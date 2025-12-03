كشفت سامسونج أمس عن هاتف Galaxy Z TriFold الجديد، ليشكل أحدث خطوة في مسيرة الشركة لابتكار هواتف متقدمة تتوافق مع عصر التطور والإبداع والذكاء الاصطناعي. يجمع الجهاز بين التصميم المميز والأداء القوي؛ إذ يأتي بتصميم ثلاثي الطيات ويتضمن شاشة داخلية واسعة بمقاس قدره 10 بوصات تعزز الإنتاجية، وتوفر تجربة مشاهدة سينمائية غير مسبوقة في أي هاتف ذكي.

وفيما يلي سنذكر مواصفات ومزايا هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold الثلاثي الطيات:

تصميم ثوري ومواصفات متقدمة

اعتمدت سامسونج في تطوير Galaxy Z TriFold على خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تصنيع فئة الأجهزة القابلة للطي. وقد اختارت لهاتفها الجديد تصميم ثلاثي الطيات يعتمد على آلية طي طُوّرت بدقة لضمان فتح الهاتف وإغلاقه بسلاسة، بالإضافة إلى نظام تنبيه ذكي يحذر من أي طي غير صحيح.

وأضافت سامسونج إلى هاتفها الجديد مفاصل Armor FlexHinge الأكثر تطورًا لديها حتى الآن، لتحقيق ثبات أكبر وتقليل الفجوة بين أجزاء الشاشة. كما أعادت سامسونج تصميم بُنية الشاشة لتعزيز مقاومتها للصدمات من خلال إضافة طبقات حماية جديدة، واستخدام مواد خارجية متقدمة، ولوحة خلفية مقاومة للتشققات.

يتميز الهاتف بسماكة لا تتجاوز 3.9 ملم عند أنحف نقطة، ويعمل بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite، ويضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل وبطارية ثلاثية الخلايا بسعة تبلغ 5600 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر بطارية تستخدمها في أي هاتف ذكي لها حتى الآن، كما يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا.

إنتاجية غير مسبوقة مع أكبر شاشة في هواتف Galaxy

يضم هاتف سامسونج الجديد شاشة خارجية من نوع AMOLED 2X تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، كما يضم شاشة رئيسية داخلية بمقاس قدره 10 بوصات، وبسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع؛ مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة. وتساعد تقنية Vision Booster التي تدعمها شاشات الهاتف في تقديم ألوان وتباين مثاليين في مُختلف ظروف الإضاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشاشة الداخلية الكبيرة الحجم المستخدم حرية أكبر في تشغيل تطبيقات متعددة في الوقت نفسه مع إمكانية تعديل أحجام النوافذ بسهولة. كما يمكنه استخدام الهاتف في الوضع الرأسي لقراءة المستندات والكتب.

يدعم Galaxy Z TriFold واجهة Samsung DeX؛ مما يمكّن المستخدم من إنشاء بيئة عمل مكتبية متكاملة وتشغيل ما يصل إلى أربع نوافذ عمل، كل منها يحتوي على خمسة تطبيقات. ويمكنه أيضًا إضافة شاشة خارجية والعمل عليها بالتزامن مع الشاشة الرئيسية، واستخدام الماوس ولوحة المفاتيح لتشكيل بيئة عمل متكاملة.

تجربة استخدام معززة بالذكاء الاصطناعي

تتكيف مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مثل: التحرير التوليدي، وتلخيص صفحات الويب مع الشاشة الكبيرة لتقديم تجربة استخدام مميزة ومتقدمة. كما تُتيح مزية Gemini Live من جوجل التفاعل الصوتي المتقدم مع روبوت Gemini، وفهم ما يراه المستخدم عبر الكاميرا أو الشاشة لتقديم اقتراحات فورية.

التوفر والسعر

لم تكشف شركة سامسونج عن سعر Galaxy Z TriFold حتى الآن، لكنها أكدت أنها ستطرحه في كوريا في 12 ديسمبر 2025، قبل وصوله تدريجيًا إلى أسواق أخرى منها: الصين وتايوان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. وسيحصل المشترون على اشتراك مجاني لمدة تبلغ 6 أشهر في خدمة Google AI Pro مع سعة تبلغ 2 تيرابايت من التخزين السحابي.

المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z TriFold الجديد:

Galaxy Z TriFold المعالج إصدار خاص من معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite). الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 10 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود (Crafted Black). نظام التشغيل أندرويد 16. الوزن 309 جرامات. السعر لم تكشف الشركة عنه حتى الآن.