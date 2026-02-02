أجهزة UWANT الذكية للعناية المنزلية تدخل سوق الإمارات

بدأت شركة UWANT طرح منتجاتها للعناية المنزلية الذكية في دولة الإمارات، ضمن توسعها في أسواق جديدة، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقالت الشركة إن إطلاقها في الإمارات يشمل مجموعة من أجهزة التنظيف المنزلية، في وقت تتولى فيه مجموعة العيسائي مهام توزيع العلامة وطرحها في السوق الإماراتية.

مجموعة العيسائي تتولى التوزيع في السوق الإماراتية

وفق البيان، تتولى مجموعة العيسائي، الموزع والمورد للأجهزة المنزلية والإلكترونيات ومنتجات الألعاب، إطلاق UWANT في الإمارات. وأشار البيان إلى أن شركة العيسائي ذ.م.م تأسست وسُجِّلت في دولة الإمارات عام 1994، وتزاول عملياتها في جميع أنحاء المنطقة انطلاقًا من مقرها الرئيسي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت الشركة أن العيسائي تعتمد على خبرتها في قطاع التجزئة وفهمها السوق لدعم توسع UWANT في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

تشكيلة الإطلاق والأسعار الافتتاحية

تشمل تشكيلة الإطلاق في الإمارات، وفق البيان، منتجات قالت UWANT إنها تغطي احتياجات تنظيف متعددة، بدءًا من الغبار وفتات الطعام وصولًا إلى التنظيف العميق للأقمشة وإزالة البقع. وتتضمن المنتجات: مكنسة كهربائية عمودية، ومكنسة للتنظيف الرطب والجاف، وجهاز تنظيف بقع السجاد، ومكنسة روبوتية، وجهاز عث الغبار.

وقالت الشركة إن الأسعار الافتتاحية في الإمارات تتراوح بين 249 و2499 درهمًا إماراتيًا.

قنوات البيع: متاجر «شرف دي جي» ومنصات التجارة الإلكترونية

ذكرت UWANT أن منتجاتها تتوفر في الإمارات لدى مراكز بيع شرف دي جي في سيتي سنتر ديرة، وتايمز سكوير سنتر، ودبي هيلز مول. وأضافت أنها متاحة أيضًا عبر منصات أمازون ونون وترينديول، إضافة إلى «شرف دي جي أونلاين» والموقع الإلكتروني uwant.ae.

رهان على السوق الإماراتية وتصريحات المدير الإداري

قال فاروق عبدالغفوروف، المدير الإداري لشركة UWANT في دولة الإمارات: «تشكل دولة الإمارات مركزًا عالميًا، وسوقًا تتسم بالابتكار والتوقعات العالية من العملاء والطلب القوي على حلول منزلية متميزة، ونثق بقدرة منتجات UWANT على مواكبة متطلبات هذه السوق على أكمل وجه».

وأضاف عبدالغفوروف: «انطلاقًا من خبرتنا في التوزيع والتجزئة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نرى أن الإمارات من أكثر الأسواق تنظيمًا واستعدادًا لإطلاق أجهزة منزلية جديدة مثل علامة UWANT، في ظل ما توفره السوق من منظومة تجزئة متطورة، وقوة شرائية عالية للمستهلكين، وانفتاح واضح على حلول الأجهزة المنزلية المبتكرة والعالية الجودة».

وتابع: «ترتكز هوية UWANT على ثلاث كلمات هي: التفاصيل والراحة والسعادة. ونسعى إلى أن نكون علامة قريبة من الناس، إذ يضفي كل ابتكار لمسة من الراحة إلى حياتهم اليومية، مما يجعل الروتين اليومي والتنظيف أكثر راحة وسهولة».

مواصفات المنتجات: شفط وترشيح متعدد وتنظيف بالبخار وUV

بحسب البيان، تتضمن المنتجات التي تطرحها UWANT في الإمارات مكنسة كهربائية لاسلكية عمودية للتنظيف اليومي، مع «قوة شفط عالية» ونظام ترشيح متعدد الطبقات. كما تشمل أجهزة تنظيف أرضيات رطبة وجافة تجمع بين الشفط والغسيل في جهاز واحد، مع خاصية التنظيف الذاتي، وشاشات LED، وتصميم نحيف للوصول إلى أسفل الأثاث.

وأضافت الشركة أن المكنسة الروبوتية تدعم التنظيف اليومي دون تدخل يدوي. وتشمل التشكيلة أيضًا أجهزة تنظيف بقع محمولة للسجاد والمفروشات، تتضمن خيارًا «مطورًا بالبخار والماء الساخن» للبقع الصعبة، مع قدرة على إزالة 99.9% من البكتيريا، وفق البيان.

وذكرت UWANT أن أجهزة إزالة عث الغبار المخصصة للفراش تجمع بين الشفط القوي ووضع الهواء الدافئ والتنظيف بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى طراز متقدم يتضمن خيارات تعقيم إضافية ووظيفة التعطير.

تركيز على المنازل العائلية ومالكي الحيوانات الأليفة

قالت UWANT إن منتجاتها صُممت لتناسب أنماط الحياة في دولة الإمارات، بما يشمل المطابخ العائلية وأماكن المعيشة «العالية الحركة» ومنازل الأسر التي تقتني حيوانات أليفة. وأضافت أن التشكيلة تستهدف دعم التنظيف اليومي والتنظيف العميق، بما يشمل التعامل مع الغبار والبقع ووبر الحيوانات الأليفة والعناية بالمفروشات.

حصة سوقية في الصين وتوسع دولي

ذكرت UWANT أنها «تتصدر» مجال تقنيات تنظيف عث الغبار في الصين بحصة سوقية تتجاوز 40%. وأضافت أنها وسّعت عملياتها العالمية لتشمل أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.

وأشار البيان أيضًا إلى أن UWANT تستحوذ على «الحصة السوقية الكبرى» في الصين في فئتي أجهزة تنظيف السجاد الموضعية ومكانس الغبار، وأن فئات منتجات التنظيف الأخرى لديها ضمن المراكز الثلاثة الأولى من حيث الحصة السوقية في الصين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة UWANT هي شركة تعمل في حلول العناية المنزلية الذكية، أُسست عام 2021، وتقول إنها تركز على البحث والتطوير وتمتلك محفظة من حقوق الملكية الفكرية ومئات براءات الاختراع في مجالات التصميم والكفاءة. وتطرح في الإمارات منتجات تشمل مكنسة كهربائية لاسلكية عمودية، وأجهزة التنظيف والغسل الرطب والجاف للأرضيات، ومنظف بقع السجاد، ومكنسة روبوتية، وأجهزة إزالة عث الغبار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة العيسائي ذ.م.م هي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1994، وتعمل كموزع ومورد للأجهزة المنزلية والإلكترونيات ومنتجات الألعاب. وهي جزء من مجموعة عمر قاسم العيسائي (OKAG)، وهي مجموعة عائلية سعودية أُسست عام 1945 وتتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لها، وتنشط في قطاعات تشمل الهندسة والتكنولوجيا والتطوير العقاري والتجارة والسلع الاستهلاكية والإلكترونيات والاستثمار والشراكات، ويذكر البيان أن قوتها العاملة تتخطى ألف موظف.