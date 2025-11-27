إطلاق متصفح Orion لحواسيب ماك.. متصفح جديد يراهن على السرعة والخصوصية

أطلقت شركة Kagi أول إصدار من متصفح Orion لحواسيب آبل العاملة بنظام macOS، بعد مدة تجريبية طويلة امتدت لسنوات، ليأتي كخيار مختلف في سوق تشتد فيه المنافسة بين المتصفحات التي تركّز على دمج الذكاء الاصطناعي.

ويركّز Orion على السرعة والخصوصية، مستهدفًا في الأساس مستخدمي أجهزة آبل، بفضل اعتماده على محرك WebKit، الذي يعتمد عليه متصفح سفاري أيضًا، وتقديمه تجربة شبيهة بمتصفح آبل، ولكن دون أي تتبع لبيانات الاستخدام.

وعلى عكس كثير من المتصفحات الحديثة، لا يضع Orion الذكاء الاصطناعي في قلب تجربته، مع إمكانية إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي عند الحاجة. وتؤكد Kagi أن المتصفح لا يجمع أي بيانات تتبع أو معلومات حول سلوك التصفح، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن مستوى أعلى من الخصوصية.

ويقدم Orion مجموعة من المزايا التي تركز على تحسين تجربة التصفح دون إثقال المتصفح بوظائف غير ضرورية، ومن أبرز هذه المزايا ميزة “وضع التركيز Focus Mode” التي تسمح بتحويل أي موقع إلى مساحة خالية من الإلهاء والتشتت، وهو ما يساعد المستخدمين على التركيز في أثناء الكتابة أو العمل على التطبيقات اليومية.

ويوفّر المتصفح ميزة “معاينة الروابط Link Preview” التي تتيح معاينة المحتوى القادم من البريد أو الملاحظات أو تطبيقات الدردشة دون الحاجة إلى فتح تبويب جديد، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على مساحة عمل نظيفة ومنظمة.

ويتيح المتصفح تخصيصًا واسعًا لواجهة التصفح من خلال شريط الأدوات المصغّر، وقائمة الأوامر الإضافية، وخصائص ضبط مظهر الصفحات، مما يمنح المستخدم قدرة أكبر على التحكم في شكل المتصفح.

ويقدّم Orion مفهوم الملفات الشخصية المعزولة، إذ يمكن للمستخدم فصل التصفح الخاص بالعمل عن الاستخدام الشخصي والهوايات، مع وجود ملفات تعريف ارتباط وإعدادات وإضافات منفصلة. ويُضاف إلى ذلك دعم المتصفح إضافات كروم وفايرفوكس حتى مع اعتماده على محرك WebKit المختلف، وهو ما يوفّر مرونة نادرة في هذا النوع من المتصفحات.

ويتوفر Orion للتنزيل والاستخدام مجانًا، ويمنح المستخدم 200 عملية بحث مجانية عبر محرك Kagi دون الحاجة إلى إنشاء حساب، كما تقدم الشركة اشتراكًا اختياريًا باسم +Orion للحصول على مزايا أكبر، والوصول المبكر إلى المزايا الجديدة لاحقًا.

وتسعى الشركة المطوّرة للمتصفح إلى إضافة تحسينات في الاستقرار والأداء عند التعامل مع تطبيقات الويب المعقدة، بالإضافة إلى تطوير مزايا جديدة لمستخدمي +Orion مع المحافظة على بساطة التجربة للمستخدم العام.

يُذكر أن تطوير متصفح Orion استغرق تطويره خمس سنوات أنجز خلالها فريق مكوّن من ستة أفراد معظم مراحل العمل، في حين تولى مطوّر واحد بناء النواة الأساسية خلال أول عامين من المشروع. ويُمكن تنزيل المتصفح عبر موقع Orion الرسمي، في حين يتوفر إصدار آيفون وآيباد عبر متجر آب ستور.