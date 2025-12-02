YouTube Recap.. يوتيوب تعلن إطلاق ميزة ملخص المشاهدة السنوي

أعلنت يوتيوب إطلاق ميزة الملخصات السنوية “YouTube Recap” الجديدة التي تتيح للمستخدمين استعراض المحتوى الذي شاهدوه في المنصّة خلال العام، في خطوة تشكّل توسعًا لميزة إعادة الاستماع السنوية في منصة YouTube Music.

وتتيح الميزة الجديدة ما يصل إلى 12 بطاقة مخصّصة تسلّط الضوء على أبرز القنوات التي تابعها المستخدم، واهتماماته، وتطور عادات المشاهدة لديه، إضافة إلى تصنيف شخصي يعكس نوع المحتوى الذي يفضّله.

ومن هذه التصنيفات الشخصية “صانع المهارات” لمن ينجذبون إلى المحتوى التعليمي، و”ناشرو البهجة” لمحبي المحتوى الإيجابي، و”كاسرو القواعد” للذين يتابعون الأعمال الأصليّة وغير التقليدية، إلى جانب فئات أخرى مثل “الباحث عن الدهشة” و”الواصل” و”الحالم”.

وسيتمكّن المستخدمون أيضًا من معرفة المقاطع الصوتية الأكثر استماعًا خلال العام، مع إتاحة تحليلات متعمّقة عبر تطبيق YouTube Music ضمن ميزة مماثلة بدأ إطلاقها الأسبوع الماضي.

وأوضحت يوتيوب أنّ إطلاق الميزة يأتي استجابة لطلبات المستخدمين، مشيرة إلى أنها اختبرت أكثر من 50 نموذجًا قبل اعتماد التصميم النهائي. وستتوفر الميزة بدءًا من اليوم لمستخدمي يوتيوب في أمريكا الشمالية، على أن تُطرح عالميًا خلال الأسبوع الجاري، عبر الصفحة الرئيسية للمنصّة أو تبويب “أنت You”، في الهواتف أو الحواسيب.

وبالتزامن مع إطلاق ميزة Recap، نشرت يوتيوب قائمة سنوية تضم قائمة أبرز صنّاع المحتوى والبودكاست خلال 2025؛ إذ حافظ MrBeast على صدارة قائمة صنّاع المحتوى للسنة السادسة على التوالي، في حين تصدّر بودكاست “The Joe Rogan Experience” أول مرتبة في قائمة البودكاست الأكثر استماعًا.

وتأتي خطوة يوتيوب في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه منصات منافسة مزايا مماثلة، في مؤشر على سعي المنصّات إلى حجز موقع مبكر في موجة مشاركة المستخدمين تلك البيانات الشخصية عن محتواهم المفضل عبر شبكات التواصل الاجتماعي في نهاية كل عام.