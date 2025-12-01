الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في سوريَة.. رسائل واضحة بشأن التحول الرقمي

شكلت مشاركة سوريَة الأولى في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (Global Entrepreneurship Week)، حدثًا بارزًا في المشهد التقني المحلي، مع انتشار الفعاليات في محافظات متعددة وجمع رواد الأعمال والخبراء من الداخل والخارج.

وقد ساهم ذلك الأسبوع في إيجاد مساحات نقاش بشأن متطلبات البنية التحتية الرقمية، وآليات تمويل الشركات الناشئة، وفرص التوسع في السوق، مما أتاح تقييمًا عمليًا لقدرة البيئة الريادية في سوريَة على مواكبة تحولات الاقتصاد الرقمي.

نُظِّم الحدث بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومنظمة “ستارت أب سوريَة”، واستضافه نادي شوترز في منطقة المزة بدمشق، بمشاركة مؤسسات اقتصادية وجامعات وجمعيات تقنية، وضيوف وخبراء من خارج البلاد.

التحول الرقمي ضرورة إستراتيجية:

وفي كلمة له خلال حفل الاختتام، أكد معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال “شكّل فرصة حقيقية لعودة العالم إلى سوريَة، ودعم رواد الأعمال السوريين في إطلاق مشاريعهم والنهوض بالقطاع والشركات الناشئة، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل”.

وخلال حفل الاختتام الذي شهد إعلان جوائز (StartUp Syria Awards 2025) مساء السبت، شدّد الوزير هيكل على أن “الجرأة هي التي تصنع مستقبل الوطن”، مضيفًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة إستراتيجية.

كما أشار معاليه إلى جهود الوزارة في تعزيز البنية التحتية التقنية، والسعي إلى توفير تمويل عبر صناديق الاستثمار، ودعم الحاضنات الجامعية، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني “لضمان بيئة متكاملة لريادة الأعمال”.

مشاركة واسعة:

بدوره أوضح مدير الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، الدكتور سنان حتاحت، في حديث إلى وكالة الأنباء السورية، أن الفعاليات “جمعت السوريين في الداخل والخارج لتبادل الأفكار وتوسيع آفاق المشاريع نحو الأسواق الخارجية، وإعادة إدماج الشركات التي نشطت خارج البلاد في السوق المحلي”.

وأما رامي بو جودة، الشريك الإداري لشركة Termendom اللبنانية، فأكد حرص الشركة على دعم المنظومة الريادية في سوريَة عبر الاطلاع على مشاريع الرواد المحليين وتبادل الخبرات معهم.

انتشار وطني لثقافة الريادة:

شهد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تنظيم أكثر من 75 نشاطًا وُزّعت على 25 مدينة وبلدة في مختلف المحافظات، وورشات عمل ومحاضرات وجلسات نقاش وتدريب متخصص في الابتكار، وتمويل المشاريع، والاستثمار، وريادة المرأة، وتوسيع الأعمال، والأثر المجتمعي.

ووَفق المنظمين، هدفت الفعاليات إلى تعزيز ثقافة الابتكار، وبيان دور ريادة الأعمال في التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتسليط الضوء على الشركات الناشئة ذات التأثير.

إعلان جوائز StartUp Syria Awards 2025:

وُزِّعت خلال الحفل الختامي الجوائز على أربع فئات رئيسية:

منظمة العام: حصدت هذه الجائزة منظمة سند الشباب، لوصول خدماتها إلى أكثر من 30 ألف مستفيد وتوفير فرص عمل للشباب.

حصدت هذه الجائزة منظمة سند الشباب، لوصول خدماتها إلى أكثر من 30 ألف مستفيد وتوفير فرص عمل للشباب. رائدة الأعمال للعام: حصدت هذه الجائزة باهلة حجازي، مؤسسة شركة STAKERO، لدورها في تطوير بيئة اقتصادية رقمية مفتوحة عبر منصات رقمية.

حصدت هذه الجائزة باهلة حجازي، مؤسسة شركة STAKERO، لدورها في تطوير بيئة اقتصادية رقمية مفتوحة عبر منصات رقمية. رائد أعمال 2025: حصد هذه الجائزة، عامر بارودي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة NASAVE، تقديرًا لمثابرته وقدرته على تجاوز الصعوبات وتحقيق طموحات في التنمية.

حصد هذه الجائزة، عامر بارودي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة NASAVE، تقديرًا لمثابرته وقدرته على تجاوز الصعوبات وتحقيق طموحات في التنمية. الشركة الناشئة للعام: حصد هذه الجائزة تطبيق “يلا غو” لنقل الركاب، وذلك لتقديمه حلولًا تقنية مبتكرة للسوق المحلي.

كما كُرِّم مجموعة من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المبادرات الريادية خلال الفعالية.

التحول الرقمي يبدأ من التعليم:

وفي حديث خلال الحفل، شدد رئيس اللجنة الإدارية بدمشق في الجمعية العلمية السورية، الدكتور باسل الخشي، على أن ريادة الأعمال “هي الأساس في عملية التحول الرقمي”، لافتًا إلى أن معظم الشركات العالمية العملاقة بدأت كمشاريع ناشئة صغيرة، “لكنها تحولت إلى مؤسسات كبرى بفضل الدعم والمناخ التشريعي”.

وأشار الخشي إلى حاجة سوريَة إلى بنية تحتية متكاملة؛ تشمل قوانين ضريبية محفزة، ومساحات عمل مشتركة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات.

كما نبه على أن المناهج التعليمية الحالية لا تتضمن مادة لريادة الأعمال، في حين يتعلم الطلاب في دول أخرى مبادئ القيادة والابتكار من سن مبكرة “مما يرسخ ثقافة الريادة ويدعم بناء شركات مستقبلية مؤثرة”.

سوريَة تنضم إلى خريطة الريادة العالمية:

يأتي تنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في سوريَة ضمن مبادرة سنوية تُقام في نحو 200 دولة حول العالم، وتهدف إلى إبراز دور الابتكار والشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومع اختتام الحدث في دمشق، يرى المنظمون أن المشاركة الواسعة، والحضور الرسمي، وتنوع الأفكار والمشاريع، تمثل مؤشرًا على عودة سوريَة إلى خريطة الريادة العالمية، ورغبة قطاعها التقني في مسايرة التحول الرقمي العالمي، وفتح الباب أمام جيل جديد من الابتكارات المحلية.