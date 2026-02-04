فوجي فيلم الشرق الأوسط تطلق حزمة حلول لطب القلب التداخلي قبيل معرض الصحة العالمي 2026

أطلقت شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط حزمة حلول متكاملة لطب القلب التداخلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتزامن مع استعدادها للمشاركة في معرض الصحة العالمي 2026 «WHX Dubai» (المعروف سابقًا بمعرض ومؤتمر الصحة العربي) الذي يُقام في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 من فبراير 2026، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، تعتزم الشركة تنظيم الإطلاق الرسمي للحلول خلال اليوم الأول من المعرض، في جناح فوجي فيلم الشرق الأوسط بالمجمع الشمالي رقم N21.G50، بتاريخ 9 من فبراير 2026.

تعاون مع إنفوليوشن لتوسيع إتاحة تقنيات طب القلب التداخلي

قالت فوجي فيلم الشرق الأوسط إنها تتعاون في هذه المبادرة مع شركة إنفوليوشن للرعاية الصحية، التي وصفتها بأنها مزود لحلول التشخيص الدقيق والعلاج المتخصص لأمراض القلب والأوعية الدموية. وتهدف الشراكة، وفق البيان، إلى تسهيل وصول المستشفيات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تقنيات طب القلب التداخلي.

ما الذي تتضمنه الحزمة؛ من القسطرة إلى التصوير داخل الأوعية

تشمل الحزمة – التي قالت فوجي فيلم إنها ستوزعها بالتعاون مع إنفوليوشن للرعاية الصحية – أجهزة قسطرة القلب وأنظمة تصوير الأوعية الدموية، وأنظمة التصوير البصري المقطعي التوافقي (OCT)، وقسطرة البالون، والدعامات المحمَّلة بالأدوية، إلى جانب الملحقات التداخلية للقلب.

وأضاف البيان أن هذه المنتجات ستُطرح إلى جانب حلول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بطب القلب من فوجي فيلم، وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب للقلب (Cardiac CT Scanners)، وأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية، بهدف دعم تقديم رعاية لمرضى القلب والأوعية الدموية.

دور الذكاء الاصطناعي والبرمجيات في أنظمة تصوير الأوعية

قدمت الشركة ضمن البيان تفاصيل تقنية عن جزء من الحزمة يتعلق بأجهزة قسطرة القلب وأنظمة تصوير الأوعية الدموية، مشيرة إلى أنه «نظام تصوير تداخلي مدمج وميسور التكلفة» يُركّب على الأرضيات ويعمل بتقنية أحادية المستوى. وقالت الشركة إن النظام يوفر دقة تصوير عالية مع مساحة تشغيل مرنة وزوايا تصوير عميقة، ويستهدف تبسيط سير العمل في الإجراءات التشخيصية والتداخلية لأمراض القلب والأوعية الدموية الطرفية والدماغية.

ووفقًا للبيان، يتضمن النظام تقنيات ذكاء اصطناعي لتعزيز وضوح صور الدعامات، إلى جانب برمجيات لتخطيط وضع الدعامة بدقة عالية.

أنظمة OCT للتصوير داخل الأوعية بدقة أعلى

تضم الحزمة أيضًا أنظمة التصوير البصري المقطعي التوافقي (OCT)، التي وصفتها الشركة بأنها أنظمة تصوير داخل الأوعية عالية الدقة، وتهدف إلى تحسين وضوح البنية الوعائية وتقديم معلومات تساعد في تشخيص طبيعة الأمراض بدقة، بما يدعم تخطيط العلاج وتحسين النتائج السريرية للمرضى.

مواصفات الدعامة الدوائية بحسب البيان

أشار البيان إلى أن الحزمة تشمل دعامات محمَّلة بالأدوية، وقالت الشركة إن الدعامة الدوائية المغلَّفة بعقار إيفيروليموس (Everolimus) تتميز بسُمك دعامة يبلغ 60 ميكرونًا. وأضافت أن التصميم «المتماوج» يوازن بين سهولة الإدخال والقوة الميكانيكية، وأن تقليل مكونات الوصلات يهدف إلى تحسين تدفق الدم في مناطق تفرع الشرايين التاجية، وتوفير وصول أفضل للفروع الجانبية، وتغطية أفضل للبطانة الداخلية للأوعية، ومواءمة مع الأوعية ذات الزوايا الحادة.

أرقام عن عبء أمراض القلب في المنطقة وأفريقيا

قال شين تاجاوا، المدير العام لدى شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط، إن إطلاق حلول طب القلب التداخلي يأتي ضمن توجه الشركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية عبر الابتكار. وأضاف: «لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل تحديًا صحيًا كبيرًا ومتناميًا على المستوى العالمي».

وذكر تاجاوا أرقامًا قال إنها تعكس حجم المشكلة: «في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، يصل عدد الوفيات جراء أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أكثر من مليون وأربعمئة ألف شخص سنويًا، بنسبة عالية ارتفعت إلى 48% خلال الثلاثين سنة الماضية». وأضاف: «أما في قارة أفريقيا، فيفقد أكثر من مليون شخص حياتهم سنويًا من جراء هذه الأمراض».

وبحسب قوله، تشير هذه المؤشرات إلى «الحاجة الملحة إلى تعزيز قدرات التشخيص وتوفير حلول علاجية ميسورة التكلفة»، عادًّا أن التعاون مع إنفوليوشن يستهدف توفير تقنيات «متطورة وموثوقة» لأطباء ومرضى القلب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

قال غوراف أغاروال، المدير العام لدى شركة إنفوليوشن للرعاية الصحية: «نفخر بتعاوننا مع شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول طب القلب التداخلي العالمية المستوى في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا». وأضاف أن العمل المشترك يهدف إلى «الارتقاء بمعايير رعاية أمراض القلب ودعم تحسين نتائج المرضى»، إلى جانب توفير «أحدث تقنيات التصوير الطبي، والحلول التداخلية، والدعم العيادي لموفري خدمات الرعاية الصحية».

تجدر الإشارة إلى أن شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط هي إحدى شركات فوجي فيلم العالمية، وتعمل في تقديم حلول عبر قطاعات تشمل الرعاية الصحية، والتصوير الفوتوغرافي، والرسومات، والطباعة، والتصوير الرقمي، كما أشارت في بيانها إلى أن خبرتها تمتد لأكثر من تسعين سنة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة إنفوليوشن للرعاية الصحية تعمل في مجال حلول طب القلب التداخلي، وذكر البيان أنها من مزودي هذا النوع من الحلول في الهند ومن مصنعي أجهزة قسطرة القلب في قارة آسيا.