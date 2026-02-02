هواوي تستعرض راوتر WiFi Mesh X3 Pro بإضاءة قابلة للتخصيص ودعم Wi‑Fi 7

استعرضت هواوي راوتر «HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro» الذي يجمع بين تصميم مخصص للعرض في المساحات المنزلية ومزايا اتصال تعتمد معيار Wi‑Fi 7، إلى جانب إضاءة مدمجة قابلة للضبط عبر التطبيق. وفقًا لبيان صحفي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

ويركز الطراز الجديد على فكرة استخدام الراوتر كقطعة يمكن وضعها في غرفة المعيشة بدل إخفائها، مع اعتماد تصميم مستوحى، بحسب هواوي، من «قمم الجبال المغطاة بالثلوج» وتأثيرات الضوء في ساعات الصباح.

إضاءة «Golden Mountain Glow» وتخصيصها عبر Huawei AI Life

يتضمن الراوتر إضاءة تحمل اسم «Golden Mountain Glow»، ويذكر البيان أن الجهاز يستطيع ضبط الإضاءة تلقائيًا وفق حالة الطقس والوقت الفعلي في موقع المستخدم. ووفق التفاصيل الواردة، تنتقل الإضاءة في صباح الأيام المشمسة تدريجيًا من الأبيض الناعم إلى الذهبي الدافئ، في حين تظهر في الأيام الغائمة بضوء أبيض دافئ وهادئ.

كما يتيح تطبيق «Huawei AI Life» اختيار لون الإضاءة يدويًا، مع إمكانية جدولة تشغيل الإضاءة وإيقافها تلقائيًا. ويشير البيان إلى أن التصميم يستهدف ملاءمة وضع الجهاز في مواقع مثل خزانة التلفاز أو مكتب العمل أو طاولة السرير، مع تقديم إضاءة ناعمة داخل المكان.

تغطية منزلية عبر شبكة Mesh ومساحة تصل إلى قرابة 90 مترًا مربعًا للوحدة الرئيسية

على مستوى الاتصال، يدعم «HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro» إنشاء شبكة Mesh لتغطية المنزل، مع انتقال تلقائي بين نقاط الاتصال لاختيار أفضل إشارة في أثناء حركة المستخدم داخل المنزل، بحسب البيان.

وذكر البيان أن الراوتر الرئيسي الواحد يستطيع تغطية مساحة تصل إلى قرابة 90 مترًا مربعًا، مع إمكانية إضافة وحدات تقوية إضافية لمساحات أكبر، بحيث يعمل الراوتر الرئيسي مع عدة وحدات لتقديم تغطية متجانسة في أنحاء المنزل.

Wi‑Fi 7 بسرعات ثنائية النطاق تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية ودعم MLO

يعتمد الراوتر معيار Wi‑Fi 7، ويذكر البيان أنه يقدم تحسنًا في الأداء مقارنة بمعيار Wi‑Fi 6، مع سرعات لاسلكية ثنائية النطاق تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية. ووفق البيان، يستهدف هذا الأداء الاستفادة من اتصالات الألياف الضوئية بسرعات تتجاوز الجيجابت، بما يشمل تنزيل ملفات فيديو كبيرة بدقة 4K و8K بسرعة أعلى، وتقليل التأخير في الألعاب عبر الإنترنت، مع الحفاظ على الاستقرار عند توصيل عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.

ويتضمن الراوتر دعم ميزة «Multi-Link Operation (MLO)» ضمن Wi‑Fi 7، التي تتيح للأجهزة الاتصال في الوقت نفسه بنطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. ووفق البيان، يساعد ذلك على تسريع نقل البيانات وتحسين الاستقرار، في حين يختار النظام في سيناريوهات الحساسية لزمن الاستجابة، مثل الألعاب ومكالمات الفيديو العالية الدقة، أعلى القنوات جودة وأقلها تأخيرًا لتقليل التقطّع.

إعداد وإدارة الشبكة والتحكم الأبوي عبر التطبيق

يقدم تطبيق «Huawei AI Life» أدوات لإعداد الشبكة وإدارتها من الهاتف، إلى جانب مزايا التحكم الأبوي وإدارة أمان الشبكة. ووفق البيان، يمكن من خلاله متابعة نشاط الأطفال على الإنترنت، وتحديد حدود زمنية يومية للاستخدام، وتعيين مُدد وصول محددة، إضافة إلى حظر المواقع الضارة والاطلاع على سجلّات التصفح.

كما يتضمن التطبيق، بحسب البيان، واجهة إدارة «بصرية ثلاثية الأبعاد» تشمل عرض الأعطال تلقائيًا لمشكلات مثل انقطاع الإنترنت أو ارتفاع حرارة الجهاز، إضافة إلى «عرض التغطية» الذي ينشئ خرائط حرارة للإشارة في الوقت الفعلي لتحديد مناطق ضعف الإشارة واقتراح طرق لتحسين التغطية. ويضيف البيان أن «عرض الأجهزة» يتيح رؤية الأجهزة المتصلة وإدارتها أو إزالتها.

مزايا الأمان عبر نظام HUAWEI HomeSec

يتضمن الراوتر نظام الأمان «HUAWEI HomeSec»، الذي تذكر هواوي أنه يوفر حماية للشبكة تشمل منع هجمات تخمين كلمات المرور وإرسال تنبيهات أمان في الوقت الفعلي. كما يشير البيان إلى اعتراض المواقع الخادعة التي تتضمن برمجيات ضارة، وإتاحة وصول مِن بُعد «مشفر» لتعزيز حماية البيانات والخصوصية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي تضم «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)» بوصفها إحدى وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث ضمن هواوي. ووفق البيان، تشمل محفظة منتجات المجموعة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، والخدمات السحابية. وتنشط المجموعة في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ولديها 14 مركزًا للبحث والتطوير في دول منها ألمانيا والسويد والصين.