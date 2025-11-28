جوجل تبدأ إطلاق وضع توفير الطاقة في تطبيق الخرائط

أعلنت شركة جوجل بدء إطلاق ميزة جديدة في تطبيق الخرائط Google Maps بهدف توفير الطاقة، وقد بدأت الميزة بالظهور في هواتف بكسل 10 التابعة للشركة ضمن تحديث Pixel Drop لشهر نوفمبر 2025.

وأوضحت جوجل أن ميزة “وضع توفير الطاقة” يمكن أن تمدد عمر بطارية الهاتف حتى أربع ساعات إضافية، وهو ما يُعد مفيدًا بنحو خاص في أثناء الرحلات الطويلة حين يصعب شحن الهاتف في أثناء استخدامه على لوحة القيادة.

ويعمل الوضع الجديد في الوضع العمودي فقط وفي شاشة القفل، إذ يتحول التطبيق إلى تصميم أحادي اللون مبسط يحافظ على الخريطة الأساسية، ويعرض المعلومات المهمة فقط مثل الانعطاف التالي ومدة الرحلة المتوقعة، مع إزالة بيانات إضافية مثل السرعة الحالية.

ويمكن للمستخدمين التمرير لأسفل لمراجعة الإشعارات، ويعود التطبيق إلى العرض العادي عند الضغط على زر الطاقة أو لمس الشاشة، أو عند الوصول إلى الوجهة.

وأشارت جوجل إلى أن الوضع يُفعل افتراضيًا عبر تحديث من جانبها، مع إمكانية تعطيله من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم الضغط على “الملاحة Navigation”، ثم اختيار “خيارات القيادة Driving options”، وتفعيل خيار وضع توفير الطاقة أو إيقافه.

وتشكّل الميزة حلًّا عمليًا للسائقين الذين يعتمدون على هواتفهم بدلًا من أنظمة GPS المخصّصة، إذ يمكن أن تُطيل مدة الاستخدام في أثناء الرحلات الطويلة وتقلّل الحاجة إلى شواحن متنقلة. وقد تكون الإضافة حاسمة في حالات الطوارئ أو على الطرق النائية.

ويُتوقع أن توسع جوجل هذه الميزة لتشمل أجهزة أخرى مستقبلًا، في حين يبقى تقييدها حاليًا على سلسلة بكسل 10 خطوة مؤقتة، إذ تطرح الشركة بعض المزايا أولًا لأجهزتها بنحو حصري قبل تعميمها في باقي الأجهزة.

ويتوقع أن تلجأ جوجل أيضًا إلى إدماج وضع توفير الطاقة أيضًا في تطبيق الخرائط في نظام السيارات Android Auto لاحقًا.