بمشاركة سوريَة.. حضور بارز للتحول الرقمي بالمنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية

في ظل تصاعد الاهتمام الإقليمي بتوظيف التكنولوجيا في العمل الحكومي، برزت مشاركة سوريَة في أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي عُقد في دبي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، بوصفها حضورًا في نقاشات تتجاوز الأطر المالية التقليدية، لتشمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كجزء من مستقبل إدارة المالية العامة.

وشارك معالي وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في المنتدى الذي نظمه صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي بالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية، ضمن اليوم التمهيدي للقمة، وبمشاركة وزراء مالية عرب ومسؤولين وخبراء من مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

منتدى مالي في سياق تحولات رقمية

المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية شكّل منصة لمناقشة قضايا أساسية تتعلق بالسياسات المالية في المنطقة، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العربية تحديات متزايدة تتطلب أدوات أكثر تطورًا في التخطيط المالي وإدارة الموارد.

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية عبر قناتها الرسمية في منصة تيليجرام، ناقشت جلسات المنتدى توجهات السياسات المالية في المنطقة، وسبل تطوير سياسات الإنفاق العام لتمويل التنمية، إلى جانب أولويات وزارات المالية في المرحلة المقبلة.

كما احتل التحول الرقمي في المالية العامة مساحة واضحة ضمن جدول الأعمال، في إشارة إلى تنامي دور التكنولوجيا في تطوير الأداء المالي الحكومي.

وهذا التوجه يتقاطع مع الاهتمام الأوسع الذي توليه القمة العالمية للحكومات لموضوعات التكنولوجيا والحوكمة الرقمية، بوصفها أدوات أساسية في تطوير العمل الحكومي.

الذكاء الاصطناعي في قلب النقاش المالي

ضمن هذا الإطار، خُصصت جلسات في المنتدى لمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المالية العامة، وهو محور أكده البيان الرسمي الصادر عن القمة العالمية للحكومات، الذي أشار إلى أن المنتدى تناول أثر الرقمنة والتكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي على المالية العامة.

البيان الرسمي أوضح أن هذه الجلسات ركّزت على كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز الحوكمة المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تواجهها الدول.

وخلال إحدى هذه الجلسات، قدّم وزير المالية السوري محمد يسر برنية مداخلة تناول فيها أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع التنمية، مع تأكيد ضرورة تطوير الأطر المؤسسية الداعمة لهذه الشراكات. كما استعرض الجهود المبذولة في إصلاح الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإنفاق العام.

التحول الرقمي كأداة للحوكمة

ما يميز نقاشات المنتدى، وفقًا للموقع الرسمي للقمة العالمية للحكومات، هو التعامل مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بوصفهما جزءًا من منظومة الحوكمة المالية، وليس مجرد أدوات تقنية منفصلة، فقد تناولت الجلسات كيفية إدماج التقنيات المتقدمة في نظم المالية العامة، بهدف تحسين التخطيط والتحليل المالي، ودعم تصميم السياسات المالية.

ويشير هذا الطرح إلى أن التكنولوجيا باتت تُناقَش ضمن سياق أوسع يشمل كفاءة الإنفاق العام، وشفافية الإدارة المالية، وتحسين أدوات اتخاذ القرار، وهي قضايا مركزية لوزارات المالية في المنطقة.

مشاركة سورية ضمن حوار إقليمي

تأتي مشاركة سوريَة في هذا المنتدى ضمن حوار إقليمي أوسع بشأن مستقبل المالية العامة، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية اهتمامًا متزايدًا بتحديث النظم المالية، وتطوير أدوات الإدارة الحكومية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

ويعكس حضور وزير المالية السوري في جلسة مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المالية العامة اهتمامًا بالمحاور التقنية التي باتت جزءًا من النقاش المالي الإقليمي، لا سيما في ما يتعلق بإصلاح الإدارة المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

حضور دولي وخبرات متعددة

شهدت جلسات المنتدى مشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، منهم رئيس وزراء ووزير مالية برمودا، ‬إدوارد‭ ‬ديفيد‭ ‬بيرت، ووزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان، إلى جانب كبير اقتصاديي البنك الدولي.

وتعكس هذه المشاركة الدولية تنوعًا في الرؤى والخبرات المطروحة، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالسياسات المالية، والتحول الرقمي، وإدارة الموارد العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

المنتدى ضمن القمة العالمية للحكومات 2026

عُقد المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تستضيفها دبي خلال المدة الممتدة من 3 إلى 5 من فبراير، وتناقش مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بمستقبل العمل الحكومي، ومن ذلك التكنولوجيا، والحوكمة، والاقتصاد.

ويأتي التركيز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المالية العامة كجزء من هذا السياق الأشمل، الذي تسعى من خلاله القمة إلى استشراف مستقبل الحكومات، وتعزيز دور التكنولوجيا في تطوير السياسات العامة وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.

تعاون سوري- إماراتي

وفي سياق ذي صلة، التقى معالي وزير المالية محمد يسر برنية مع معالي وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن هادي الحسيني، وذلك بحضور نائب الوزير السوري، محمد أبا زيد، ووكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي خوري.

وبحث الوزيران خلال اللقاء آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي المالية في البلدين، حيث جرى التركيز على الاستفادة من التجربة الإماراتية في التحول الرقمي للمالية العامة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية.

كما تطرقت المباحثات إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتأطير أوجه التعاون، وتسهيل تبادل الخبرات في مجالات إصلاح المالية العامة، والإصلاح الضريبي، والتحول الرقمي، وتطوير الإدارة المالية الحكومية.