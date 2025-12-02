بعد 3 سنوات على إطلاق ChatGPT.. أين تجد OpenAI نفسها في سباق الذكاء الاصطناعي؟

تواجه شركة OpenAI أكبر ضغط على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق ChatGPT، مع نجاح جوجل وأنثروبيك في تضييق الفجوة التقنية معها، وتقديم نماذج متقدمة تهدد مكانة الشركة الناشئة التي تُقدَّر قيمتها بنحو 500 مليار دولار.

وبعد ثلاث سنوات على إطلاق ChatGPT، تجد OpenAI نفسها أمام تحديات غير مسبوقة تشمل الارتفاع الكبير في تكاليف مراكز البيانات التي تشغّل منتجاتها، والصعوبات التقنية للحفاظ على موقعها في طليعة النماذج المتقدمة، إضافة إلى معركة مستمرة للاحتفاظ بالمواهب البارزة في الشركة.

وتزامنت هذه الضغوط مع صعود جوجل التي أعلنت حديثًا نموذجها الجديد Gemini 3، الذي يُنظر إليه على أنه تجاوز قدرات نموذج GPT-5 الأحدث من OpenAI، خاصةً في جوانب تتعلق بكفاءة التدريب.

وقال توماس وولف، الشريك المؤسس والمسؤول العلمي في منصة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة Hugging Face: “لقد تغيّر العالم الذي كانت فيه OpenAI متقدمة على الجميع بوضوح. نحن أمام واقع جديد”.

عودة قوية لجوجل بعد سنوات من التراجع

قبل إطلاق Gemini 3، كان سام ألتمان قد حذّر موظفيه عبر مذكرة داخلية من “ضغوط تنافسية قصيرة المدى” مع توقع “أجواء صعبة لمدة من الزمن”.

وقبل عام واحد فقط، كان كثيرون يَعدّون جهود جوجل لمنافسة OpenAI شبه ميؤوس منها، خاصةً مع المخاوف من تراجع قوة محرك البحث الخاص بها لصالح ChatGPT وتطبيقات البحث الذكية الجديدة مثل Perplexity.

لكن جوجل قلبت المعادلة هذا العام بعد سلسلة من التحديثات والإضافات الجديدة، إضافةً إلى الانتشار الكبير لأداة تعديل الصور Nano Banana، وقد رفعت هذه التطورات عدد مستخدمي تطبيق Gemini إلى 650 مليون مستخدم شهريًا، مقارنةً بنحو 400 مليون في مايو.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة ألفابت – الشركة الأم لجوجل – لتقترب من 4 تريليونات دولار لأول مرة، مدعومةً بتوقّع أنْ تجمع جوجل بين نفوذها في البحث والخدمات السحابية والهواتف الذكية لتقديم قدرات ذكاء اصطناعي ملائمة لمليارات المستخدمين.

وقال كوراي أوغلو، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في جوجل ومدير التكنولوجيا في شركة DeepMind التابعة لها، إن الشركة حققت “قفزة كبيرة في الأداء” بفضل الاعتماد على رقاقاتها المخصصة من نوع TPU خلال تدريب Gemini 3، دون الحاجة إلى الاعتماد على رقاقات إنفيديا.

ويرى محللون أن جوجل استعادت ثقتها التقنية، وأن الضغط الحقيقي انتقل الآن إلى سام ألتمان وقدرته على تحويل منتجات OpenAI إلى نموذج ربحي مستدام.

إشادات واسعة بتقدم جوجل على OpenAI

تفوقت نماذج جوجل الجديدة على GPT-5 في عدة اختبارات قياسية، وقد نالت إشادات واسعة من المستخدمين والخبراء وشخصيات نافذة في المجال التقني، مثل مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، الذي صرّح قائلًا إنه لن يعود مرة أخرى إلى استخدام ChatGPT بعد استخدامه Gemini 3.

ومن جانبها، رحّبت OpenAI علنًا بالمنافسة، مؤكدةً أنها عنصر يدفع المجال كله إلى الأمام، في حين أشار مارك تشين، مسؤول الأبحاث في الشركة، إلى أن نماذج OpenAI “ما زالت تحدد المعيار في الأداء والموثوقية والفائدة العملية”.

لكن في الداخل، يواجه الموظفون شعورًا متزايدًا بالضغط في ظل منافسة شركات تملك موارد مالية هائلة.

انتقادات.. توسّع مفرط وتشتت في الأولويات

يؤكد بعض الخبراء أن OpenAI توسعت أكثر من اللازم عبر إطلاق منتجات متعددة بوتيرة سريعة، منها أدوات للبرمجة المؤتمتة، وتطبيق توليد الفيديو Sora.

وتواجه الشركة كذلك رهانًا ماليًا ضخمًا بعد تعهدها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الحوسبة خلال السنوات الثمانية المقبلة، وهي أرقام تفوق إيراداتها الحالية بأضعاف كبيرة، مما دفع شركاءها إلى الاعتماد على الاستدانة لتمويل هذا التوسع.

ويُعد أكبر تحدٍ أمام OpenAI إيجاد مصادر دخل كافية لدعم استثماراتها الضخمة، وترى الشركة أنها تستطيع في السنوات المقبلة جذب مئات الملايين من المشتركين أصحاب الحسابات المأجورة لـ ChatGPT، لكن خطتها لزيادة العائدات عبر الإعلانات – خاصةً من خلال تطبيق Sora – سوف تدخلها في منافسة مباشرة مع شركات تمتلك حضورًا قويًا في مجال الإعلانات الرقمية مثل ميتا وألفابت (جوجل).

صعود أنثروبيك في قطاع المؤسسات

تواصل شركة أنثروبيك Anthropic، التي أسسها موظفون سابقون في OpenAI وتُقدّر قيمتها بأكثر من 300 مليار دولار، بناء قاعدة متينة في سوق الشركات. ويرى عملاء الشركة أن تركيزها المستمر على أمان الذكاء الاصطناعي ساعدها في تقديم أدوات أكثر موثوقية للمؤسسات.

ومع أن ChatGPT يملك أكثر من 800 مليون مستخدم، فإن روبوت أنثروبيك Claude يحافظ على سمعة قوية بفضل قدراته العالية في البرمجة والاستخدام المهني.

ويرى الخبراء أن من المبكر استبعاد OpenAI من المنافسة، وأن كافة الشركات الكبرى تمتلك فرصًا ضخمة لتحقيق نجاحات كبيرة في سوق تتسع للعديد من المنافسين.