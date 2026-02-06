منتدى الشارقة للتنوع الحيوي يوصي باستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الأنواع الغازية

أوصى منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية (SICFAB) باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إستراتيجيات متكاملة لتعزيز المراقبة المبكرة وتقييم جدوى برامج الاستئصال للأنواع الدخيلة الغازية، إلى جانب تطوير إجراءات الاستجابة لجنوح الطيور البحرية وتحديث تقييمات ثعابين البحر، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

ويعقد المنتدى دورته الخامسة والعشرين في «سفاري الشارقة» بتنظيم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، واستكمل خلال هذه الدورة مناقشة قضايا بيئية متخصصة وتطبيقات عملية تشمل الأنواع الدخيلة الغازية، والاستجابة لحالات جنوح الطيور البحرية، وتقييم حالة أفاعي البحر، بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى الممارسات المهنية الداعمة لصون التنوع الحيوي.

خريطة طريق لرصد مسارات الأنواع الغازية ومواجهة مخاطر إنفلونزا الطيور

ركّزت مناقشات المنتدى على التحديات الصحية المرتبطة بإنفلونزا الطيور، والحاجة إلى تحديد «المسارات المستقرة» للأنواع المحلية، والممرات الجغرافية والطرق التي تنتقل عبرها الأنواع الغازية. وأوصت جلسات استعراض النتائج والتوصيات بتطبيق «دليل إدارة غراب المنازل الهندي»، بما يشمل الوقاية والتوعية والمراقبة وإزالة التجمعات، إضافة إلى المسح المبكر للمواني والمناطق الساحلية، مع مراعاة سلوك الطيور الذكية.

وشدّد المشاركون على دمج مجموعة من الإستراتيجيات للحد من تكاثر هذا النوع، تشمل التسميم، وتدمير الأعشاش، ودهن البيض. كما دعوا إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقييم جدوى الاستئصال وتعزيز المراقبة المبكرة، إلى جانب استخدام موارد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية وفحوص السموم

ضمن جلسة «فحص السموم والطيور البحرية»، تناول المنتدى أعمال مراقبة صحة البيئة والحياة البحرية عبر تعاون هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة مع مختبرات بلدية الشارقة، لرصد ابتلاع الطيور للنفايات الصلبة واللدائن الدقيقة والزيوت. كما شملت الأعمال فحص الأمراض الوبائية بهدف دعم سلامة النظام البيئي والحيواني، وذلك ضمن «برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية».

تدريبات التشريح بعد النفوق؛ مؤشرات تشخيصية ومسحات فيروسية

تضمنت جلسات تدريبية حول تشريح الطيور بعد النفوق قدّمتها الدكتورة دانييلا دينك والدكتور ديفيد روبرتس. وشملت التدريبات مراجعة التاريخ المرضي للطيور، وقياس الوزن، والفحص الخارجي للرضوض والطفيليات وحالة الريش، ثم الفحص الداخلي المنهجي.

وركّزت التدريبات على مؤشرات تشخيصية، منها: النزيف في اللسان أو التجويف القحفي، والآفات الكبدية، وإفرازات العينين، بالإضافة إلى أخذ مسحات دماغية معقمة لإجراء الفحوص الفيروسية. كما عرض الخبراء أساليب العمل تحت ضغط الوقت في الميدان، وتحليل الإصابات للتمييز بين الرضوض قبل النفوق وأضرار المفترسات، بهدف تعزيز القدرة الإقليمية على التشخيص العلمي والاستجابة البيئية.

الملوثات واللدائن الدقيقة؛ ألياف أقمشة صناعية في جميع الطيور المفحوصة

قدمت البروفيسورة فاتن سمارة والدكتورة لارا درونياك جلسة بعنوان «علم الملوثات وفحص الجهاز الهضمي للطيور البحرية»، ربطت فيها صحة البيئة بالأنشطة البشرية. وركّزت الجلسة على المعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة والتلوث باللدائن الدقيقة.

وبحسب ما ورد في البيان، وُجدت اللدائن الدقيقة في جميع الطيور المفحوصة، وظهرت أساسًا على هيئة ألياف يُشار إلى أنها ناتجة عن الأقمشة الصناعية، مما يسلط الضوء على تأثير الأنشطة البشرية في النظم البحرية.

إعادة تقييم عالمية لثعابين البحر لأول مرة منذ 2009

واصلت ورشة «مجموعة الخبراء المتخصصة في ثعابين البحر» التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) أعمالها ضمن أول إعادة تقييم عالمي منذ عام 2009، وترأس الورشة كل من الدكتور فيناي أودياور والدكتور آرون لوبو.

وتهدف أعمال الورشة إلى دمج البيانات المحلية، ومن ذلك تأثير تسرّب النفط، مع الرؤى العالمية لتقييم مخاطر الانقراض لجميع أنواع ثعابين البحر البالغ عددها اثنان وسبعون نوعًا.

جولة في سفاري الشارقة تربط النتائج العلمية بالتطبيق الميداني

اختتم المنتدى أنشطته بجولة ميدانية في «سفاري الشارقة» لربط النقاشات العلمية بالتطبيقات العملية لإدارة الحياة الفطرية وصون المحميات الطبيعية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الفعالة للتنوع الحيوي تعتمد على الدقة العلمية والمهارات العملية، مما يدعم قدرات الرصد والتشخيص والاستجابة للتحديات البيئية في شبه الجزيرة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة هي جهة محلية في إمارة الشارقة تُعنى بإدارة شؤون البيئة والمحميات الطبيعية، وتُنظم «منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية (SICFAB)» الذي يُعقد في «سفاري الشارقة» وفق ما ورد في البيان.