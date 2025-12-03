“SearchInform” تفتتح مكتبها الإقليمي الثاني في الرياض لتعزيز حماية البيانات في الخليج

في خطوة إستراتيجية تؤكد الأهمية المتنامية لسوق المملكة العربية السعودية في قطاع الأمن السيبراني الإقليمي، افتتحت شركة (SearchInform)، الرائدة عالميًا في تطوير حلول أمن المعلومات وإدارة المخاطر، مكتبها الجديد في العاصمة السعودية الرياض.

ويمثل هذا التوسع الإقليمي البارز المكتب الثاني للشركة في منطقة الخليج، ويأتي لتعزيز حضورها ودعم طلب حلول حماية البيانات المتقدمة المتزايد في المنطقة.

سوق سعودي متقدم ورؤية وطنية داعمة للأمن السيبراني:

يأتي اختيار الرياض مقرًا للتوسع تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتمامًا بالغًا للتحول الرقمي والأمن السيبراني. وقد أكد (أرتيم فولودن) Artem Volodin، الرئيس التنفيذي لشركة (SearchInform)، أن السعودية تُعدّ من أكثر الأسواق تقدمًا في المنطقة في مجال أمن المعلومات، مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاستثمار بقوة في حماية البيانات، وتعزيز مرونة المعلومات المؤسسية، والسيادة الرقمية.

وقال: “تحمي حلول SearchInform العملاء في أنحاء العالم من مختلف القطاعات من فقدان البيانات والتهديدات الداخلية. ونقدّم لعملائنا في السعودية حلولًا قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات السوق المحلية، فهي مزوّدة بتقنية تعرف الحروف باللغة العربية ضوئيًا (OCR)، وسياسات مُعدّة سابقًا لضمان الامتثال للأنظمة المحلية. وعبر هذه الخطوات، تسعى الشركة إلى المساهمة الفعالة في بناء مستقبل آمن للمؤسسات المحلية”.

دعم الشراكة وتوسيع قاعدة العملاء:

سيدعم المكتب الجديد شركاء (SearchInform) المحليين ويحافظ على التواصل المباشر والفعّال مع العملاء في السعودية والمنطقة. وتعمل الشركة بالفعل مع مجموعة من كبرى الجهات الإقليمية، ومنها: FVC، و SBM، و Scope، و Green Circle وغيرها، وتخطط الشركة لزيادة قاعدة شركائها في المملكة والشرق الأوسط بنحو كبير خلال المدة المقبلة.

وفيما يتعلق بالدعم التشغيلي، أكد (أرتيم فولودن) أن الفرع سيضم فريق عمل متخصص في خدمات المبيعات، وما قبل البيع، والدعم الفني، والتنفيذ. وأوضح أن هذا الفريق سيقدم الدعم الكامل للشركاء والعملاء في جميع مراحل النشر وما بعده، مشيرًا إلى أن الشركاء يمكنهم التركيز على تقديم الحلول للعملاء، فيما يتولى فريق (SearchInform) الجديد إدارة العمليات التقنية والتشغيلية بالكامل.

منصة (Next-Gen DLP).. حماية شاملة من المخاطر الداخلية:

تُعدّ حلول (Next-Gen DLP – Risk Monitor) من SearchInform، أساس إستراتيجيتها لحماية العملاء من المخاطر الداخلية الواسعة النطاق. وتغطي هذه المنصة مجموعة من التهديدات ابتداءً من تسريب البيانات والاحتيال المؤسسي ووصولًا إلى انتهاك القواعد الداخلية، والتكاسل، والتخريب، وتصرفات الموظفين غير الشرعية.

أبرز خصائص ومزايا المنصة:

منع تسريب البيانات والحوادث من خلال المراقبة الشاملة لجميع قنوات نقل البيانات.

سياسات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والتحليلات المتقدمة.

تحليلات متقدمة وأدوات تحقيق جنائي رقمي لضمان التتبع الكامل وجمع الأدلة.

وكيل موحد (Unified Agent) يدمج أدوات الحماية في نظام واحد، مغنيًا عن الحاجة إلى حلول أمنية متعددة.

إدارة البيانات الحساسة، إذ تكتشف المنصة البيانات الحساسة وتصنفها تلقائيًا، وتدير صلاحيات الوصول إليها، وتضمن تتبعها عبر تقنية العلامات المائية الرقمية (Digital Watermarking).

فعالية خاصة بالشركاء في الرياض:

بمناسبة الافتتاح، ستستضيف (SearchInform) عشاءً خاصًا للشركاء الحاليين والمحتملين يوم 9 من ديسمبر الجاري، في فندق ومساكن موفنبيك بالرياض. وسيعرض مسؤولو الشركة أحدث حلولهم الوقائية، وحالات عملية حقيقية للوقاية من الحوادث، ويسلطون الضوء على الفرص المتاحة للشراكة الاستراتيجية. ويُشترط التسجيل سابقًا لحضور هذه الفعالية المهمة.