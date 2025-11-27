الجدل يتصاعد حول مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي.. ماذا يقول قادة التكنولوجيا؟

يتصاعد الجدل عالميًا حول مستقبل الوظائف التي نشغلها، وقدرة الذكاء الاصطناعي على القضاء عليها أو خلق فرص جديدة، وسط موجة واسعة من التصريحات الصادرة عن أبرز قادة التكنولوجيا والأعمال. ومع تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي وازدياد انتشاره داخل الشركات، تتباين المواقف بين التحذير من فقدان ملايين الوظائف، وبين التفاؤل بإعادة تشكيل سوق العمل بطريقة أكثر إنتاجية ورفاهية.

ويظهر هذا الانقسام بوضوح في التصريحات الصادرة عن شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وجنسن هوانج وسام ألتمان وجيفري هينتون ومصطفى سليمان وغيرهم، إذ يعرض كل منهم رؤيته حول مستوى التهديد أو الفرص التي يحملها الذكاء الاصطناعي للعالم خلال العقود المقبلة.

داريو أمودي: تحذير من فقدان نصف الوظائف المكتبية

أكد داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، تمسكه بتوقعاته التي تشير إلى إمكانية أن يقضي الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمسة المقبلة على نصف الوظائف المكتبية الأولية. وقال إن الحكومات “تُخفي” خطورة الموقف، مشددًا على ضرورة مصارحة الجمهور.

وأضاف أمودي أن التوقعات الزمنية صعبة بسبب سرعة التطور وتبني التقنيات الجديدة، مشيرًا إلى وجود فجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية وما يمكن أن تصل إليه مستقبلًا.

إيلون ماسك: تسونامي سوف يجتاح الوظائف المكتبية

شبّه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بـ”تسونامي أسرع من الصوت”، مؤكدًا أن الوظائف المكتبية ستكون من أولى الفئات التي سوف تتأثر.

وقال ماسك إن الإقبال على الوظائف سوف يستمر، مشيرًا إلى أن الوظائف الرقمية – المتركزة أمام الشاشات – سوف تُستبدل بسرعة “كالبرق”، في حين أن أعمالًا أخرى كالزراعة والطهي سوف تستمر لمدة أطول. ومع ذلك، يرى ماسك إمكانية أن يقودنا الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل مزدهر يضمن دخلًا مرتفعًا شاملًا للجميع.

جنسن هوانج: الوظائف ستذهب لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي

رفض الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانج تحذيرات أمودي بشأن مستقبل الوظائف، مؤكدًا أن العاملين الذين يتبنّون الذكاء الاصطناعي هم من سوف يحصلون على الوظائف، وليس الروبوتات نفسها.

وقال: “لن تخسر وظيفتك لروبوت، بل ستخسرها لشخص يستخدم روبوتًا”. وأشار إلى أن الشركات التي تعتمد التقنيات الجديدة سوف تنمو أكثر من غيرها.

جيمي ديمون: أسبوع العمل قد يصبح 3 أيام

توقع رئيس JPMorgan، جيمي ديمون، أن يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي إلى تقليص أسبوع العمل إلى 3 أو 4 أيام خلال العقود القادمة، مؤكدًا أن مستوى الرفاهية سوف يرتفع بنحو كبير.

وشدد ديمون على ضرورة الاستعداد لتأثيرات فقدان الوظائف، داعيًا الحكومات والقطاع الخاص إلى وضع برامج فورية لإعادة التدريب، ودعم الدخل، ومساعدة العمال على الانتقال إلى مدن أو مجالات جديدة.

سام ألتمان: “العالم غير مستعد للحظة الروبوتات البشرية”

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن الذكاء الاصطناعي سوف يُحدث تغييرًا كبيرًا في طبيعة الوظائف، مؤكدًا أنه “سيأخذ بعض الوظائف ويخلق أخرى جديدة”.

وأكد ألتمان أن العالم لم يختبر بعد “لحظة الروبوتات البشرية”، عندما تصبح رؤية روبوتات تشبه البشر جزءًا من الحياة اليومية، مشيرًا إلى أنها لحظة “قريبة جدًا”، وسوف تشعل نقاشات واسعة حول دور البشر في العمل.

