آبل تكشف عن AirTag جديد بمدى وقدرات محسنة

أعلنت آبل الأسبوع الماضي طرح AirTag جديد يتميز بمدى بحث موسع ومكبر صوت أعلى، ليتيح للمستخدمين إمكانية تتبع أغراضهم والعثور عليها بكفاءة أكبر من خلال تطبيق «تحديد الموقع». وأكدت آبل توفر الإصدار الجديد عالمياً ابتداءً من يوم 26 يناير 2026 بالسعر السابق نفسه وهو: 29 دولاراً للوحدة و99 دولاراً لحزمة أربعة، مع إمكانية الحفر الشخصي المجاني عبر apple.com وتطبيق Apple Store. أوضحت الشركة في بيانها أن التحسينات تهدف إلى مساعدة المستخدمين على استعادة متعلقاتهم بسهولة، اعتماداً على قصص نجاح متعددة من مالكي AirTag حول العالم، منهم من استعاد أدوية منقذة للحياة أو أدوات موسيقية باستخدام المنتج.

ابتكارات تقنية لتعقب فائق الدقة

يدعم AirTag الجديد رقاقة Ultra Wideband من الجيل الثاني، المستخدمة أيضاً في أحدث أجهزة iPhone 17 وiPhone Air وApple Watch Ultra 3 وApple Watch Series 11. أوضحت الشركة أن: “الرقاقة الجديدة تتيح للمستخدمين تحديد موقع أغراضهم بدقة أكبر وباستجابة لمسية ومرئية وصوتية محسنة”. تشير آبل إلى أن تقنية البحث الدقيق توسّع المسافة بنسبة قدرها 50% مقارنة بالجيل السابق، في حين يُضاعف مكبر الصوت الأعلى القدرة على سماع AirTag، مما يجعل العثور على الأغراض أسهل بكثير، خاصة في أماكن يصعب الوصول إليها. وصرحت آبل أنه: “للمرة الأولى، يمكن استخدام خاصية البحث الدقيق من معصم اليد عبر Apple Watch Series 9 أو Ultra 2 والأحدث”.

شبكة تحديد الموقع وشراكات قوية لاستعادة المفقودات

تعتمد AirTag على شبكة «تحديد الموقع» الواسعة من آبل، التي تسمح بتعقب الأغراض حتى عند وجودها خارج نطاق الهاتف المقرون. أكدت الشركة أن المستخدمين يمكنهم مشاركة موقع الغرض المفقود مؤقتاً وبشكل آمن مع جهات موثوقة، مثل شركات الطيران الشريكة، عبر مزية «مشاركة موقع العنصر». دخلت آبل في شراكة مع أكثر من 50 شركة طيران لدعم هذه الخدمة، وأفادت SITA – المتخصصة في تقنيات الطيران – أن استخدام «مشاركة موقع العنصر» أدى لتقليل تأخيرات الأمتعة بنسبة تبلغ 26%، وخفض حالات الفقد النهائي للأمتعة بنسبة قدرها 90%. يقتصر الوصول للموقع على جهات مخولة ويُوقف تلقائياً بعد سبعة أيام أو عند استرجاع الغرض.

ركائز الأمان والخصوصية الرقمية

شددت آبل على تصميم AirTag خصوصاً لتتبع الأغراض وليس الأشخاص أو الحيوانات الأليفة، وتضمينه تدابير حماية رائدة بالقطاع من التتبع غير المرغوب فيه، مثل التنبيهات عبر الأنظمة وتغيير معرفات Bluetooth بشكل متكرر. أوضحت آبل أنه: “لا تخزَّن بيانات الموقع أو سجل التحركات على الجهاز، فجميع الاتصالات مع الشبكة مشفرة بالكامل بنظام طرف إلى طرف”، مؤكدة أن حتى الشركة لا يمكنها الوصول إلى هوية الأجهزة المتعاونة في عملية التتبع.

الاستدامة وتوافق الملحقات

يندرج AirTag الجديد في إطار خطة “آبل 2030” للوصول إلى الحياد الكربوني، إذ يحتوي الغلاف على 85% من البلاستك المعاد تدويره، وكل المغناطيس والطلاء بالذهب مصنوعان من مواد أعيد تدويرها بنسبة قدرها 100%. تأتي العبوة الورقية أيضاً من ألياف قابلة لإعادة التدوير بالكامل. حافظت آبل على تصميم AirTag الأساسي نفسه، مع الحفاظ على توافقه مع الملحقات السابقة وتوفير حلقة المفاتيح FineWoven بنسبة قدرها 68% من المواد المعاد تدويرها وبخمسة ألوان.

يعكس AirTag الجديد التزام آبل المتواصل بالابتكار، وتعزيز الأمان، ودعم الخصوصية والاستدامة البيئية، ليتيح للمستخدم العربي فرصة متجددة لحماية أغراضه الثمينة بفاعلية، مع مواكبة أحدث المعايير التقنية والبيئية.