السلامة أولًا.. إطلاق متصفح الذكاء الاصطناعي Norton Neo بمزايا أمنية متقدمة

في ظل احتدام المنافسة بين متصفحات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة الأمن السيبراني “نورتون Norton” الإطلاق العالمي الرسمي لمتصفحها الجديد Neo، الذي تُقدّمه كأول متصفح ذكاء اصطناعي يعتمد نهج “صفر أوامر” مع تركيز كامل على الأمان والخصوصية، في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف المتزايدة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التصفح.

وتتصاعد المنافسة في هذا القطاع مع دخول شركات كبرى مثل OpenAI و Perplexity عبر متصفحي Atlas و Comet، اللذين يعتمدان على التفاعل المباشر بالأوامر النصّية، وتنافس هذه المتصفحات مباشرةً متصفح كروم التابع لشركة جوجل، الذي ما زال يهيمن على نحو 70% من سوق المتصفحات عالميًا، حتى مع تأخّر الشركة نسبيًا في إدماج نموذج Gemini في كروم.

ويمكن للمستخدمين الذين يودون تجربة متصفح Norton Neo تحميله مجانًا للحواسيب العاملة بنظامي ويندوز أو ماك، علمًا بأنه يدعم إضافات متصفح كروم التقليدية، وتعِد الشركة بإطلاق إصدارات لاحقة للهواتف المحمولة.

متصفح يبادر بالمساعدة دون أوامر

يقوم متصفح Neo على فلسفة مغايرة للاتجاه السائد، إذ يقدّم مساعدًا ذكيًا يبادر تلقائيًا بالمساعدة من خلال تقديم ملخصات فورية، وتذكيرات ذكية، واقتراحات سياقية مدمجة داخل الصفحات، دون الحاجة إلى كتابة أي أوامر.

وقالت الشركة إن Neo “يشبه وجود مساعد فائق الذكاء يجلس بجانب المستخدم، يساعده في فهم المعلومات وتحليلها بنحو أوسع وأسرع وأعمق في أثناء القراءة والبحث والعمل”.

وأوضحت الشركة أن المساعد الذكي يتفاعل مع اهتمامات المستخدم وسلوكه في التصفح ليقدّم دعمًا مستمرًا في كل خطوة، دون أن يُطلَب منه ذلك صراحةً.

أمان وخصوصية في صميم التصميم

أكدت نورتون أن الخصوصية والأمان مُدمجان في بنية Neo من الأساس، مشددةً على أن بيانات المستخدم تبقى مخزّنة محليًا في الجهاز، ولا تُستخدم في تدريب النماذج الذكية أو تُنقل خارج الجهاز دون إذن صريح.

وأشارت الشركة إلى أن ما يميّز Neo هو الجمع بين الوظائف الذكية وراحة البال في آن واحد، موضحةً أنها هي “الوحيدة التي بنت متصفح ذكاء اصطناعي من الصفر ليكون الأمان والخصوصية في صميمه، دون استغلال بيانات المستخدم” على حد زعمها.

مفهوم “صفر أوامر” يغيّر طريقة التفاعل

على عكس متصفحات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تفترض أن المستخدم سيبادر دائمًا بطرح الأسئلة، يعتمد Neo على الاستباق الفوري لأفعال المستخدم، عبر تقديم ملخصات تلقائية للمحتوى، وأخبار مخصصة، وأسئلة مقترحة جاهزة للاستكشاف، وتنبيهات للأحداث بناءً على الاهتمامات، وتذكيرات ذكية مرتبطة بأنشطة التصفح.

ويستطيع المتصفح – بعد الحصول على الإذن – رصد الاهتمامات المتكررة، مثل متابعة نتائج مباريات دوري كرة القدم الإنجليزي، واقتراح مواعيد المباريات القادمة، مع إمكانية حذف أي اهتمام في أي وقت عبر إعدادات متصفح Neo.

متصفح قائم على الحماية الاستباقية

يعتمد متصفح Neo على تقنيات نورتون المتقدمة في الحماية من التصيّد والاحتيال، والتصدي للهجمات والبرمجيات الخبيثة، ومكافحة محاولات الاختراق أو حقن الأوامر داخل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحليل المحتوى بنحو فوري.

ويرى مراقبون أن دخول نورتون إلى هذا القطاع بمنهج أمني بحت يُشكّل تحوّلًا مهمًا في سباق المتصفحات الذكية، خاصةً في ظل تصاعد القلق من الأخطار الأمنية التي تنطوي عليها متصفحات الذكاء الاصطناعي التي ظهرت حديثًا.