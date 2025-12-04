سباق التقنية يبدأ من الرياض.. “بلاك هات 2025” يضع معايير جديدة للأمن السيبراني عالميًا

في عالم تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي وتتصاعد فيه تهديدات الفضاء السيبراني، تبرز الحاجة المُلحة إلى منصات تجمع بين الخبرة العالمية والكفاءات المحلية لصياغة مستقبل دفاعي حصين. ومن هذا المنطلق، أكدت المملكة العربية السعودية، مكانتها كمركز ثقل عالمي لصناعة الأمن السيبراني، وذلك من خلال استضافتها الناجحة للنسخة الرابعة من مؤتمر (بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025) Black Hat MEA 2025، الحدث الأضخم في صناعة الأمن السيبراني على مستوى المنطقة والعالم.

وقد أصبح هذا الحدث قمة معرفية وتقنية شاملة، تعكس التطور الكبير الذي حققته المملكة في بناء منظومة سيبرانية عالمية المستوى، وتسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في مواجهة التحديات المتقدمة.

وتواصلت في العاصمة السعودية الرياض، أعمال النسخة الرابعة من (بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا 2025)، لليوم الثاني، بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف) إحدى شركات الاتحاد بالشراكة مع (إنفورما) العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري. وقد شهد المؤتمر حضورًا دوليًا واسعًا، وهو ما يؤكد اعتراف المجتمع العالمي بمكانة المملكة كمركز رائد على خريطة الأمن السيبراني العالمية.

جلسات تقنية عميقة تكشف ثغرات جديدة وحلولًا مبتكرة:

شهد اليوم الثاني من مؤتمر بلاك هات 2025، نشاطًا مكثّفًا في الجلسات وورش العمل الغنية بالمحتوى المتخصص، التي تناولت محاور بالغة الأهمية:

الدفاع الرقمي المتقدم: عرض الخبراء أحدث أساليب وتقنيات الدفاع والاستجابة للحوادث السيبرانية.

عرض الخبراء أحدث أساليب وتقنيات الدفاع والاستجابة للحوادث السيبرانية. دور الذكاء الاصطناعي: ناقشت الجلسات الدور المحوري لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الكشف الاستباقي، وتطوير آليات ذكية قادرة على تحليل التهديدات والتعامل معها لحظيًا.

ناقشت الجلسات الدور المحوري لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الكشف الاستباقي، وتطوير آليات ذكية قادرة على تحليل التهديدات والتعامل معها لحظيًا. الأمن المالي والمؤسسي: عرضت الفعاليات أحدث التوجهات العالمية في حماية الأنظمة المالية، ومخاطر استهداف المؤسسات الحيوية.

عرضت الفعاليات أحدث التوجهات العالمية في حماية الأنظمة المالية، ومخاطر استهداف المؤسسات الحيوية. مستجدات الهجمات السيبرانية عالميًا: قدّم المشاركون تحليلًا دقيقًا لأحدث أنماط الهجمات السيبرانية المنتشرة عالميًا، وسبل التصدي لها عبر ممارسات وتقنيات دفاعية متقدمة تعكس تطور المشهد الأمني الرقمي.

وفي جلسات (Deep Dive)، قدم خبراء عالميون عروضًا عملية كشفت عن ثغرات جديدة وطرق استغلالها، إلى جانب حلول واقعية مستندة إلى تجارب تشغيلية، الأمر الذي يعكس مستوى العمق التقني الذي يحققه المؤتمر عامًا بعد عام.

استقطاب المواهب الشابة عبر منصة (Black Hat Campus):

واصلت منصة (Black Hat Campus) – وهي إحدى المنصات الأساسية والمهمة ضمن فعاليات المؤتمر – دورها كمنصة رائدة لاكتشاف المواهب الصاعدة في الأمن السيبراني، فقد قدمت جلسات تفاعلية وعروضًا توضيحية لإبراز مهارات الجيل الجديد في الأمن السيبراني، وهو ما يدعم أولويات تطوير الكفاءات الوطنية.

وتعكس هذه الأنشطة التزام المملكة العربية السعودية بتطوير كوادر وطنية قادرة على قيادة القطاع خلال السنوات المقبلة.

منافسات تقنية وجوائز تتجاوز المليون ريال:

شهدت منطقة الأنشطة في المؤتمر خلال اليوم الثاني، مجموعة قوية من المنافسات التقنية، بمسارات متنوعة تمنح المشاركين جوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال، مما أسهم في رفع مستوى التحدي والحماس بين المتنافسين.

كما عرضت مختبرات الآرسنال أحدث الأدوات والتقنيات السيبرانية، في حين قدّمت منطقة (Terminal) بيئات محاكاة متقدمة لاختبار مهارات التحليل والهجمات الأخلاقية في سيناريوهات واقعية.

تقدم سعودي واضح في بناء منظومة سيبرانية عالمية:

يعكس الإقبال الكبير على فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر (بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا 2025)، حجم التقدم الذي حققته المملكة في بناء منظومة سيبرانية متقدمة، وقدرتها على استقطاب أبرز الشركات والخبراء العالميين، إلى جانب جهودها في تطوير الكفاءات المحلية.

فقد ركزت الجلسات هذا العام على توجهات الأمن السيبراني الحديثة، وأولويات تطوير ر الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع التهديدات المتقدمة والمتغيرة باستمرار.

الختام واستشراف المستقبل:

ستُختتم فعاليات مؤتمر (بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025) غدًا الخميس، بجلسات قوية ترسم خريطة الطريق لمستقبل الأمن السيبراني عالميًا، إذ ستعرض:

الهجمات السيبرانية المتطورة وكيفية الاستجابة لها.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث وتحليل التهديدات.

أحدث التوجهات والتقنيات، التي تُشكّل مستقبل الأمن السيبراني على الصعيد العالمي.