عملية تصيّد تستهدف مستخدمي Apple Pay

أفادت تقارير تقنية بتعرض ملايين مستخدمي Apple Pay في أنحاء العالم، خلال الأيام الأخيرة، لموجة جديدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني، تستخدم رسائل «النشاط غير المعتاد» المزيّفة لخداع الضحايا والحصول على بياناتهم المالية الحساسة.

رسائل مزيّفة تثير الذعر لدى المستخدمين

أفادت تقارير نشرتها منصة AppleInsider بأن مستخدمي أجهزة Apple تلقوا رسائل تصيّد تبدو رسمية، تتضمن شعارات Apple وأرقام قضايا وتنسيقات دقيقة، تزعم محاولة إتمام معاملات كبيرة عبر Apple Pay وتدعي حظرها احترازيًا. وتحُث هذه الرسائل الضحايا على الاتصال برقم هاتف للتحقق من المشكلة، إلا أن الرقم يؤدي مباشرة إلى المحتالين.

ذكر الخبر أن المحتالين يستغلون حالة الذعر لدفع المستخدمين للكشف عن تفاصيل معرّف Apple أو رموز التحقق أو بيانات الدفع الخاصة بهم. وتعليقًا على طبيعة هذه الهجمات، قال أحد مستخدمي منتدى الدعم الرسمي لـ Apple: “لن تتواصل معك Apple. المصرف المُصدِر للبطاقة هو من سيتواصل معك”. وأكد أن المصارف تلغي المعاملات المشبوهة تلقائيًا، مما يلزم الضحية فقط بالتواصل مع مصرفه لسماح تنفيذ المعاملة وليس لإلغائها.

مؤشرات التحذير وأساليب الحماية

حذّرت التقارير من أن Apple لا ترسل تحذيرات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ولا تطلب الاتصال بأرقام هاتفية مذكورة في الرسائل. ونبّهت إلى ضرورة الانتباه إلى عناوين المرسلين، إذ قد تتضمن أخطاء مطبعية أو أسماء نطاقات غريبة. كما أن الرسائل الاحتيالية غالبًا تستعمل لهجة استعجال وتطلب التصرف السريع، وهو أسلوب غير معهود من شركة Apple.

نصحت المصادر المستخدمين بحذف أي رسالة مشبوهة فورًا وتغيير كلمة مرور حسابهم كإجراء احترازي. كما يُفضّل مراجعة سجل المشتريات عبر تطبيق الإعدادات أو الموقع الرسمي لـ Apple للتحقق من أي نشاط مريب.

خطوات بسيطة لتعزيز الأمان

أشار الخبراء إلى أهمية تجاهل أي رسالة تطلب معلومات سرية أو رقم هاتف غير معتمد، والتواصل فقط مع المصارف أو Apple عبر القنوات الرسمية. وأوضحوا أن مثل هذه الهجمات ليست الأولى من نوعها، بل ترافقت مع تزايد مستوى خبرة المحتالين في محاكاة الرسائل والتواصل الرسمي للشركات التقنية، مما يجعل الاكتشاف أصعب على الضحايا.

تذكّر التقارير بأن الحذر الرقمي أصبح ضرورة دائمة، وأن تطور الأساليب الاحتيالية يتطلب من المستخدمين مراجعة كل رسالة ترِدهم وعدم التفاعل مع أي مراسلات مشبوهة حفاظًا على خصوصية بياناتهم وأموالهم.