بوكو تدخل عالم الهواتف الرائدة بهاتفها الجديد Poco F8 Ultra

أعلنت شركة بوكو، التابعة لشاومي، خلال حدث أقامته في جزيرة بالي الإندونيسية إطلاق أول هاتف رائد لها، وهو هاتف Poco F8 Ultra، في خطوة تُشكّل انتقالًا واضحًا من فئة الهواتف المتوسطة إلى الفئة العليا.

وبالإضافة إلى إصدار ألترا، قدمت بوكو هاتف Poco F8 Pro بمواصفات مرتفعة. ويأتي الهاتفان بتقنيات صوتية متقدمة بفضل شراكة جديدة مع شركة الصوتيات الشهيرة Bose، إضافة إلى عملهما بنظام شاومي الأحدث Xiaomi HyperOS 3 المبني على Android 16، مع باقة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة ودعم Google Gemini. وتؤكد الشركة تقديم 4 سنوات من التحديثات الرئيسية، و 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

وقال كانغ لو، مدير التسويق العالمي والمتحدث باسم بوكو، إن هاتف F8 Ultra يضع “معيارًا جديدًا للهواتف الرائدة الحقيقية”، في حين يهدف F8 Pro إلى جعل “تجربة الهواتف الرائدة الشاملة في متناول عدد أكبر من المستخدمين”.

Poco F8 Ultra

يأتي هاتف Poco F8 Ultra بشاشة كبيرة قياسها 6.9 إنشات، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور الجديد من كوالكوم، بالإضافة إلى معالج VisionBoost D8 المخصص لمعالجة الصور بتقنية “AI Super Resolution”.

وتطلق الشركة على شاشة الهاتف اسم HyperRGB، وتقول إنها تظهر الألوان بشكل أكثر دقة ووضوحًا. ويضم الهاتف بطارية كبيرة سعتها 6500 ميلي أمبير، وهي أكبر بطارية في سلسلة بوكو F حتى الآن. وتدعم البطارية الشحن السلكي حتى 100 واط، والشحن اللاسلكي حتى 50 واطًا.

ويأتي هاتف Poco F8 Ultra بنظام تصوير متقدم يضم كاميرا ثلاثية في الجهة الخلفية، منها كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، إضافةً إلى كاميرا بيرسكوب مكبرة دقتها 50 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا حتى 5 مرات، وكاميرا واسعة المجال دقتها 50 ميجابكسل. وفي الأمام، يضم الهاتف كاميرا سيلفي دقتها 32 ميجابكسل.

ويقدّم الهاتف إصدارًا مميزًا يُسمى “Denim”، ويأتي بتصميم مختلف يستخدم مادة طورتها شاومي تمنحه مظهرًا يشبه قماش الجينز الأزرق، بالإضافة إلى إصدار آخر أسود اللون.

Poco F8 Pro.. أداء عالٍ بسعر أقل

يأتي هاتف Poco F8 Pro بشاشة قياسها 6.59 إنشات بتصميم طفيف الانحناء عند الجوانب، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite العالي الأداء، ويضم بطارية سعتها 6210 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي حتى 100 واط.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، منها كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، إلى جانب كاميرا مكبرة (تليفوتوغرافي) دقتها 50 ميجابكسل بقدرة تقريب بصري حتى 2.5 مرة، وكاميرا واسعة المجال دقتها 8 ميجابكسل. وأما في الأمام، فيأتي الهاتف بكاميرا سيلفي دقتها 20 ميجابكسل.

الأسعار

تطرح بوكو هاتف Poco F8 Ultra بسعر يبدأ من 730 دولارًا أمريكيًا للنسخة التي تضم سعة تخزينية قدرها 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وأما هاتف Poco F8 Pro فيبدأ سعره من 580 دولارًا أمريكيًا.