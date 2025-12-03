ملخصات ذكية وخيارات تخصيص.. أبرز ما تقدمه جوجل في تحديث أندرويد 16 الجديد

أعلنت جوجل إطلاق حزمة موسعة من الإضافات في تحديث جديد لنظامها أندرويد 16 إلى جانب مزايا عامة جديدة لنظام أندرويد ومجموعة من أدوات الوصول، في خطوة تؤكد انتقال الشركة من نموذج التحديث السنوي الواحد إلى نهج يعتمد على تحديثات أكثر تواترًا على غرار آبل. وبدأت هذه التحديثات بالوصول أولًا إلى أجهزة بكسل المؤهلة التابعة لها.

ملخصات الإشعارات بالذكاء الاصطناعي

يقدم التحديث الجديد لنظام أندرويد 16 ميزة ملخصات الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعمل على تلخيص الرسائل الطويلة والمحادثات الجماعية في لمحات سريعة.

ويضيف التحديث منظمًا جديدًا للإشعارات “Notification Organizer” يجمّع تلقائيًا الإشعارات الأقل أهمية مثل العروض الترويجية والأخبار والتنبيهات الاجتماعية، مع إسكاتها، لتقليل الفوضى في شاشة المستخدم.

خيارات تخصيص أوسع

يتضمن التحديث خيارات أوسع لتخصيص واجهات الهواتف، مثل أشكال الأيقونات المخصصة، والأيقونات ذات الطابع الموحد، وإمكانية تعتيم التطبيقات ذات الألوان الفاتحة بنحو تلقائي حتى لو لم تكن تدعم الوضع الداكن في الأصل.

ويضيف التحديث قسمًا جديدًا إلى الإعدادات تحت اسم التحكم الأبوي، يتيح للآباء تحديد مدة استخدام الشاشة، وإنشاء جداول للراحة، والتحكم في استخدام التطبيقات.

مزايا عامة خارج إطار أندرويد 16

إلى جانب تحديثات النظام، كشفت جوجل عن مزايا جديدة لكافة مستخدمي أندرويد، منها ميزة تجريبية باسم “سبب المكالمة Call Reason” تتيح وسم المكالمات المرسلة لجهات الاتصال بعبارة “عاجل”، لتظهر في شاشة المتلقي، وتساعده في معرفة أن المكالمة حساسة. وإذا لم يرد، يبقى التنبيه في سجل المكالمات.

وتطلق جوجل ميزة Expressive Captions التي تُظهر نبرة الشعور في النصوص المصاحبة للفيديو بعلامات مثل “حزين” أو “مبهج” داخل مقاطع الفيديو أو المنشورات، وذلك لتوضيح السياق.

وفي متصفح كروم، أضافت جوجل ميزة علامات التبويب المثبتة إلى إصدار أندرويد بالطريقة نفسها المتوفرة في الحواسيب، لتبقى الصفحات المثبتة في مقدمة المتصفح ليتمكن المستخدم من استئناف التصفح سريعًا.

تحسينات في ميزة “التدوير للبحث”

حصلت ميزة “التدوير للبحث Circle to Search” على تحديث مهم يتيح تحليل الرسائل المشبوهة. فعند تفعيل دائرة البحث، يظهر ملخص بالذكاء الاصطناعي يوضح احتمال كون الرسالة محاولة احتيال أو طبيعية.

تحسينات في تسهيلات الاستخدام

يحسّن التحديث الجديد خيارات تسهيلات الاستخدام (إمكانات الوصول) في أندرويد عبر تطوير ميزة Guided Frame في كاميرا هواتف بكسل لتقديم أوصاف أدق للمشهد لمساعدة ضعاف البصر، كما يمكن تشغيل ميزة التحكم الصوتي Voice Access صوتيًا دون الحاجة إلى لمس الهاتف.

وأعلنت جوجل بدء دعم ميزة الربط السريع Fast Pair للأجهزة المساعدة على السمع ابتداءً من أجهزة شركة Demant، مما يجعل ربطها بهواتف أندرويد أسرع وأكثر سلاسة.

وصرّحت الشركة بأن هذه التحسينات سوف تبدأ بالوصول إلى مستخدمي بكسل قبل التوسع إلى أجهزة أخرى مؤهلة.