آبل تطلق ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم في السعودية والإمارات

أعلنت آبل بدء تفعيل ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم في ساعاتها الذكية في السعودية والإمارات، وهي الميزة التي تستهدف الكشف المبكر عن أحد أخطر أسباب النوبات القلبية والسكتات الدماغية حول العالم.

وأكدت آبل أن ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم تُشكّل خطوة صحية متقدمة، نظرًا إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعد أخطر عامل مُسبب للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكُلى يمكن التدخل لتعديله، وهو يؤثّر في نحو 1.3 مليار بالغ حول العالم.

وأشارت الشركة إلى أن هذا المرض غالبًا ما يمر دون تشخيص بسبب غياب الأعراض الواضحة، وعدم انتظام الفحوصات الطبية لدى كثير من الأشخاص، فضلًا عن إمكانية تجاهل قياسه حتى في أثناء الفحص الطبي.

وتعتمد ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم في ساعات آبل على تحليل بيانات نبض القلب بخوارزمية متطورة دون الحاجة إلى مستشعرات جديدة، مما يتيح تشغيلها في إصدارات أقدم للساعة. ويتطلب تفعيلها جمع بيانات لمدة قدرها 30 يومًا عبر تطبيق الصحة الخاص بآبل في هواتف آيفون.

وتقول آبل إن الميزة مخصّصة لمن هم فوق 22 عامًا، باستثناء الحوامل والمشخّصين سابقًا بارتفاع الضغط. وعند ظهور مؤشرات، تقترح الساعة إنشاء سجل قياسات باستخدام جهاز خارجي لمدة قدرها 7 أيام مع وضع تذكيرات يومية، وإمكانية تمديد القياس حتى 4 أسابيع للمتابعة.

وكانت آبل قد شدّدت سابقًا على أن ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم لا تُعد أداةً للتشخيص أو العلاج أو التدخل المباشر في إدارة المرض، لافتةً إلى أن بعض المصابين قد لا تظهر لديهم إشعارات عبر الساعة. وتكمن أهمية الميزة في دورها كأداة مسح صحي واسعة النطاق، إذ تُمكّن المستخدمين من متابعة مؤشرات ارتفاع ضغط الدم بنحو مستمر.

وكانت آبل قد طرحت ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم مع نظام التشغيل watchOS 26، وتتوفر هذه الإشعارات في الجيل التاسع من ساعة آبل Apple Watch Series 9 فما أحدث، إضافة إلى ساعة Apple Watch Ultra 2 وما بعدها.

مزايا سمعية في البحرين

بالتوازي مع ذلك، أعلنت الشركة إتاحة ميزة اختبار السمع و “وسيلة مساعدة السمع” في البحرين عبر الجيل الثاني والثالث من سماعات AirPods Pro، وهي مزايا تتيح إجراء اختبارات سمعية ومساعدة الأشخاص الذين يعانون ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط.

وكانت آبل قد أعلنت تلك المزايا السمعية العام الماضي لتتيح استخدام سماعات AirPods Pro 2 و AirPods Pro 3 كبديل للأجهزة التقليدية المساعدة للسمع للأشخاص الذين يعانون ضعفًا سمعيًّا خفيفًا إلى متوسط. ويعتمد اختبار السمع على نغمات بتردّدات مختلفة لاكتشاف فقدان السمع، وفي حال رصد أي مشكلة يمكن للمستخدم تفعيل “وسيلة مساعدة السمع”، إلى جانب الاستفادة من ميزة تقليل الأصوات المرتفعة للحفاظ على صحة السمع.