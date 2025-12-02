ميسترال تُطلق نماذج Mistral 3 .. نماذج مفتوحة متعددة اللغات والوسائط بقدرات متقدمة

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية “ميسترال” إطلاق عائلة جديدة من النماذج المفتوحة المتعددة اللغات والوسائط تحت اسم Mistral 3، في خطوة تُشكّل توسعًا كبيرًا لطموحات الشركة في سوق النماذج القابلة للتشغيل عبر مختلف الأجهزة، بدءًا من الهواتف حتى البنى السحابية الضخمة.

وتتضمن السلسلة ثلاثة نماذج صغيرة تحت اسم Ministral قدرتها 3 و 8 و 14 مليار مَعلَمة، إلى جانب النموذج الرئيسي Mistral Large 3 الذي درّب باستخدام نحو 3,000 معالج إنفيديا من نوع H200، ويضم النموذج الرئيسي 41 مليار مَعلَمة مفعّلة من إجمالي 675 مليار مَعلَمة، وفق بيانات الشركة.

قدرات مفتوحة المصدر ومعايير أداء متقدمة

تقول الشركة إن نموذج Mistral Large 3 يأتي مفتوح المصدر بالكامل بموجب ترخيص Apache-2.0، مع تركيز على مهام اللغة العامة ودعم تحليل الصور.

ووفق منصة LMArena، فإن النموذج يحتل المرتبة الثانية بين النماذج المفتوحة المصدر غير المتخصصة في الاستدلال، والمرتبة السادسة بين نماذج الاستدلال المفتوحة. وتشير الاختبارات المنشورة إلى أداء مشابه لنماذج مفتوحة رائدة مثل Qwen و DeepSeek.

وتتوفر نماذج Mistral 3 عبر منصتي Mistral AI Studio و Hugging Face، إلى جانب منصات سحابية كبرى مثل Amazon Bedrock و Azure Foundry و IBM WatsonX و Together AI. وأوضحت الشركة أنها تعاونت بنحو وثيق مع إنفيديا في أثناء تطوير النماذج الجديدة.

خلفية تنافسية واستثمارات أوروبية ضخمة

يأتي هذا الإطلاق وسط منافسة محتدمة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، خاصةً بعد إطلاق جوجل نموذج Gemini 3 حديثًا، وما تبعه من “حالة طوارئ” داخل OpenAI لتسريع تطوير نماذج ChatGPT، وإطلاق نموذج جديد عالي الأداء.

وتُعد ميسترال أكثر شركات الذكاء الاصطناعي الأوروبية قيمةً، وتقترب قيمتها السوقية من نحو 14 مليار دولار، لكنها ما زالت بعيدةً عن منافسة شركات أمريكية مثل OpenAI وأنثروبيك؛ إذ تبلغ القيمة السوقية لكلٍ منهما 500 و 300 مليون دولار على الترتيب.

وتسعى شركة ميسترال إلى تعزيز حضورها في القطاع المؤسسي بعد عقود أبرمتها حديثًا مع مجموعات أوروبية كبرى مثل BNP Paribas و Stellantis، إلى جانب تعاون جديد مع بنك HSBC لتطوير أدوات للتحليل المالي والترجمة.