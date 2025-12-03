أمازون تكشف عن وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على العمل لأيام دون تدخل بشري

كشفت أمازون عن ثلاثة وكلاء ذكاء اصطناعي متطورين، منهم وكيل قادر على تعلم أسلوب عمل الفرق البرمجية ثم تنفيذ المهام ذاتيًا لعدة أيام، على حد زعمها.

ويُعد وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agents أنظمة ذكية قادرة على تنفيذ مهام بنحو مستقل دون تدخل مباشر من المستخدم، اعتمادًا على فهم الأهداف واتخاذ قرارات ذاتية لتحقيقها؛ فهي برامج تعمل بقدر من الاستقلالية، وتتلقى هدفًا أو مهمة، ثم تخطّط، وتنفّذ، وتتعلم من النتائج تلقائيًا، سواء في المهام الرقمية أو الواقعية.

وكيل Kiro .. مساعد برمجي يعمل ذاتيًا

أبرز ما كشفت عنه أمازون هو وكيل Kiro Autonomous Agent، وهو نسخة مطوّرة من أداة البرمجة Kiro التي أعلنتها أمازون في يوليو الماضي. وبخلاف النسخة السابقة التي ركزت على إنتاج نماذج أولية، فإن الوكيل الجديد مصمم لإنتاج كود تشغيلي كامل يتوافق مع مواصفات الفرق البرمجية، معتمدًا على منهجية “التطوير المعتمد على المواصفات”.

ويتعلم Kiro آلية العمل من خلال مراقبة تعامل الفرق مع أدواتها المختلفة وفحص الشفرات البرمجية الحالية، مما يتيح له تنفيذ المهام المعقدة ذاتيًا.

وأوضحت أمازون أن Kiro يحتفظ بـ “سياق عمل مستمر عبر الجلسات”، مما يمنعه من فقدان الذاكرة أو نسيان المهام، ويتيح له تنفيذ عمليات قد تمتد لساعات أو أيام بحد أدنى من الإشراف. ويمكن للوكيل تحديث أجزاء متعددة من شفرات حساسة عبر أمر واحد، بدلًا من عمل مهام صغيرة متكررة.

وكلاء للأمان وعمليات DevOps

لتكملة منظومة الأتمتة البرمجية، كشفت أمازون عن وكيل AWS Security Agent، الذي يعمل بنحو مستقل للكشف عن الثغرات الأمنية في أثناء كتابة الشفرة البرمجية، ثم اختبارها واقتراح الإصلاحات المناسبة.

وقدمت الشركة أيضًا وكيل DevOps Agent الذي يتولى اختبار الشفرات البرمجية الجديدة بحثًا عن مشكلات الأداء أو التوافق مع البرمجيات والأجهزة وإعدادات السحابة، بهدف تقليل الحوادث المرتبطة بإطلاق التحديثات.

منافسة متنامية في سباق “الوكلاء المستقلين”

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الذكاء الاصطناعي تشهد سباقًا متسارعًا لإنتاج وكلاء قادرين على العمل لمدد طويلة؛ إذ أعلنت OpenAI الشهر الماضي أن نموذج GPT-5.1-Codex-Max المُخصص لعمليات البرمجة مصمم للعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة متواصلة.

ومع ذلك، تشير تجارب المطورين إلى أن مشكلة السياق الطويل ليست أبرز عائق في أولئك الوكلاء، بقدر استمرار تحديات الدقة والهلوسة التي تجعلهم يفضلون أولئك الوكلاء في المهام القصيرة القابلة للتحقق السريع. ومع ذلك، فإن توسيع قدرات الوكلاء يُعد خطوة رئيسية نحو جعلهم يعملون كما لو كانوا “زملاء عمل” حقيقيين، وتؤكد أمازون أن تقنياتها تُعد تقدمًا مهمًا في هذا الاتجاه.