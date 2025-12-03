50 ألف مختص و35% نمو بالمحتوى.. الرياض ترسم خريطة الأمن السيبراني العالمي عبر “بلاك هات 2025”

انطلاقًا من رؤية المملكة الطموحة، رسّخت الرياض مكانتها كعاصمة عالمية للأمن السيبراني والابتكار التقني. ويأتي مؤتمر (بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025) Black Hat MEA 2025، ليُشكل تتويجًا لهذا التحول، محققًا أرقامًا قياسية ومؤكدًا الأهمية المتزايدة للمنطقة في صياغة مستقبل الحماية الرقمية العالمية.

فقد انطلقت أمس في الرياض أعمال النسخة الرابعة من (بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا) – الحدث الأضخم في صناعة الأمن السيبراني على مستوى المنطقة والعالم – بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف) إحدى شركات الاتحاد بالشراكة مع (إنفورما) العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري، وستستمر حتى 4 من ديسمبر 2025.

ويأتي هذا التجمع الدولي ليقدّم دليلًا جديدًا على المكانة المتنامية للعاصمة السعودية كمحور رئيسي للابتكار، ومركز عالمي يجذب كبرى الشركات والخبراء والمستثمرين في مجال الأمن السيبراني.

(بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025).. أرقام قياسية ومكانة عالمية:

أكد متعب القني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أن المؤتمر يحقق هذا العام أرقامًا قياسية غير مسبوقة، مع مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم وزيادة في المحتوى التقني بنسبة بلغت 35% مقارنة بالعام الماضي.

وقد كشف متعب القني، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر، الذي انطلق أمس الثلاثاء في منطقة ملهم في شمال الرياض، عن مؤشرات النمو اللافتة للحدث، مؤكدًا أن المشاركة تجاوزت حاجز 50 ألف مختص وزائر من 163 دولة حول العالم، إضافة إلى 500 شركة تشكّل الشركات الدولية منها نسبة قدرها 66%.

كما شهد المؤتمر زيادة في المحتوى بلغت 35% مقارنة بالعام الماضي، مقدَّمًا ما يزيد على 200 ساعة من المحتوى التقني من خلال 300 متحدث.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز م. متعب القني @malobeiwi كلمته الافتتاحية في فعالية بلاك هات 25 pic.twitter.com/YmY5TV5D2V — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) December 2, 2025

وأشار القني إلى أن هذه المؤشرات ترسّخ التحول الذي تشهده الرياض نحو أن تصبح عاصمة عالمية لصناعة الأمن السيبراني، خصوصًا مع مشاركة نخبة كبار التنفيذيين الذين يشكّلون نسببة قدرها 50% من إجمالي الحضور، وهو ما يعكس الدور المتصاعد للحدث في التأثير في بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة والمنطقة.

الرياض محور عالمي للابتكار في الأمن السيبراني:

لا يقتصر نجاح (بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025) على الأرقام فحسب، بل يمثل دليلاً قويًا على تحوّل العاصمة السعودية إلى نقطة تجمع رئيسية عالمية لصناعة الأمن السيبراني. فمشاركة 500 شركة عالمية من مختلف الدول تؤكد مكانة الرياض كمحور عالمي للابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي، ووجهة رئيسية لكبرى الشركات والجهات المتخصصة.

ويُعقد المؤتمر بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف) التابعة للاتحاد، بالشراكة مع (إنفورما) العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري، مما يعكس الشراكات الإستراتيجية الفاعلة التي تقف وراء هذا النجاح.

شركات ناشئة تنطلق من بلاك هات نحو العالمية:

لم يكن الحدث منصة عرض فقط، بل محطة انطلاق لشركات ناشئة حققت توسعًا عالميًا خلال سنوات قليلة، فقد شهد الافتتاح أمس عرض عدد من نماذج الشركات الناشئة، التي انطلقت من (بلاك هات) في دورات سابقة؛ ومن بينها:

شركة (DataLexing)، التي توسعت لتخدم أكثر من 3,500 عميل في 41 دولة.

شركة (Spidersilk)، التي جمعت نحو 9 ملايين دولار وتعود كعارض رئيسي هذا العام.

شركة (Solidrange)، التي سجلت نموًا تجاوز 450% خلال عام واحد بفضل الفرص التي وفرها الحدث.

برامج تدريبية عالمية لتأهيل الجيل الجديد:

وفي إطار تنمية رأس المال البشري، أشار القني إلى إطلاق برنامج تدريبي يمتد لخمسة أيام بالشراكة مع جهات دولية رائدة مثل: CQURE، و OffSec، وهو ما يعكس التزام المملكة بتطوير الكفاءات المحلية.

