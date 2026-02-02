سناب تؤسس «سبيكس إنك» كوحدة تابعة مستقلة وتعتزم إطلاقها رسميًا في 2026

أسست شركة سناب شركة «سبيكس إنك» كشركة تابعة مستقلة ضمن مجموعة سناب، على أن يُطلق رسميًا في وقت لاحق من عام 2026، وفقًا لبيان صحافي تلقّت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت سناب إن إنشاء الشركة التابعة المستقلة يهدف إلى «تعزيز التركيز والتنسيق التشغيلي»، وفتح المجال لشراكات جديدة ومرونة أكبر في رأس المال، بما يشمل إمكانية الاستثمار في حصص أقلية، إضافة إلى الحصول على «تثمين أكثر وضوحًا» لشركة سبيكس مع نموها كعلامة تجارية مستقلة.

كيان مستقل لتطوير نظارات واقع معزز بعد أكثر من عشر سنوات من العمل

أشارت سناب إلى أنها عملت «على مدار أكثر من عشر سنوات» على تطوير تقنيات تجعل الحوسبة أكثر سهولة وتفاعلية، وأن هذه الجهود قادت إلى إنشاء «سبيكس»، التي تصفها الشركة بأنها فئة جديدة من النظارات المصممة لدمج التجارب الرقمية مباشرة في العالم الحقيقي.

وبحسب البيان، تعتمد نظارات سبيكس على عدسات شفافة تدمج العناصر الرقمية داخل المساحات المادية الثلاثية الأبعاد، بخلاف الأجهزة التقليدية ذات «الشاشات المعتمة». وأضافت سناب أن التحكم في النظارات يكون «بطريقة طبيعية» عبر اليدين والصوت.

تجارب مشتركة للتعلم واللعب والإنتاجية

ذكر البيان أن المطورين يعملون حاليًا على تطوير سبيكس لإنشاء تجارب في مجالات التعلم واللعب والإنتاجية بالاستناد إلى بيئات العالم الحقيقي. ووفقًا لسناب، صُممت النظارات لغرض مختلف عن أجهزة الكمبيوتر التقليدية والهواتف الذكية، يتمثل في إبقاء المستخدمين «حاضرين في اللحظة الراهنة» وجمعهم مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل عبر تجارب مشتركة.

وأضافت الشركة أن ربط المحتوى الرقمي بالعالم المادي يتيح أنماط تواصل مثل اللعب المشترك والتعلم التفاعلي والعمل الإبداعي الفوري في الوقت نفسه.

الذكاء الاصطناعي كجزء من طريقة استخدام النظارات

ربطت سناب توقيت إطلاق نظارات سبيكس بتحول طريقة استخدام التكنولوجيا بفعل الذكاء الاصطناعي. وقالت إن سبيكس ستقدم «نظام ذكاء» صُمم لفهم المستخدمين ومحيطهم للمساعدة في إنجاز المهام، مع تأكيد «حماية الخصوصية واحترامها»، وفقًا لما ورد في البيان.

تقليل الاعتماد على الأشياء المادية عبر أدوات رقمية مشتركة

على المدى البعيد، قالت سناب إن سبيكس قد تسهم في توسيع الوصول إلى الأدوات اليومية عبر استبدال بعض الأشياء المادية بتجارب رقمية مشتركة. ووفقًا للبيان، تشمل الأدوات التي يمكن مشاركتها رقميًا: السبورات البيضاء، وكتيبات التعليمات، والشاشات، والألعاب، بما قد يحد من استنزاف موارد مادية إضافية.

طرح الجيل التالي لاحقًا هذا العام

قالت سناب إنه «بعد مرور نحو خمسين عامًا على ظهور الحاسوب الشخصي» ترى أن الوقت مناسب لإنشاء نموذج حوسبة جديد «يضع الإنسان في المقام الأول» ويعمل بسلاسة في العالم الحقيقي، ويدعم أساليب «أكثر استدامة» للإبداع والمشاركة. وأضافت الشركة أنها تعتزم طرح «الجيل التالي من سبيكس» في وقت لاحق من عام 2026.