز على الجوانب الفنية والجدوى التجارية، بما قد ينعكس على خطط توسيع بنية المياه في سورية إذا أثمرت الدراسات مشاريع قابلة للتطوير.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أكوا هي شركة تعمل في مجال تحلية المياه وتطوير وتشغيل ونقل المياه وتمويل المشاريع المرتبطة بها، وفق ما ورد في البيان.