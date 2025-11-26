OpenAI تكشف رسميًا عن أولى ملامح جهازها المنتظر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان والمصمّم الشهير والرئيس السابق للتصميم في آبل جوني آيف أنّ مشروعهما المشترك لتطوير أول جهاز ذكاء اصطناعي بدأ يأخذ شكله النهائي، مؤكدَين أن النموذج الأوّلي للجهاز بات قيد الاختبار بالفعل، وجاء ذلك خلال مقابلة رسمية في فعالية خاصة نظمتها مؤسسة Emerson Collective.

وقال آيف إن الجهاز قد يصل إلى الأسواق في أقل من عامين، في حين ما زالت معظم تفاصيله طيّ الكتمان. وتشير التوقعات إلى أنّ الجهاز سيكون “بلا شاشة” وبحجم قريب من الهاتف الذكي، مع تركيز خاص على بساطة الاستخدام.

رؤية تصميمية تقوم على البساطة

وصف ألتمان التصميم بأنه “بسيط وجميل ومرح”، موضحًا أن نماذج مبكرة لم تُقنعه، قبل أن يصل هو وآيف إلى صيغة تمنحه شعورًا بأن “المستخدم سوف يرغب في حمله فورًا” على حد تعبيره.

وأكد آيف بدوره أنه يفضّل الحلول التي تبدو بسيطة للغاية لأول وهلة، لكنه شدد على أن الجهاز سيجمع بين الذكاء العميق وسهولة الاستخدام التي لا تتطلب أي جهد أو تردد من المستخدم.

جهاز يمنح الهدوء بعيدًا عن التشتت

وتحدث ألتمان مطولًا عن الفلسفة وراء هذا الابتكار، منتقدًا ما وصفه بالتشتت الذي تنتجه الأجهزة الحديثة قائلًا: “عند استخدام معظم الأجهزة الحالية، أشعر كأنني أمشي في ساحة تايمز سكوير وسط ضجيج وإزعاج دائم”.

وفي المقابل، قال ألتمان إن جهاز OpenAI القادم يمنح شعورًا مثل الذي يمنحه الجلوس في “كوخ جميل قرب بحيرة وبين الجبال”، في إشارة إلى تجربة هادئة خالية من المشتتات.

وأشار ألتمان إلى أن الجهاز سوف يعتمد على ذكاء اصطناعي قادر على فهم سياق حياة المستخدم على مدى طويل، ليقدّم المعلومات في أنسب وقت، ويقوم بالمهام بذكاء وبثقة عالية.

وتُشير مصادر مطلعة إلى أن فكرة الاستغناء عن الشاشة جاءت نتيجة رغبة الفريق في كسر النمط التقليدي للأجهزة المحمولة الحالية؛ فغياب الشاشة يفتح المجال لبناء تجربة تعتمد على الصوت والسياق والذكاء الاصطناعي، بدل الاعتماد على اللمس والتصفح المتواصل. ويهدف هذا التوجّه إلى تقديم جهاز لا يسرق انتباه المستخدم، بل يدعم تركيزه وإنتاجيته.

وكانت OpenAI قد استحوذت في وقت سابق من هذا العام على شركة التصميم التابعة لجوني آيف io، في خطوة هدفت إلى تطوير أجهزة ذكية تُقدّم الذكاء الاصطناعي بصورة يومية ومباشرة للمستخدمين.

موعد الإطلاق المتوقع

وأكد آيف أن الجهاز “سيكون متاحًا في أقل من عامين”، في حين أعرب ألتمان عن أمله أن يتولّد لدى الجمهور فورًا صورة واضحة عن جوهر فكرته وبساطة تصميمه، كما لو كانوا يبحثون عنه ووجدوه.

ويعتمد بذلك المشروع وفق الرؤية المشتركة بين ألتمان وآيف على إعادة تعريف علاقة الإنسان بالجهاز الذكي. فبدل الاعتماد على الشاشات والتنبيهات المشتتة، يستهدف التصميم خلق تجربة أكثر قربًا وطبيعية، إذ يتفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي كما لو كان جزءًا من حياته اليومية دون حواجز تقنية، لكن لا يُعرف كيف ستكون التجربة الفعلية لذلك الجهاز دون وسيط بصري كالشاشة كما هو مُعتاد.