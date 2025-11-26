Perplexity تطلق ميزة تسوّق جديدة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Perplexity طرح ميزة تسوّق جديدة تهدف إلى تسهيل عملية الشراء عبر مساعدها الذكي وجعلها أكثر تخصيصًا، وتتوفر الميزة مجانًا لكافة مستخدمي Perplexity داخل الولايات المتحدة، مستندةً إلى شراكتها القائمة مع خدمة الدفع الإلكتروني باي بال.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إجراء عمليات بحث أكثر دقة وفق تفضيلاتهم الشخصية وعن طريق طرح الأسئلة: “ما أفضل كاميرا مناسبة لعملي؟” أو “ما أفضل معطف للخروج في محل إقامتي؟”.

وأوضحت الشركة أنّ المساعد يستطيع الاحتفاظ بسياق المحادثة والاستفادة من تفاصيل حياة المستخدم لتقديم نتائج أكثر ملاءمة، مع عرض المنتجات في بطاقات مُنسّقة تتضمن المزايا والعيوب ومعلومات مستخلصة من المراجعات والدلائل.

وبمجرد العثور على المنتج المناسب، يمكن للمستخدم إتمام عملية الشراء مباشرة عبر مساعدها الذكي باستخدام أيٍ من بطاقات الدفع الخاصة به أو عبر حساب باي بال، علمًا بأن تلك الميزة متاحة حاليًا للاستخدام عبر منصة Perplexity من خلال متصفح الويب وتطبيق الحاسوب، ومن المقرر إتاحتها لاحقًا للأجهزة المحمولة، وفي باقي دول العالم خارج الولايات المتحدة.

وتتيح Perplexity تجربة “الشراء الفوري” عبر كافة المتاجر التي تدعم الدفع من خلال باي بال أو بطاقات الدفع، دون أن تفقد تلك المتاجر دورها الأساسي؛ إذ تؤكد Perplexity أنّ التجار يحتفظون بكامل الصلاحيات المتعلقة بالتعامل مع العملاء، ومعالجة المرتجعات، وبرامج الولاء، وإدارة العلاقة بعد الشراء.

وتأتي خطوة Perplexity في إطار منافسة متصاعدة مع مزايا تسوّق مشابهة أطلقتها شركات أخرى، مثل ميزة “بحث التسوّق Shopping Research” التي باتت متاحة لكافة مستخدمي ChatGPT من OpenAI، ومزايا التوصيات الجديدة في “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” في محرك بحث جوجل.

ومع أنّ هذه الأدوات تُسوّق كتجربة أكثر تخصيصًا مقارنةً بالأدلة التي تنشرها المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، فإنها تعمل في النهاية وفق نموذج واحد، وهو إحالة المستخدمين إلى منتجات قد تحصل الشركات من ورائها على عمولة عند إتمام الشراء.

وتسعى Perplexity إلى تقديم تجربة متكاملة تبدأ من البحث وتنتهي بعملية الشراء دون تدخل بشري، لكن هذه الخطوة أثارت بعض التوترات، إذ تلقّت الشركة في مطلع نوفمبر طلب “وقف” من أمازون بعد أن مكّن متصفح Comet الخاص بها مساعدها الذكي من إتمام عمليات شراء عبر أمازون نيابة عن المستخدمين.