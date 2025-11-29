يأتي هاتف موتورولا Edge 70 الجديد في هيكل أنحف وأخف وزنًا من الطراز السابق، كما أنه أخف من هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge، وهاتف iPhone Air. ويمتاز هذا الهاتف بالمتانة العالية؛ ويدعم معياري IP69 و MIL-STD-810H. كما يتمتع بالأداء القوي والسريع، ويدعم الشحن السريع ويأتي مع نظام تصوير احترافي، ويدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Edge 70 الجديد:

التصميم والشاشة

يأتي هاتف موتورولا Edge 70 الجديد في هيكل نحيف وخفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 159 جرامًا وتبلغ سماكته 6 ملم، وهذا يجعله الأخف وزنًا مقارنة بكل من Galaxy S25 Edge و iPhone Air، لكنه ليس الأنحف؛ إذ يبلغ سُمك هاتف آيفون آير 5.6 ملم، ويبلغ سُمك هاتف سامسونج 5.8 ملم.

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP69، كما يدعم معيار MIL-STD-810H لمقاومة الظروف البيئية القاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم الهاتف شاشة من نوع P-OLED بقياس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية +HDR10. ويصل سطوع الشاشة إلى 4500 شمعة في المتر المربع؛ مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج والأداء

يعمل هاتف موتورولا Edge 70 بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 من كوالكوم الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 722. ويحقق الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية والألعاب، فقد سجل 1125461 نقطة في اختبار AnTuTu، و 4185 نقطة في اختبار GeekBench 6.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 16، وواجهة المستخدم Hello UI، وسيحصل على أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.

يدعم هاتف موتورولا Edge 70 مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة لتجربة الاستخدام، أبرزها: مساعد جوجل الذكي (Gemini)، والمساعد الذكي من موتورولا Moto AI الذي يمكنه تلخيص الإشعارات، وتسجيل المحتوى المعروض على الشاشة وتلخيصه، وإنشاء الصور.

يمكن للمستخدم استدعاء شريط الدردشة الخاص بالمساعد Moto AI عبر زر الذكاء الاصطناعي AI Key الموجود على الجانب الأيسر من الهاتف. وبالإضافة إلى استدعاء المساعد الذكي، يؤدي الضغط على زر الذكاء الاصطناعي إلى فتح قائمة تسمح بالوصول السريع إلى أدوات ذكية، مثل:

Catch me up: أداة تجمع ملخصات لكل الإشعارات الواردة في مكان واحد.

Image Studio: أداة لإنشاء صور أو ملصقات أو صور رمزية بالذكاء الاصطناعي.

Pay Attention: أداة مخصصة للتسجيل الصوتي والنسخ والتلخيص.

الكاميرا

يضم هاتف موتورولا Edge 70 الجديد نظام تصوير مكونًا من كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتضم مستشعرًا يبلغ حجمه 1/1.56 بوصة، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري (OIS).

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، مع زاوية تصوير تبلغ 120 درجة، وتدعم التركيز التلقائي.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

تلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا جميلة في الإضاءة الجيدة، وستلاحظ أن التفاصيل واضحة والألوان تظهر بدرجاتها الطبيعية، ولا يظهر أي تشويش واضح.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف موتورولا Edge 70 الجديد على بطارية تبلغ سعتها 4800 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا.

يمكن أن يستمر الهاتف بالعمل لمدة تبلغ 13 ساعة من الاستخدام المستمر، ولمدة تبلغ 11 ساعة من تصفح الويب، ولمدة تبلغ 8 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر

يُباع هاتف موتورولا Edge 70 الجديد بسعر قدره 1999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Edge 70 الجديد:

المواصفات Motorola Edge 70 المعالج معالج (Snapdragon 7 Gen 4) من كوالكوم الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 4800 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر، والرمادي، والأزرق الداكن. نظام التشغيل أندرويد 16. الوزن 159 جرامًا. السعر 1999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.