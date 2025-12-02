الكشف عن Galaxy Z TriFold.. أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Galaxy Z TriFold، الذي يُعد أول هاتف ذكي من الشركة بشاشة تحتوي على طيّتين بدلًا من طيّة واحدة، وبتصميم مختلف عن الهواتف التقليدية القابلة للطي.

تصميم ثلاثي الطي بآلية محسّنة

يعتمد الهاتف على تصميم مطويّ للداخل لحماية الشاشة الرئيسية التي يصل قياسها عند فتح الجهاز إلى 10 إنشات، في حين تأتي الشاشة الخارجية بقياس قدره 6.5 إنشات مع تقليل واضح لآثار الطي.

وتؤكد سامسونج أن آلية الطي الجديدة صُممت لتسهيل عملية الفتح والإغلاق، مع تزويدها بتنبيه خاص لإخطار المستخدم عند طي الجهاز على نحو غير صحيح.

ويستخدم الجهاز مفصلًا مصنوعًا من التيتانيوم مع تحسينات في الثبات. وتقول الشركة إن التصميم الجديد يوفر طيًّا أكثر سلاسة واستقرارًا، مع تعزيز المتانة بفضل قطعة معدنية رقيقة تحمي آلية الطي من الضرر. ويوفّر الهاتف طبقة حماية معززة فوق طبقة امتصاص الصدمات، فضلًا عن إطار من الألمنيوم يمنع تلامس الشاشات عند الطي.

وزوّدت الشركة الهاتف ببطارية سعتها الإجمالية 5,600 ملي أمبير مكونة من 3 خلايا منفصلة، وتقول سامسونج إنها أكبر بطارية تستخدمها في أي هاتف ذكي لها حتى الآن.

كاميرات احترافية وتجربة استخدام فريدة

يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية منها كاميرا رئيسية دقتها 200 ميجابكسل، وأخرى فائقة الاتساع دقتها 12 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا مكبرة دقتها 10 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3 مرات.

ويحتوي على كاميرتَي سيلفي بدقة قدرها 10 ميجابكسل لكل منهما؛ واحدة في الشاشة الرئيسية وأخرى في الغطاء الخارجي.

ويدعم Galaxy Z TriFold تشغيل ثلاثة تطبيقات عمودية في الوقت نفسه، مع إمكانية تغيير أحجام النوافذ، ومشاهدة المحتوى بملء الشاشة، واستخدام الجهاز رأسيًا للقراءة.

وأضافت سامسونج دعمًا مستقلًا لواجهة Samsung DeX، مما يسمح بتشغيل ما يصل إلى أربعة مساحات عمل وخمسة تطبيقات متزامنة، كما حُسّنت تطبيقات سامسونج للاستفادة من الشاشة الكبيرة، إضافة إلى تحسين تجربة أداة الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini Live.

ويبدأ طرح Galaxy Z TriFold في كوريا يوم 12 ديسمبر، على أن يصل لاحقًا إلى أسواق أخرى مثل الصين وتايوان وسنغافورة والإمارات، ولم تكشف الشركة عن سعره حتى الآن.