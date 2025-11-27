يأتي هاتف Realme GT 8 Pro الجديد مع تحسينات متعددة مقارنة بالطراز السابق؛ فقد حسّنت الشركة التصميم، ومواصفات الشاشة التي أصبحت أكبر وأكثر دقة وأعلى سطوعًا، كما يعمل الهاتف بمعالج جديد، ويدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وقد حصل على تحسينات في نظام التصوير وسعة البطارية.

ولتتعرف مواصفات ومزايا هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Realme GT 8 Pro الجديد:

التصميم والشاشة

يتميز Realme GT 8 Pro بتصميم أنيق، يختلف عن تصميم الطراز السابق، وأهم ما يميزه إطار الكاميرا الخلفية القابل للإزالة والتغيير؛ إذ تحيط بعدسات الكاميرا واجهة دائرية مثبتة بمسمارين صغيرين، وتوفر Realme مِفكًا صغيرًا داخل العلبة، لفكّ المسمارين اللذين يثبتان اللوحة الدائرية في مكانها، مما يكشف عن عدسات الكاميرا الخلفية دون إطار، مع إمكانية تغطيتها بإطار مربع الشكل لتغيير المظهر الخارجي للهاتف. لكن الإصدار القياسي GT 8 Pro لا يأتي مع إطار مربع، على عكس إصدار Dream.

يمتاز هيكل الهاتف بالمتانة العالية؛ إذ يتضمن إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 7i)، ويدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP69؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى مترين لمدة تصل إلى نصف ساعة.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم الهاتف شاشة AMOLED يبلغ قياسها 6.79 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3136 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغيرًا يصل إلى 144 هرتزًا، وتوفر سطوعًا عاليًا يصل إلى 7000 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، وتدعم الشاشة أيضًا تقنيات +HDR10 و Dolby Vision لعرض المحتوى بجودة عالية.

الأداء والمعالج

يعمل Realme GT 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 840؛ مما يوفر أداءً فائق السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.1 تصل سعتها إلى تيرابايت واحد؛ مما يضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة.

يعمل Realme GT 8 Pro بنظام أندرويد 16 وواجهة المستخدم Realme UI 7.0، وسيحصل على أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل. ويدعم الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة لتجربة الاستخدام، أبرزها:

AI Framing Master: مساعد ذكي لضبط إطار الصورة، ويساعد المستخدمين في الحصول على صور جذابة بضغطة واحدة.

أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل: المساعد الذكي Gemini، ومزية Gemini Live، ومزية البحث الدائري Circle to Search.

تطبيق AI Studio: تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي السحابي لتوليد صور فوتوغرافية أو رسومات متحركة واقعية بأساليب مختلفة اعتمادًا على صورة المستخدم. ويتضمن أيضًا أدوات لتحرير الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل: AI Eraser، و AI Ultra Clarity، و AI Unblur.

الكاميرا

يضم Realme GT 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتوفر صورًا عالية الجودة في مختلف ظروف الإضاءة.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتدعم زاوية رؤية قدرها 116 درجة، لالتقاط المشاهد الواسعة.

تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 8K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية. ويتضمن هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي Realme GT 8 Pro على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 ميلي أمبير في الساعة. ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا، ويمكن شحنه إلى نسبة تبلغ 50% في 15 دقيقة، وإلى نسبة تبلغ 100% في 43 دقيقة.

يمكن لهذا الهاتف أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة من الاستخدام المستمر، ولمدة تصل إلى 28 ساعة من بث المحتوى المرئي، ولمدة تصل إلى 19 ساعة من تصفح الإنترنت، ولمدة تصل إلى 10 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر

يُباع هاتف Realme GT 8 Pro الجديد بسعر يبدأ من 800 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتف Realme GT 8 Pro الجديد:

Realme GT 8 Pro المعالج معالج ( Snapdragon 8 Elite Gen 5 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.79 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 7000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 16. الوزن 214 جرامًا. السعر يبدأ من 800 دولار .