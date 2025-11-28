5 أسباب تشرح عودة جوجل إلى صدارة سباق الذكاء الاصطناعي

شهدت شركة جوجل تحولًا جذريًا في سباق الذكاء الاصطناعي خلال الآونة الأخيرة، لتنتقل من التأخر عن المنافسين إلى ريادة المشهد التقني العالمي. ويأتي نجاحها الأخير مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، بدءًا من إطلاق نموذجها الجديد Gemini 3 وصولًا إلى الدعم الاستثماري البارز من وارن بافيت، فضلًا عن انتصاراتها القانونية.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من بدء ثورة الذكاء الاصطناعي، نجحت جوجل في تحقيق تحول مذهل ظهر جليًا مع نموذجها الجديد Gemini 3، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا. وفي الوقت نفسه، تجاوزت القيمة السوقية لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، منافستها مايكروسوفت، لتقترب قيمتها من الوصول إلى 4 تريليونات دولار، مع ارتفاع سعر سهمها بنحو 70% هذا العام.

نموذج Gemini 3 يحقق نجاحًا باهرًا

أطلقت جوجل نموذج Gemini 3 الأسبوع الماضي، وقد حاز النموذج تقييمات إيجابية واسعة. ويتفوق النموذج الجديد على سلفه في مجالات إنشاء الأكواد والتصميم والتحليل، ويتفوق على النماذج المنافسة في اختبارات الأداء.

وأظهر قدرة ملحوظة في تصميم المواقع الإلكترونية والألعاب البسيطة؛ مما يوسع استخدامه خارج نطاق البرمجة التقليدية. وقد زاد إطلاق نموذج توليد الصور Nano Banana Pro المُحسّن المعتمد على Gemini 3 الضجة الإعلامية المُصاحبة لإطلاق نماذج الشركة الجديدة.

رقاقات جوجل تعزز الأداء

استثمرت جوجل لأكثر من عقد في تطوير رقاقاتها الخاصة “Tensor Processing Units”، المعروفة اختصارًا باسم TPU، لتدريب نماذج Gemini. وتُعد هذه الرقاقات إعلانًا تجاريًا للشركة، إذ تسعى إلى جذب شركات أخرى لاعتمادها في نماذجها الخاصة.

وتقدم جوجل هذه الرقاقات عبر خدماتها السحابية، وتعمل على جذب المزيد من العملاء. وتشير التقارير إلى محادثات متقدمة مع ميتا لعقد صفقة ضخمة قد تضع بعض شرائح جوجل في مراكز بيانات ميتا.

انتصار قانوني يحمي جوجل

في سبتمبر، أصدر قاضٍ فيدرالي عقوبات على جوجل في قضية مكافحة الاحتكار المتعلقة بسوق البحث عام 2020، لكنها لم تؤثر في أعمال الشركة الضخمة في البحث والإعلانات؛ لأن حكم المحكمة سمح لجوجل بالاستمرار بدفع رسوم للشركاء مثل آبل لوضع محرك بحثها افتراضيًا في أجهزتها، مع عدم الإقصاء الكامل للمنافسين، وألزمت الشركة بمشاركة بعض بيانات البحث، وخرجت جوجل شبه سالمة من تلك القضية، التي كادت أن تفككها وتفقدها بعض عناصر سيطرتها، مثل متصفح كروم ونظام أندرويد.

وارن بافيت يراهن على جوجل

استثمرت شركة “Berkshire Hathaway” بقيادة الملياردير الأمريكي وارن بافيت 4.3 مليارات دولار في أسهم ألفابت في الربع الأخير، وهي خطوة بارزة نظرًا إلى تجنب بافيت سابقًا الاستثمار في شركات التقنية العالية النمو. ويعكس هذا القرار ثقة قوية بجوجل، ويشير إلى دعم استثماري كبير يعزز مكانة الشركة في السوق.

الذكاء الاصطناعي لم يهدم محرك البحث

تظل خدمة البحث الإعلانية المصدر الرئيسي لإيرادات جوجل، وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة قدرها 15% في الربع الثالث للعام الجاري، مما يوضح أن الذكاء الاصطناعي لم يضر بمصدر الدخل الأساسي للشركة. بل على العكس، أسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة حجم البحث، في حين تختبر جوجل إدراج الإعلانات في “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode“، وهو نسختها الشبيهة بروبوت المحادثة لكن للبحث، ويبدو أنها تعبر عن تصور الشركة لمستقبل البحث عبر محركها.

ويبرز نجاح جوجل الأخير كيف استطاعت الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والإستراتيجيات الاستثمارية والقانونية لتحقيق هذا التفوق. وكشفت تقارير حديثة عن ضغوط متزايدة تواجهها شركة OpenAI، مطورة ChatGPT، في ظل التقدم الملحوظ الذي حققته جوجل عبر نموذجها الجديد Gemini 3، مما يعكس بوضوح التحوّل الكبير في موازين القوى داخل سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.