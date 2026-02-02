سناب تعرض في قمة الويب قطر تجارب واقع معزز ونظارات Spectacles مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تشارك شركة سناب في «قمة الويب قطر» المقامة في الدوحة عبر جناح تفاعلي يركّز على تطبيقات الواقع المعزز، ونظارات «Spectacles»، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن سياق التحول الرقمي في المنطقة، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وتقول سناب إن العرض يهدف إلى إبراز انتقال تقنيات الواقع المعزز من الاستخدامات التجريبية إلى تطبيقات عملية مرتبطة بالإبداع والسرد القصصي والتجارب الرقمية، عبر منظومتها التي تشمل سناب شات، ونظارات «Spectacles»، ومرايا الواقع المعزز، وقنواتها الرقمية.

من الهواتف إلى الحوسبة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي التوليدي

بحسب البيان، يستعرض جناح سناب تطور تقنياتها على مدى أكثر من عشر سنوات، بدءًا من الواقع المعزز عبر الأجهزة المحمولة، مرورًا بالتعلم الآلي، وصولًا إلى الحوسبة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتقدّم الشركة ذلك بوصفه مثالًا على استخدام هذه الابتكارات في تجارب يومية تتجاوز الترفيه إلى مجالات أوسع مثل الثقافة والفنون والتراث.

وقال حسين فريجة، نائب رئيس شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: «سعداء بمشاركتنا في قمة الويب هذا العام التي نسلط الضوء فيها على دور تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة. ومع انتقال هذه التقنيات من مرحلة التجريب إلى الاستخدام الفعلي، تساعد سناب الشركات والمبدعين والمطورين والشركاء على تحويل هذه التقنيات إلى تجارب عملية هادفة. وتعكس مشاركتنا في قمة الويب قطر التزامنا الطويل الأمد تجاه المنطقة، وتُظهر فعاليات هذا العام، ومنها التجارب المدعومة بتقنية Spectacles، كيف تساعد تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي في تمكين السرد القصصي الثقافي والتعبير الفني وصنع لحظات تواصل تفاعلية. كما تسلط الضوء على كيفية دمج سناب للتكنولوجيا والإبداع والتراث بما يتناسب مع الواقع المحلي ويحقق تأثيرًا عالميًا».

أرقام الاستخدام: 350 مليون مستخدم يوميًا للواقع المعزز و80% في المنطقة

أفادت سناب بأن أكثر من 350 مليون شخص يتفاعلون يوميًا مع الواقع المعزز على سناب شات. وأضافت أن 80% من مستخدميها في المنطقة يستخدمون الواقع المعزز يوميًا، وتربط الشركة ذلك بدوره في التعبير عن النفس واكتشاف المحتوى والتواصل عبر تجارب رقمية مشتركة.

وأشار البيان إلى أن منظومة سناب تضم أكثر من 400,000 من المبدعين والمطورين في مجال الواقع المعزز، وأنهم أنشؤوا أكثر من 4 ملايين عدسة عبر «Lens Studio». وتقول الشركة إن هذا الانتشار يدعم حالات استخدام تمتد إلى الاتصالات والتجارة والثقافة والتجارب الحية.

ثلاث تجارب داخل جناح سناب مستوحاة من الثقافة والفن والتراث

بحسب سناب، صُممت تجربة الجناح كرحلة تفاعلية تتكون من ثلاث محطات مترابطة، تعرض كل منها نمطًا مختلفًا لاستخدام الواقع المعزز، مع التركيز على دمج الأجهزة والبرمجيات والإبداع لتقديم تطبيقات عملية واسعة النطاق.

وتبدأ الرحلة بتجربة عبر نظارات «Spectacles» بالتعاون مع متحف قطر الوطني، حيث يتفاعل الزوار مع سرد قصص ثقافي في بيئة مكانية مشتركة. وذكر البيان أن التجربة تستند إلى اتفاقية تعاون سبق أن أعلنتها سناب بعد افتتاح مكتبها في قطر، ضمن ما تصفه الشركة باستثمار مستمر في المشهد الثقافي والإبداعي في البلاد.

وتتناول التجربة الثانية الفن عبر مرآة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز مستوحاة من «متحف: المتحف العربي للفن الحديث». وتقول سناب إنها تعتمد على التعلم الآلي لإتاحة عدسات فنية تُظهر الزوار داخل مشاهد مستوحاة من الفن العربي الحديث، بصفتها مثالًا على استخدام الواقع المعزز لتعزيز التفاعل مع الفن المعاصر والثقافة البصرية.

وتُختتم الجولة بكشك تصوير يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي بطابع تراثي، يتيح للزوار إنشاء تذكار رقمي شخصي بخلفية أحد المعالم الثقافية البارزة في قطر، وفقًا للبيان.

جلسة على المنصة الرئيسية حول «الحوسبة القائمة على الكاميرا»

إلى جانب الجناح، قالت سناب إن ريش سيدهو، المديرة العالمية الأولى للابتكار والتسويق في «Specs & Lens Studio»، ستشارك بكلمة على المنصة الرئيسية بعنوان: «من سناب شات إلى سبيكس: تعزيز الطابع الإنساني للحوسبة». وبحسب البيان، تتناول الجلسة تطور سناب خلال أكثر من عقد، وكيف انعكس تركيزها على «الحضور والأصالة والتواصل الإنساني الحقيقي» على نهجها في الحوسبة القائمة على الكاميرا، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي.

وتقول سناب إن مشاركتها في قمة الويب قطر تأتي ضمن جهودها لدعم المطورين والمبدعين والمؤسسات لاستكشاف بناء تجارب رقمية غامرة بإطار ثقافي محلي في الشرق الأوسط.