جوجل تقلّص الاستخدام المجاني لنموذج Nano Banana Pro

قررت شركة جوجل تقليص عدد مرات استخدام نموذجها الجديد المُخصص لإنتاج الصور Nano Banana Pro للمستخدمين غير المشتركين، بعد الارتفاع الملحوظ في الإقبال على الخدمة خلال الأيام الأخيرة.

ووفقًا لوثيقة دعم نشرتها الشركة، فقد بات بإمكان المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية إنشاء صورتين فقط يوميًا، مقارنةً بثلاث صور سابقًا. وأوضحت الشركة أن “توليد الصور وتحريرها يشهدان طلبًا مرتفعًا”، مشيرةً إلى أن حدود الاستخدام “قد تتغير بنحو متكرر” مع إعادة التعيين يوميًا.

وتشمل القيود أيضًا نموذج “Gemini 3 Pro“، إذ تشير الوثيقة إلى أن غير المشتركين في خططها المأجورة سوف يحصلون على “وصول أساسي” مع حدود يومية متغيرة.

وكانت جوجل قد وفّرت عند إطلاق نموذج Gemini 3 Pro في 18 نوفمبر خمسة استخدامات مجانية يوميًا، على غرار ما قدمته في نسخة Gemini 2.5 Pro.

وأما المشتركون في خطط Google AI Pro و AI Ultra، فلم تشملهم التغييرات الأخيرة، إذ بقيت حدود الاستخدام كما هي عند 100 و 500 طلب يوميًا على التوالي.

ولا تُعد جوجل أول شركة تتجه إلى تقليص الاستخدام المجاني بعد تزايد الإقبال على نماذج توليد الصور؛ فقد سبق لشركة OpenAI أن أخّرت إتاحة ميزة توليد الصور لمستخدمي النسخة المجانية من ChatGPT عقب الإقبال الكبير عليها، قبل أن تعيد توفيرها لاحقًا للجميع.

ويقدّم نموذج Nano Banana Pro مستوى متقدّمًا من توليد الصور استنادًا إلى قدرات نموذج Gemini 3 Pro الجديد، إذ يجمع بين الدقة العالية والفهم السياقي للمشهد، مما يسمح بإنتاج صور احترافية واقعية يمكن الاعتماد عليها في التصميمات التسويقية والمواد الإعلانية.

ويدعم النموذج إدراج النصوص داخل الصور بجودة واضحة ومتناسقة، دون التحديات المعتادة المرتبطة بتشوّه الحروف أو فقدان وضوحها.

ويتيح النموذج إنشاء مشاهد مركّبة تضم عناصر أو صورًا متعددة في لقطة واحدة، مع الحفاظ على تناسق الألوان والتفاصيل، حتى عند التعامل مع مجموعات من الأشخاص. وتُعد هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يعتمدون على المحتوى البصري الديناميكي، سواء لأغراض تجارية أو إبداعية، خاصةً مع قدرة النموذج على إنتاج صور بدقة تصل إلى 2K و 4K.

وتوفّر أدوات Nano Banana Pro إمكانات تعديل واسعة تشمل التحكم في الإضاءة والعمق والزاوية وتغيير الجوّ العام للصورة من النهار إلى الليل، مما يمنح المستخدمين مرونة شبيهة ببرامج التحرير الاحترافية. وتفسّر هذه القدرات الإقبال الكبير على النموذج، وهو ما دفع جوجل إلى فرض حدود يومية على الاستخدام المجاني.

مقالات ذات صلة: دليل Nano Banana Pro.. نصائح جوجل لإنشاء صور احترافية بالذكاء الاصطناعي