وقد حقق البرنامج نسبة رضا بلغت 92% في الدورات السابقة، مع مشاركة مئات من شباب منطقة ملهم في عمليات التنظيم والعمل.

(بلاك هات 2025).. منصة عالمية لسباق الابتكار وتحديات الأمن السيبراني:

تستمر فعاليات المؤتمر حتى الرابع من ديسمبر 2025، متضمنة أجندة غنية تشمل: ورش عمل متقدمة، وجلسات متخصصة، ومنصات للابتكار، بالإضافة إلى مسابقة الشركات الناشئة، التي تمنح الفائز فرصة المشاركة في (بلاك هات الولايات المتحدة 2026)، مما يربط الابتكار الإقليمي بالساحة العالمية.

Heads down, hands on. Exploit devices, crack games, and spoof ships at The Activity Zone.#BlackHatMEA pic.twitter.com/Z5uIcs4Zml — Black Hat MEA (@Blackhatmea) December 2, 2025

كما تتميز نسخة (بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025) بتقديم أكبر منطقة للفعاليات السيبرانية في العالم، إذ يتجاوز المؤتمر مفهوم المعرض التقليدي ليقدم تجارب تفاعلية ومحاكاة متقدمة للتهديدات. ويضم هذا العام مجموعة من التحديات والمسابقات المتخصصة التي تضع المشاركين في بيئة محكمة لاختبار جاهزيتهم العملية:

1- مسابقة (التقط العلم):

تُعدّ هذه المسابقة أكبر تحدٍّ أمني في المنطقة، وتستقطب فرقًا دولية من النخبة في مجال الاختراق الأخلاقي، وتهدف إلى محاكاة سيناريوهات تهديدات واقعية، مما يمكن الفرق من صقل مهاراتها في كشف الثغرات ومعالجتها ضمن بيئة تنافسية.

وترفع المسابقة مستوى المنافسة بجوائز إجمالية تتجاوز مليون ريال سعودي، مما يجذب أفضل الكفاءات العالمية والإقليمية.

انطلقت منافسات التقط العلم في بلاك هات 25 ببداية حماسية تعكس جاهزية المتسابقين وارتفاع وتيرة التحدي منذ اللحظة الأولى 🏁 pic.twitter.com/BUHFIGvpYE — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) December 2, 2025

2. مسابقة سايبر سييد (Cyber Seed) للشركات الناشئة:

تُعدّ (سايبر سييد) منصة رائدة للشركات الناشئة، إذ تتيح لها عرض ابتكاراتها أمام المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، وتسليط الضوء على المشاريع الواعدة في القطاع. وتمنح المسابقة للشركات فرصة الاستفادة من شبكات الخبراء العالميين، وتسريع مسارها نحو النمو والتوسع.

3- إحاطات بلاك هات:

تعود الإحاطات هذا العام بسلسلة من أكثر الأبحاث الأمنية حداثة، التي يقدمها نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين، لعرض أحدث الثغرات المكتشفة وأساليب الهجوم الجديدة، في جلسات تُعدّ مرجعًا عالميًا لمحترفي الأمن السيبراني.

4. مختبرات آرسنال:

توفر مختبرات آرسنال منصة لعرض الأدوات الأمنية المفتوحة المصدر، إذ يتمكن الباحثون والمطورون من تقديم مشاريعهم التقنية مباشرة أمام الجمهور، وتبادل الخبرات حول أحدث الأدوات المبتكرة في القطاع.

المحتوى العميق ومنصة الابتكار:

يغطي المؤتمر أكثر من 200 ساعة من المحتوى المتخصص عبر 18 جلسة رئيسة و7 جلسات تفاعلية، بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين والخبراء، من بينهم الدكتورة رمان شودري، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لهيومين إنتليجنس، وديفون برايان، الرئيس العالمي للأمن المعلوماتي في بوكينج هولدينجز، إضافة إلى خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ونخبة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.

ومن ثم؛ تؤكد النتائج والمشاركات القياسية لهذا العام أن الرياض لم تَعد مجرد مستضيف للمؤتمر، بل أصبحت منصة عالمية لإعادة تعريف مستقبل الأمن السيبراني. ومع نمو الشركات، وتوسع المحتوى التقني، وتزايد حضور القيادات العالمية، يواصل مؤتمر (بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا) ترسيخ موقع المملكة كقوة دافعة للابتكار ومركز جذب للشركات العالمية والمستثمرين في أحد أهم قطاعات المستقبل.