“مجتمع ذكاء”.. مشروع واعد لتمكين الشباب السوري في القطاع الرقمي

في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي في سوريَة، جرى، حديثًا، إطلاق مشروع مجتمع ذكاء، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويهدف المشروع إلى تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في المجال التقني، وتعزيز دورها في دعم التحول الرقمي داخل المجتمع السوري.

منصة شراكة:

مشروع مجتمع ذكاء، يأتي كإطار وطني يهدف إلى تنظيم طاقات الشباب والجمعيات والمبادرات التقنية في مختلف محافظات سوريَة، وتوجيهها نحو برامج عملية تصل آثارها مباشرة إلى المواطنين، وخاصة أقل الفئات وصولًا إلى فرص التدريب والعمل في القطاع الرقمي.

كما يسعى المشروع إلى تحسين الخدمات الرقمية الحكومية، وتطوير قنوات تواصل فعّالة مع المواطنين لاستطلاع احتياجاتهم واقتراحاتهم.

وفي تصريح له خلال إطلاق المشروع، أكد معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن مشروع (مجتمع ذكاء) يشكل منصة شراكة مفتوحة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق تكامل بين جميع الأطراف المعنية لتحسين وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة.

وبدورها أوضحت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة هند قبوات، أن الهدف هو “فتح باب جديد لشبابنا وشاباتنا لمنحهم مهارات وفرص عمل حقيقية”. وأكدت أن هذه المبادرة سوف تمنح أيضًا الكثير من أصحاب الهمم فرصة الحصول على حياة كريمة.

مسارات رئيسية للمشروع:

يرتكز مشروع مجتمع ذكاء على ثلاثة مسارات رئيسية، تتضمن:

حاضنة للجمعيات الشبابية التقنية : تهدف إلى تسهيل ترخيص الجمعيات والمبادرات الشبابية التقنية، وربطها ببرامج وطنية للتمكين الرقمي، وستكون هذه الحاضنة بمنزلة نقطة انطلاق للمشاريع التقنية التي تخدم المجتمع وتُساهم في رفع كفاءة المهارات الرقمية.

: تهدف إلى تسهيل ترخيص الجمعيات والمبادرات الشبابية التقنية، وربطها ببرامج وطنية للتمكين الرقمي، وستكون هذه الحاضنة بمنزلة نقطة انطلاق للمشاريع التقنية التي تخدم المجتمع وتُساهم في رفع كفاءة المهارات الرقمية. تمكين الجمعيات والمنظمات التقنية القائمة : سيتضمن هذا المسار توفير التدريب والفعاليات المتخصصة، كما سيساعد في إشراك هذه المنظمات في مشاريع التحول الرقمي التي تُنفذ على مستوى الدولة، ويهدف هذا المسار إلى تعزيز قدرات المنظمات غير الربحية في مجال التكنولوجيا الرقمية.

: سيتضمن هذا المسار توفير التدريب والفعاليات المتخصصة، كما سيساعد في إشراك هذه المنظمات في مشاريع التحول الرقمي التي تُنفذ على مستوى الدولة، ويهدف هذا المسار إلى تعزيز قدرات المنظمات غير الربحية في مجال التكنولوجيا الرقمية. استقطاب المنظمات والشركات التقنية: سيتم استقطاب المنظمات غير الربحية التقنية والشركات التكنولوجية والجامعات ومراكز الأبحاث داخل سوريَة وخارجها لتبادل الخبرات والتعاون في تصميم برامج مشتركة تهدف إلى بناء الكفاءات الرقمية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تُعلن الوزارتان المعنيتان عن الآليات الخاصة بالانضمام إلى المسارات الثلاثة ومعايير الاستفادة من المشروع قريبًا، عبر قنواتهما الرسمية.

دور مشروع مجتمع ذكاء في تمكين الشباب رقميًا:

يُعدّ مشروع مجتمع ذكاء خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في سوريَة، ويُعدّ بمنزلة منصة لتشجيع الابتكار والتعاون بين مختلف الجهات، بما يساهم في بناء مجتمع رقمي قادر على المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى صنع بيئة مواتية لتحسين فرص الشباب في العمل في القطاعات التقنية، وتوفير فرص تدريبية تساعدهم في اكتساب المهارات اللازمة للعمل في المجال الرقمي.

تعزيز التحول الرقمي في سوريَة:

في ظل التحديات التي تواجهها سوريَة في مجال التحول الرقمي، يأتي مشروع مجتمع ذكاء ليكون ركيزة أساسية في تسريع هذا التحول. ويُتوقع أن يسهم المشروع بنحو كبير في تحسين خدمات الحكومة الرقمية، وزيادة الوعي المجتمعي بشأن أهمية التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة.