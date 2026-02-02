مصر تستضيف النسخة الافتتاحية من قمة ومعرض «Ai Everything» للذكاء الاصطناعي

تستضيف مصر النسخة الافتتاحية من قمة ومعرض «Ai Everything» للذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يومي 11 و12 من فبراير 2026 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وبحسب البيان، تُقدَّم الفعالية ضمن شبكة «GITEX»، وتستضيفها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

فعالية ذكاء اصطناعي في القاهرة ضمن شبكة GITEX

يذكر البيان أن القمة والمعرض يجيئان في سياق توجه الدولة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن مسار التنمية الاقتصادية، مع التركيز على موضوعات تشمل الابتكار المسؤول، والاستثمار، والحوكمة الرقمية.

ويشير إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحدث تعكس مكانة الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات الدولة. وشدد السيسي خلال مشاركته الأخيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا على التزام مصر بتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تأكيد إعداد الأجيال القادمة بالمهارات المطلوبة لوظائف وصناعات المستقبل.

مشاركة شركات ناشئة من 30 دولة وقطاعات تطبيقية متعددة

تجمع القمة أكثر من 350 شركة ومؤسسة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من أكثر من 30 دولة، لعرض تطبيقات وتقنيات عبر قطاعات تشمل: الخدمات الحكومية، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتنقل المستقبلي، وتحول الأعمال. ووفقاً للبيان الصحافي، سيُسجِّل عدد كبير من المؤسسات الدولية أول دخول له إلى السوق المصري عبر هذا الحدث.

حضور وزاري وجهات دولية لمناقشة الحوكمة والبنية التحتية

تستضيف القمة أكثر من عشرة وزراء محليين ودوليين، إلى جانب مجالس وهيئات حوكمة دولية، من بينها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إضافة إلى مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز جلسات الحوار على ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتوسيع البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز أطر الحوكمة، واستكشاف نماذج السياسات والاستثمار اللازمة لدعم تنمية مستدامة للذكاء الاصطناعي.

ارتباط الحدث بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

يربط البيان تنظيم القمة والمعرض بتَقدُّم مصر في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي، ويذكر أن الحدث يهدف إلى دعم أهداف «الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي»، مع الإشارة إلى جمع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة والمستثمرين والأكاديميين وقادة القطاعين العام والخاص.

