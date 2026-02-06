ساوندكور تطلق سماعات Liberty Buds في الشرق الأوسط وأفريقيا

أطلقت شركة «ساوندكور» السماعات اللاسلكية الجديدة «soundcore Liberty Buds» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة «Liberty»، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن يركز على راحة الاستخدام لمدد طويلة، مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء.

تصميم يشبه داخل الأذن لاستخدام ممتد خلال اليوم

بحسب «ساوندكور»، يرتكز تصميم «Liberty Buds» على نمط نصف داخلي في الأذن بهدف تقليل الإحساس بالضغط خلال جلسات الاستماع الطويلة. وأضافت الشركة أنها حسّنت البنية الهندسية الداخلية للسماعات لتناسب الاستخدام خلال أيام العمل والتنقل والسفر وأوقات الترفيه.

وأشارت «ساوندكور» إلى أن التصميم يعتمد ما وصفته بـ«شكل الأذن من ساوندكور» لتعزيز الثبات في أثناء الحركة طوال اليوم، ومن ذلك في أثناء المكالمات والتنقل أو الوجود في بيئات مزدحمة، مع الحفاظ على حرية الحركة.

إلغاء ضوضاء تكيّفي ووضع شفافية في جهاز واحد

تدعم «Liberty Buds» تقنية إلغاء الضوضاء النشط التكيُّفي (ANC)، وتقول الشركة إنها تضبط مستوى تقليل الضوضاء تلقائيًا وبشكل فوري وفقًا للبيئة المحيطة. كما توفر وضع «الشفافية» لتمرير الأصوات الخارجية بشكل طبيعي، بهدف إبقاء المستخدم على اتصال بمحيطه دون الحاجة إلى إزالة السماعات.

ووفق البيان، يجمع هذا الطراز بين العزل التكيّفي ووضع الشفافية ضمن فئة سماعات شبه داخل الأذن، في تصميم واحد.

البطارية والشحن السريع وخيارات الألوان

إلى جانب مزايا التحكم في الضوضاء، ذكرت الشركة أن «Liberty Buds» توفر أداء بطارية «موثوقًا» مع دعم الشحن السريع ووقت استماع ممتد، بما يتناسب مع الاستخدام المتواصل على مدار اليوم. وأضافت أن التصميم متين وأن السماعات طُوِّرت لتقديم جودة صوت ثابتة طوال اليوم.

وفي منطقة الشرق الأوسط، قالت الشركة إن «Liberty Buds» ستتوفر بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأزرق.

الأسواق وقنوات البيع والأسعار في الإمارات والسعودية

في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستتوفر السماعات في متاجر «Jumbo» و«Sharaf DG» و«Virgin Megastore»، كما ستباع عبر الإنترنت من خلال منصات «Amazon» و«Noon» وموقع «أنكر» الرسمي (store.anker.com)، بسعر قدره 399 درهمًا إماراتيًا.

أما في المملكة العربية السعودية، فستتوفر السماعات في متاجر «Jarir» و«eXtra»، وكذلك عبر الإنترنت من خلال منصات «Amazon» و«Noon»، بسعر قدره 399 ريالًا سعوديًا.

تصريح الشركة حول توجّهات التصميم

وقال جيفري ليو، المدير العام لشركة «أنكر إنوفيشنز» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعكس سماعات Liberty Buds تركيزنا على تقديم تجارب صوتية متميزة، تنسجم بسلاسة مع متطلبات الحياة اليومية العصرية. فمن راحة الارتداء طوال اليوم والثبات المحكم، إلى إلغاء الضوضاء التكيُّفي، الذي يستجيب في الوقت الحقيقي، جرى اتخاذ كل خطوة خلال عملية التصميم بعناية فائقة، لتحقيق توازن بين الأداء والعملية وجودة الصوت الراقية، دون أي تنازلات».

وتقول «ساوندكور» إن إطلاق «Liberty Buds» يأتي ضمن خطتها لتوسيع محفظة «Liberty» في المنطقة، عبر طرح خيارات جديدة تستهدف أنماط الاستخدام اليومية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «أنكر إنوفيشنز» هي شركة عالمية تعمل في تقنيات شحن الأجهزة وحلول تخزين الطاقة المنزلية، وتطور أيضًا منتجات إلكترونيات استهلاكية تشمل حلولًا للصوت والترفيه عبر الأجهزة المحمولة وتقنيات المنازل الذكية. وتجدر الإشارة إلى أن «ساوندكور» هي علامة تجارية للصوتيات تتبع شركة «أنكر إنوفيشنز»، وتشمل منتجاتها سماعات أذن لاسلكية وسماعات رأس ومكبرات صوت بلوتوث للاستخدام الداخلي والخارجي.