اتفاقيات موسعة بين «جي إي إيروسبيس» و«الشرق الأوسط لمحركات الطائرات» لمحركات F110-129

وقّعت «جي إي إيروسبيس» وشركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات» ثلاث اتفاقيات جديدة لتوسيع دعم وصيانة محركات «F110» لدى القوات الجوية الملكية السعودية، مع استهداف بناء قدرات محلية داخل المملكة، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، تركز الاتفاقيات على محركات «F» التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، كما تمتد لتشمل دعم عملاء آخرين للمحرك نفسه في المنطقة. وجرى توقيع الاتفاقيات خلال «معرض الدفاع العالمي» في الرياض بتاريخ 8 فبراير 2026.

المرحلة الثالثة من شراكة تمتد لأكثر من عقد

تصف الشركتان الاتفاقيات الجديدة بأنها المرحلة الثالثة من مبادرة طويلة الأمد، بعد اتفاقيتي مرحلتين سابقتين قدّمت خلالهما «جي إي إيروسبيس» خدمات إصلاح وصيانة شاملة لشركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات». وذكر البيان أن الهدف هو ضمان استمرار إمداد المواد وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح ضمن «برنامج سلامة الهيكل» لمحركات «F110» التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

وأفاد البيان بأن الاتفاقيات تأتي ضمن شراكة تمتد لعقد من الزمن بين الشركتين، وتشير الشركتان إلى أن هذا التعاون يدعم أكبر أسطول من محركات «F110» في العالم خارج الولايات المتحدة.

ما الذي تغطيه الاتفاقيات الثلاث؟

بحسب البيان، تتضمن الاتفاقيات ما يلي:

أولًا: «اتفاقية دعم المواد لمحركات F»، وبموجبها توفّر «جي إي إيروسبيس» المجموعات الأساسية لبرنامج سلامة الهيكل للمحركات (قطع غيار محركات «F») لدعم شركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات» في إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحركات «F» التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية داخل المملكة.

ثانيًا: «اتفاقية الإصلاح والصيانة لمحركات F»، وتهدف إلى توفير خدمات إصلاح وصيانة شاملة لمحركات «F» المخصصة لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية.

ثالثًا: «اتفاقية خدمات لمحركات F»، وتهدف إلى توسيع نطاق خدمات الإصلاح والصيانة الشاملة الأساسية لتشمل العملاء الآخرين لمحركات «F110» في المنطقة.

تركيز على الجاهزية وبناء القدرات داخل المملكة

قال المهندس محمد النوخاني، العضو المنتدب لشركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة»، إن الاتفاقيات تمثل «المرحلة التالية» من الشراكة مع «جي إي إيروسبيس» وتهدف إلى تعزيز جاهزية أسطول محركات «F110» لدى القوات الجوية الملكية السعودية. وأضاف أن التعاون يستهدف توسيع قدرات الصيانة والدعم الفني لمحركات «F» داخل المملكة لضمان توفر المواد على المدى الطويل، وتقديم معايير السلامة والأداء المطلوبة لعملاء الشركة في المملكة والمنطقة، كما ربط ذلك بجهود التوطين ضمن «رؤية السعودية 2030» وبناء قدرات في صيانة ودعم قطاع الطيران.

من جهته، قال سليم مسلم، نائب الرئيس لشؤون الدفاع والأنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة «جي إي إيروسبيس»، إن الاتفاقيات تستهدف زيادة توفر المحركات، وتبسيط عمليات الصيانة والإصلاح، بما يدعم مهام القوات الجوية الملكية السعودية. وأضاف أن الشركة ترى نفسها شريكًا للمملكة في تقديم الخدمات لشركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات»، مما يخفف أعباء الصيانة وانقطاعات الخدمة لأسطول محركات «F110»، وفق ما ورد في البيان.

حصيلة تعاون ممتد: مرافق لمحركات F وT700

أشار البيان إلى أنه خلال أكثر من عشر سنوات من التعاون، شملت النتائج إنشاء مرافق إصلاح وصيانة شاملة لمحركات «F» و«T700» لدى شركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات».

وعلى نطاق أوسع، ذكر البيان أن «جي إي إيروسبيس» تعاونت مع قطاع الطيران والدفاع السعودي لأكثر من أربعين عامًا، عبر شراكات داخل المملكة لدعم «رؤية 2030» من خلال توفير التكنولوجيا وتنمية المواهب وبناء القدرات. وأضاف البيان أن «جي إي إيروسبيس» وشركاءها يشغّلون حاليًا أكبر أربع ناقلات تجارية في السعودية، كما يدعمون أكبر أسطول من محركات «F110» خارج الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «جي إي إيروسبيس» هي شركة تعمل في مجال محركات الطائرات وخدماتها وأنظمتها، وهي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE).