الكشف عن Nubia Fold.. هاتف قابل للطي بمواصفات رائدة وبطارية ضخمة

أعلنت شركة نوبيا دخولها رسميًا إلى فئة الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الشبيه بالكتاب بإطلاق هاتفها الجديد Nubia Fold.

ويقدّم هاتف Nubia Fold شاشة داخلية قابلة للطي قياسها 8 إنشات، وبدقة قدرها 2,480×2,200 بكسل، إلى جانب شاشة خارجية قياسها 6.5 إنشات ودقتها 2,748×1,172 بكسلًا. وتدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتوفر الشاشة الداخلية أوضاع تقسيم الشاشة لتشغيل التطبيقات المتعددة.

ويأتي الهاتف بسُمك قدره 5.4 ملم عند فتحه، و 11.1 ملم عند طيه، في حين يبلغ وزنه 249 جرامًا.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي. ويبدو اختيار هذا المعالج خطوة تهدف إلى موازنة التكلفة، إذ يشكّل خيارًا أقل سعرًا مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث، مع استمرار تقديم أداء قوي ينافس الفئة العليا.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15، مع دعم معيار الحماية من الماء والغبار IP54، ويتوقع حصوله على نظام أندرويد 16 في تحديث لاحق.

ويحمل الهاتف كاميرا ثلاثية، منها كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة دقتها 5 ميجابكسل. ويضم الهاتف كاميرتين أماميتين بدقة قدرها 20 ميجابكسل لكل منهما؛ إحداهما مدمجة أسفل الشاشة الداخلية، والأخرى في الشاشة الخارجية.

ويتميّز هاتف Nubia Fold ببطارية ضخمة سعتها 6,560 ملي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقوة قدرها 55 واطًا، مما يجعله أحد أكثر الهواتف القابلة للطي قدرةً على الصمود خلال الاستخدام اليومي.

ويتوفر الهاتف بلون واحد، هو اللون الأسود، بسعر قدره 1150 دولارًا أمريكيًا. وسيُطرح في اليابان أولًا، على أن يبدأ طرحه عالميًا خلال عام 2026.

وتسعى نوبيا، المعروفة بتميّزها في الهواتف الموجّهة للألعاب والأجهزة ذات الطابع الفاخر، إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف القابلة للطي، في خطوة جديدة لاختبار قدراتها وسط المنافسة المتصاعدة في هذا القطاع.