جيم فارلي: نصف الموظفين الإداريين مهددون

تشارك الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، مع أمودي توقعاته المتشائمة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي “سوف يستبدل حرفيًا نصف الموظفين الإداريين في الولايات المتحدة”. وعبّر عن مخاوفه من أن التعليم يركز أكثر من اللازم على الشهادات الجامعية بدلًا من المهارات العملية المطلوبة مستقبلًا.

آندي جاسي: الذكاء الاصطناعي يغير هيكل الوظائف في أمازون

كشف آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون، في مذكرة داخلية، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي سوف يغيرون طريقة تنفيذ الأعمال داخل الشركة، وأن ذلك سيؤدي إلى تقليل الحاجة إلى بعض الوظائف وزيادة وظائف أخرى.

يان لوكون: البشر سيظلون “رؤساء الذكاء الاصطناعي”

أعرب يان لو كون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا سابقًا، عن دعمه لموقف جنسن هوانج، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي قد يستبدل بعض الوظائف، لكنه شدد على أن البشر سوف يكونون دائمًا “رؤساء” الأنظمة الذكية، وأن العلاقة بين الطرفين سوف تظل خاضعة للإنسان.

مصطفى سليمان: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الوظائف التي لا نحبها

قال الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، مصطفى سليمان، إن تأثير الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة، لكن الاختلاف يكمن في توقيته فقط؛ هل سيحدث خلال 10 سنوات أم 50 سنة؟

وأوضح أن الكثير من الأعمال الروتينية سوف تختفي، لأن “معظم الناس لا يريدون القيام بها أصلًا”، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي سيتيح فرصًا للعمل الإبداعي.

ديميس هاسابيس: الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف عالية القيمة

قال ديميس هاسابيس، الحائز على جائزة نوبل والمؤسس المشارك لشركة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل ديب مايند، إن الذكاء الاصطناعي سوف يولد وظائف “عالية القيمة”، وسوف يساعد الأشخاص ذوي المهارات التقنية على “تضخيم قدراتهم”.

ونصح الشباب بدراسة مجالات STEM، وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ لأنها ضرورية لفهم كيفية بناء الأنظمة الذكية واستخدامها بنحو فعّال.

جيفري هينتون: “ستحتاج إلى أن تكون ماهرًا جدًا”

حذر جيفري هينتون، المعروف بـ”عرّاب الذكاء الاصطناعي”، من أن معظم الأعمال الذهنية الروتينية سوف تختفي، مؤكدًا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستصل يومًا إلى مرحلة تتفوق فيها على البشر في كل الأعمال العقلية. وأشار إلى أن المهن اليدوية – مثل السباكة – سوف تكون أكثر أمانًا على المدى الطويل.

إريك يوان: نحو أسبوع عمل من 3 أيام

أكد إريك يوان، الرئيس التنفيذي لمنصة Zoom، أن الذكاء الاصطناعي سوف يجعل العمل أكثر مرونة، متوقعًا أن تنتقل الشركات إلى أسبوع عمل من 3 أو 4 أيام.

وقال إن بعض الوظائف – مثل الوظائف الأولية في هندسة البرمجيات – سوف يستبدلها الذكاء الاصطناعي، لكن إدارة الأكواد والوكلاء الرقميين سوف تظل بحاجة إلى البشر.

أرافيند سرينيفاس: مرحلة انتقالية صعبة قبل ظهور وظائف جديدة

قال أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة Perplexity، إن العالم سوف يشهد “مرحلة مؤقتة” من فقدان الوظائف، لكنه أكد أن رجال الأعمال يمكنهم خلق فرص جديدة عندما يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في بناء شركاتهم. وأضاف أنه لا ينبغي “تلطيف” ما سيحدث، وأن بعض الناس “سيعانون” مؤقتًا خلال مرحلة التحول.

وفي المحصلة، يظل مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي موضوعًا خلافيًا بين المتفائلين والمتشائمين، لكن الجميع يتفق على أن التحول قادم لا محالة، وأن السنوات المقبلة سوف تشهد إعادة تشكيل عميقة لسوق العمل العالمي.